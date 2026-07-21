Digi24, cea mai citată sursă media din România în luna iunie 2026

Digi24 a fost cea mai citată sursă media din România în luna iunie 2026, potrivit analizei realizate de mediaTRUST. Digi24 se situează pe prima poziţie a clasamentului general cu 1,677 de citări.

Analiza aferentă lunii iunie, realizată de mediaTRUST pentru perioada 01 iunie – 30 iunie 2026, a fost efectuată pe baza a peste 40.000 de materiale ale publicațiilor de presă, emisiunilor de știri de televiziune și radio și a materialelor de pe site-urile web. Din acest set extins au fost identificate 15,581 materiale valide.

În luna iunie posturile de televiziune reprezintă cele mai citate surse (36%), urmate la foarte mică distanță de site-urile web (35%). Pe locul al treilea se află presa scrisă care deţine 25% din total, iar radiourile contribuie cu 4%.

Studiul celor mai citate surse de media din România oferă informaţii cu privire la numărul citărilor unor redacții media (print, online, radio, TV), fără a include şi

agenţiile de presă. Cercetarea a fost realizată în perioada 1 iunie – 30 iunie 2026.

Raportul analizeză articolele din presa scrisă și on-line, precum și știrile difuzate de posturile de radio și TV în care au fost menționate numele surselor de informare în

masă. Raportul a luat în considerare acele materiale care fac referire la articole, știri, comentarii și declaraţii ce au apărut în diferite media, cu condiţia ca acestea să nu fie

republicări integrale din alte media. Suma referirilor unei surse citate nu include citările publicaţiilor care fac parte din acelaşi trust.

Raportul analizeză articolele din presa scrisă și on-line, precum și știrile difuzate de posturile de radio și TV în care au fost menționate numele surselor de informare în masă. Raportul a luat în considerare acele materiale care fac referire la articole, știri, comentarii și declaraţii ce au apărut în diferite media, cu condiţia ca acestea să nu fie republicări integrale din alte media.

Studiul analizează știrile difuzate și articolele publicate de peste 50 de posturi de radio și de televiziune, peste 300 de surse din presa scrisă, peste 6,000 de surse

online care publică regulat știri și articole noi.