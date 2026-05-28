Live TV

Foto Tânărul care plănuia un atac terorist la concertul lui Taylor Swift din Viena a fost condamnat la 15 ani de închisoare

Data publicării:
photo-collage.png - 2026-05-28T234340.126
Taylor Swift în timpul turneului „Eras Tour”. Foto: Profimedia

Un cetăţean austriac în vârstă de 21 de ani, care a recunoscut că a pus la cale un atac jihadist la un concert al lui Taylor Swift din Viena, în timpul turneului Eras Tour din august 2024, a fost condamnat la 15 ani de închisoare, relatează BBC.

Bărbatul a recunoscut şi alte infracţiuni legate de terorism, inclusiv implicarea într-un atac la Mecca.

El le-a spus judecătorilor joi că îi pare rău, înainte ca juriul tribunalului din Wiener Neustadt să se retragă timp de câteva ore pentru deliberări.

profimedia-1106188549
Un inculpat este escortat în sala de judecată înaintea pronunţării verdictului în procesul privind complotul care viza un concert al lui Taylor Swift din Viena. Foto: Profimedia

Acesta a fost arestat după o alertă transmisă de CIA, cu puţin timp înainte de primul dintre cele trei concerte sold-out ale lui Taylor Swift programate pe stadionul Ernst Happel din Viena.

Toate cele trei spectacole din Austria au fost anulate imediat, spre dezamăgirea celor aproape 200.000 de fani şi a artistei.

Procurorii susţin că bărbatul a jurat credinţă grupării jihadiste Stat Islamic (ISIS). Potrivit acestora, tânărul a încercat, fără succes, să cumpere ilegal arme, inclusiv o mitralieră şi o grenadă de mână.

Psihiatrul Peter Hoffmann a declarat în instanţă că tânărul nu prezenta semne de boală mintală, adăugând că „nu există nicio explicaţie psihiatrică” pentru radicalizarea sa.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
Mesaj către Lukașenko de la comandantul dronelor ucrainene: „Nu vă puneți cu Ucraina. 500...
Nicusor Dan
2
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie Nicușor Dan să...
vladimir putin (1)
3
„Intențiile lui Putin sunt mai grave decât se aștepta Europa de Vest”, susține MAE de la...
min edu dimian
4
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce...
Indemnizația de însoțitor din iulie 2026. Foto Getty Images
5
Crește indemnizația de însoțitor de la 1 iulie 2026. Suma pe care o vor primi...
Momentul de la Roland Garros care ”a scandalizat lumea tenisului”: ”Secvența e șocantă”
Digi Sport
Momentul de la Roland Garros care ”a scandalizat lumea tenisului”: ”Secvența e șocantă”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Paraglider
O parapantistă din Austria a scăpat cu viață, după ce a fost lovită de un avion de mici dimensiuni. Imagini cu momentul impactului
explozie cu morti si raniti la un tren cu navetisti in pakistan
O grupare separatistă a revendicat atacul asupra unui tren de pasageri în Pakistan, soldată cu cel puţin 47 de morţi
EUROVISION SONG CONTEST (ESC) 2026: ON-SITE INSPECTION OF "LOCKDOWN" SCENARIO
Aproape 500 de atacuri cibernetice au încercat să perturbe Eurovision 2026, anunță autoritățile austriece
Wien, Austria. 15th May, 2026. VIENNA, AUSTRIA 20260515Song protest in support of Palestine "Song Protest - No Stage for Genocide!" against Israel's participation in the 70th Eurovision Song Contest (ESC), at Maria-Thersien-Platz Vienna, Austria, Friday,
Proteste la Viena înaintea marii finale Eurovision: „Fără scenă pentru genocid”
profimedia-1098362312
Eurovision 2026. Cele cinci favorite în finala concursului, alături de Alexandra Căpitănescu
Recomandările redacţiei
profimedia-1019040261
Scenariul „foarte realist” care îngrijorează Moscova: arsenalul...
Piranha 5
Trei transportoare blindate Piranha 5, implicate într-un accident în...
Vladimir Putin cu mainile la gura si casca in ureche
Cine este Pal Laich, numele misterios care a readus în prim-plan...
hoti furt din bancomat
Hoții români au devenit spaima danezilor. Reportaj amplu în presa din...
Ultimele știri
SUA și Iranul au ajuns la un acord, dar Donald Trump încă nu și-a dat aprobarea. Reacția presei de la Teheran
SUA impun noi sancțiuni asupra vânzărilor de petrol ale armatei iraniene: „Nu vom permite guvernului să-și sporească veniturile”
Violențe extreme în Columbia înainte de alegeri: zeci de luptători de gherilă au fost uciși
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a făcut tatuaj, a băut cocktailuri și s-a culcat liniștită. Câteva ore mai târziu a devenit mamă fără să...
Cancan
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Fanatik.ro
S-a confruntat cu o boală gravă, dar a revenit pe micile ecrane. Prezentatoarea are un look nou și fresh
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Daniel Pancu, dezvăluiri despre soția sa, Andra. Cum au ajuns să formeze din nou un cuplu după o pauză de 18...
Adevărul
Imagini șocante într-un autobuz din Piteşti. Bătaie în toată regula între şofer şi o femeie. Mai mulţi...
Playtech
Ce salarii vor avea militarii din 2027. Cine poate pierde mii de lei la soldă. Calcule pentru soldați...
Digi FM
A mers la medic cu dureri de spate și voce răgușită. Diagnosticul adevărat a venit prea târziu: "Corpul meu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rafael Nadal, de nerecunoscut! Internetul a ”explodat” după o poză: ”N-am crezut într-un milion de ani că-l...
Pro FM
Alina Crișan, fosta membră A.S.I.A., condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i s-au adus
Film Now
Adam Sandler, criticat dur după apariția de la premiera filmului soției sale: „E lipsă de respect!” Imaginile...
Adevarul
Ce se alege de clădirile celebrei fabrici de încălțăminte Clujana, la 4 ani de la faliment. Investiția...
Newsweek
5 vești rele la pensie. De ce pensionarii nu pot merge la tratament la mare? Pierd și o reducere de 1.400 lei
Digi FM
Caz impresionant la Timișoara, unde o femeie de 44 de ani a născut tripleți, după o sarcină naturală. Ea mai...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vizitele la muzeu îți pot schimba sănătatea. Ce au descoperit cercetătorii despre efectul artei asupra...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Blonda care s-a iubit cu Sebastian Stan îl face tată pe proaspătul său soț, un actor celebru din Grey’s...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”