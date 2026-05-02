Exclusiv Valeriu Stoica: „Tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan numai la suprafață”. Care e de fapt obiectivul social-democraților

Marian Neacșu, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
„PNL trebuie să îşi recâştige identitatea politică”

Fostul preşedinte al PNL, Valeriu Stoica, a declarat sâmbătă, în emisiunea În fața ta de la Digi24, că ofensiva PSD nu este împotriva premierului Ilie Bolojan, ci împotriva unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România. Totodată, el precizează că social-democrații nu ar fi ieșit la atac, fără o minimă coordonare cu AUR.

„Ofensiva PSD nu este împotriva lui Ilie Bolojan. Ofensiva PSD este împotriva unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România. Numai la suprafaţă se pare că tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan. Nu. Tunurile PSD sunt puse pe ideea de a se schimba cursul politic din România. Ce vrea Ilie Bolojan să facă nu este ceva referitor la persoana lui, ce vrea Ilie Bolojan să facă şi ce a vrut să facă în această perioadă este schimbarea modului de a face politică la nivel naţional, aşa cum a demonstrat că e posibil să schimbi modul de a face politică la nivel local”, a declarat Valeriu Stoica.

El spune că PSD nu ar fi ieșit la atac împotriva lui Bolojan, fără o minimă coordonare nu AUR.

„Varianta pe care o spune PSD şi varianta pe care o spune AUR, în discursul public. Fiecare însă, una vorbeşte, alta crede. PSD spune 'Noi vrem să refacem alianţa cu PNL, USR, UDMR'. AUR spune 'Noi vrem alegeri anticipate'. Deci ei fac împreună o moţiune de cenzură, declarând public că fiecare vrea altceva. În realitate, există speculaţii şi cred că justificate în legătură cu o înţelegere între PSD şi AUR. Nu cred că PSD ar fi pornit această ofensivă împotriva lui Ilie Bolojan dacă nu ar fi existat o minimă coordonare cu AUR. Chiar dacă este negată, chiar dacă nu vom avea probleme niciodată în această privinţă. Dar ştiţi că discuţiile se fac discret, nu întotdeauna ştii despre ele”, a declarat Valeriu Stoica.

Acesta consideră că, dacă moţiunea trece, nu mai este posibilă refacerea alianţei de guvernare.

„Dar dacă moţiunea trece, nu cred că mai e posibilă refacerea alianţei de guvernare care a fost până acum. Sau în orice caz nu mai este bine să se refacă această alianţă de guvernare. PNL, în situaţia în care se află astăzi, dacă ar participa la o nouă guvernare cu PSD, riscă să îşi diminueze şi mai mult ponderea politică pe care o are şi există riscuri chiar mai mari decât atât.

Deci dacă trece moţiunea, varianta normală care ţine de logica politică este să avem un guvern PSD-AUR şi să fie în opoziţie PNL şi USR. Rămâne de văzut ce va face UDMR, cred că şi UDMR va rămâne în opoziţie, nu cred că va face o alianţă de guvernare cu AUR, dar niciodată nu se ştie”, a explicat Valeriu Stoica.

El a mai declarat că planul PSD este să rămână la guvernare pentru a extrage „rentele” din economia românească.

„Eu cred că planul PSD nu este să întărească PNL, dar planul PSD a fost să rămână la guvernare, să extragă în continuare rentele, dacă nu se poate cu această coaliţie care a fost până acum, să facă o nouă coaliţie care să permită extragerea rentelor în continuare din economia românescă”, a afirmat fostul lider liberal.

El a adăugat că dacă „PNL acceptă să coabiteze şi după această criză cu PSD înseamnă că de fapt vrea să continue modul de politică făcut până acum” şi dacă face asta atunci afirmaţia că PNL va deveni un fel de anexă a PSD se împlineşte.

În acest context, Stoica avertizează că PNL trebuie să îşi recâştige identitatea politică.

„PNL trebuie să îşi recâştige identitatea politică şi nu o poate face decât prin separarea apelor. A coabitat prea mult timp cu PSD. Dacă o va face în continuare, va pierde orice relevanţă politică. S-ar putea să fie oameni politici din PNL care să vrea asta. Problema este majoritatea vrea asta? Şi este motivul pentru care spun că bătălia mare care se va da în perioada următoare în PNL este bătălia pentru strategia politică de urmat în continuare”, a mai spus Valeriu Stoica.

