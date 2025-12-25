Live TV

Generozitate de Sărbători. Taylor Swift a donat peste 2 milioane de dolari către diverse organizaţii caritabile

Data publicării:
Taylor Swift.
Taylor Swift. Foto: Shutterstock

Taylor Swift şi-a deschis inima şi portofelul, semnând cecuri de şapte cifre pentru organizaţii caritabile care luptă împotriva foametei, bolilor cardiovasculare şi dificultăţilor colegilor artişti, au anunţat organizaţiile non-profit, potrivit NBC News, preluată de News.ro.

Cântăreaţa a donat 1 milion de dolari organizaţiei Feeding America, încă 1 milion de dolari American Heart Association şi a făcut o „donaţie generoasă” către MusiCares, academia de înregistrări, potrivit declaraţiilor separate făcute marţi de aceste organizaţii caritabile.

„Rămânem «Fearless» în angajamentul nostru neîncetat de a preveni bolile de inimă şi de a ajuta americanii să trăiască mai mult”, a transmis într-un comunicat organizaţia AHA.

Donaţia lui Swift către American Heart Association a avut în mod evident o legătură personală, întrucât tatăl ei, Scott Swift, a suferit o operaţie de bypass cvintuplu în luna iunie.

„Contribuţia lui Taylor permite avansarea cercetării ştiinţifice în curs, eforturi mai puternice de prevenire şi tratament şi acces extins la îngrijiri medicale vitale pentru fiecare comunitate”, a declarat grupul.

Claire Babineaux-Fontenot, CEO al Feeding America, a declarat că grupul său este „incredibil de recunoscător” pentru sprijinul lui Swift.

„În această perioadă de sărbători, sprijinul ei continuu ne reaminteşte cu putere ce se poate realiza când ne unim pentru a pune capăt foametei”, a declarat ea într-un comunicat.

Iar miercuri, Academia de Muzică Country a declarat că este „încântată să beneficieze de incredibila generozitate a lui Taylor Swift”.

Donaţia artistei, care a câştigat de două ori titlul de „Entertainer of the Year” al ACM, va fi folosită pentru campania ACM Lifting Lives, care vine în ajutorul muzicienilor afectaţi de dificultăţile economice cauzate de problemele de sănătate, a precizat academia.

Fanii lui Swift au fost, de asemenea, în spiritul generozităţii în acest sezon de sărbători, făcând donaţii pentru iniţiativele legate de Taylor.

 

