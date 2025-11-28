(P) Black Friday la Ziarele Arcanum

Arhivele digitale nu sunt un moft, ci o infrastructură necesară pentru oricine e interesat de cercetare, jurnalism, proiecte culturale sau informații despre propria familie. În România, una dintre platformele care s-a evidențiat în ultimii ani este Ziarele Arcanum – site-ul cu peste 80 de milioane de pagini digitizate, de la publicații locale până la titluri interbelice, reviste culturale sau sportive.

Arcanum nu este doar o colecție de documente, ci o mașină a timpului digitală care transformă modul în care interacționăm cu istoria din paginile publicațiilor de altădată. Prin digitizarea, indexarea și punerea la dispoziție a ziarelor și revistelor românești din secolele trecute, platforma joacă un rol esențial în:

• Cercetare și educație: colecția este o sursă importantă pentru istorici, cercetători, jurnaliști și studenți. Cu milioane de pagini ce acoperă evenimente majore, cotidianul, politica, cultura sau arta, Arcanum deschide noi orizonturi pentru studiu.

• Accesibilitate sporită: tehnologia avansată de recunoaștere optică a caracterelor (OCR) permite căutarea rapidă a oricărui cuvânt sau nume menționat în paginile digitalizate.

• Conservare: prin digitalizare, platforma ajută la protejarea patrimoniului cultural, contribuind la prelungirea vieții publicațiilor și la perpetuarea informației pe care o conțin.

Oferta de Black Friday – utilă celor care doresc să descopere trecutul cu preț redus

Reducerea aplicată abonamentelor de lungă durată este semnificativă:

• Anual: de la 408 lei la 210 lei

• Semestrial (6 luni): de la 294 lei la 135 lei

Abonamentul lunar rămâne la prețul de 59 lei.

Un detaliu demn de reținut: cei care se abonează acum beneficiază de prețuri reduse pe tot parcursul anului 2026 în cazul prelungirii abonamentului.

Cum se accesează promoția

Oferta poate fi activată direct de pe pagina principală Ziarele Arcanum, prin butonul dedicat de Black Friday, sau din newsletterul trimis utilizatorilor deja înregistrați.

Într-un moment în care recuperarea trecutului devine tot mai necesară pentru înțelegerea prezentului, accesul la colecții digitale nu mai e doar un serviciu, ci o piesă esențială din infrastructura culturală.

