Descoperire istorică la Iași. Arheologii au scos la lumină morminte preistorice, vechi de mai bine de 3.000 de ani, într-un sat din județ. Au fost uimiți, deoarece știau că în zonă, acum 3 milenii, se practica incinerarea. După ce vor obține mai multe date, osemintele și obiectele care le înconjurau vor fi expuse publicului.

Cercetătorii din Iași au dat de urma unei civilizații vechi, după ce au făcut săpături și au descoperit două morminte din acele vremuri.

„Un element de noutate este că pentru Epoca Fierului, dacă până acum știam că obiceiul funerar era cel de a incinera morții în cea mai mare parte, de data aceasta am găsit un schelet. Înhumat, păstrat foarte, foarte bine”, spune Sergiu Enea, cercetător.

„Erau ca o mică enclavă. Aveau legături cu o altă civilizaţie la sud, în zona aceasta de nord a Munteniei și Dobrogea, unde exista același obicei. Aceste monumente erau în zone înalte și atunci noi încercăm să găsim un răspuns: de ce le-au preferat pe cele din zona joasă”, explică arheologul Ciprian Lazanu.

Nu departe de cele două morminte au descoperit și osemintele unui copil, îngropat în secolul al cincilea.

„Unul din ele avea trei vase depuse lângă cel decedat. Un schelet avea un vas și un craniu de câine păstrat intact și copilul acesta turanic avea bijuterii pe zona gâtului”, mai povestește cercetătorul Sergiu Enea.

„Vom face carbon 14 pentru datarea cât mai precisă a complexelor, chiar și ADN și, în felul acesta, putem să avem o imagine generală cu tot ceea ce a însemnat viața comunităților în arealul respectiv”, spune Ciprian Lazanu, arheolog.

„Să cunoaştem societatea: cum funcționa, ce foloseau, ce unelte foloseau”, spune o doamnă.

„Eu cred că este foarte important, dar să ştii real de unde vii și din ce te tragi. Și ce ai în spatele tău”, e de părere cineva.

„Totuşi, istoria este povestea noastră și viața noastră şi viitorul nostru”, concluzionează altcineva.

Cercetătorii vor relua săpăturile în septembrie. După ce vor obține mai multe date, osemintele și obiectele care le înconjurau vor fi expuse publicului.

reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia