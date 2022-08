Rapperul portorican Bad Bunny şi megastarul american Taylor Swift au incendiat atmosfera duminică seară la gala anuală a MTV Video Music Awards 2022, informează AFP, citată de Agerpres.

Ceremonia, prezentată de LL Cool J, Nicki Minaj şi Jack Harlow, şi organizată pe o arenă din Newark, New Jersey, este mai cunoscută pentru recitalurile şi momentele extravagante oferite de artişti decât pentru premiile care recompensează cele mai bune videoclipuri muzicale ale anului.

Vedetele au făcut furori la gala MTV Video Music Awards 2022 cu ținutele lor extravagante:

Dj Diamond Kuts la MTV Video Music Award 2022 FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

Cu toate acestea, după două ediţii (2020 şi 2021) perturbate de pandemia de coronavirus, rapperul Bad Bunny (28 de ani) nu a urcat pe scena de la Prudential Center din Newark, deoarece cântăreţul din Puerto Rico, o insulă din Caraibe aflată sub jurisdicţia SUA, a cântat sâmbătă şi duminică seara în faţa a 100.000 de fani pe Yankee Stadium din Bronx, New York.

Purtând un costum roz din satin şi ochelari de soare albi, Benito Antonio Martinez Ocasio, alias Bad Bunny, a vorbit în spaniolă via livestream pentru a "mulţumi New York-ului" şi a cânta melodia sa de succes "Titi Me Pregunto", care răsună de luni de zile pe străzile metropolei culturale şi economice americane.

"Întotdeauna am crezut că aş putea fi una dintre cele mai mari vedete de pe planetă fără să-mi schimb cultura sau limba (...) Sunt Benito Antonio Martinez din Puerto Rico pentru întreaga lume!", a exclamat rapperul, câştigătorul secţiunii "Artistul anului".

O altă vedetă pop a momentului, Harry Styles, a acceptat şi el premiul pentru cel mai bun album al anului ("Harry's House") de la distanţă via livestream, înainte de a se întoarce la concertul său din emblematicul Madison Square Garden din Manhattan.

Vedeta Taylor Swift a făcut însă senzaţie covorul roşu de la Prudential Center într-o rochie realizată din cristale şi a câştigat premiul "Videoclipul anului" pentru o versiune de 10 minute a hitului său "All Too Well".

"Sunt atât de mândră de ceea ce am făcut", a declarat cântăreaţa în vârstă de 32 de ani, care a decis să reînregistreze primele sale şase albume pentru a controla ea drepturile de autor, în faţa industriei muzicale. "Nu am fi putut realiza acest scurtmetraj dacă nu eraţi voi, fanii", a mărturisit superstarul multimilionar, cu zeci de milioane de urmăritori pe reţelele de socializare.

Ea a profitat de ocazie pentru a anunţa lansarea următorului său album pe 21 octombrie.

De asemenea, Dove Cameron a fost desemnată "Cel mai bun artist nou", iar premiul pentru cea mai bună trupă a revenit BTS.

Totodată, "Cântecul anului" a fost desemnat "Happier Than Ever", al lui Billie Eilish, iar cel mai bun videoclip hip-hop aparţine lui Nicki Minaj Featuring Lil Baby, "Do We Have A Problem?".

Cel mai bun cântec al verii este "First Class", al lui Jack Harlow, iar cel mai bun videoclip pop îi aparţine lui Harry Styles, "As It Was". De asemenea, "Black Summer", al celor de la Red Hot Chili Peppers, a fost desemnat cel mai bun videoclip rock.

Actorul Johnny Depp, care fusese evitat de lumea divertismentului în timpul procesului cu fosta sa soţie, Amber Heard, a apărut pentru scurt timp în timpul ceremoniei, având faţa inserată digital în interiorul căştii unui astronaut care a plutit deasupra mulţimii. "Aveam nevoie să muncesc", a glumit vedeta din "Piraţii din Caraibe" la începutul show-ului.

