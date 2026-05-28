Un cetăţean austriac în vârstă de 21 de ani, care a recunoscut că a pus la cale un atac jihadist la un concert al lui Taylor Swift din Viena, în timpul turneului Eras Tour din august 2024, a fost condamnat la 15 ani de închisoare, relatează BBC.
Bărbatul a recunoscut şi alte infracţiuni legate de terorism, inclusiv implicarea într-un atac la Mecca.
El le-a spus judecătorilor joi că îi pare rău, înainte ca juriul tribunalului din Wiener Neustadt să se retragă timp de câteva ore pentru deliberări.
Acesta a fost arestat după o alertă transmisă de CIA, cu puţin timp înainte de primul dintre cele trei concerte sold-out ale lui Taylor Swift programate pe stadionul Ernst Happel din Viena.
Toate cele trei spectacole din Austria au fost anulate imediat, spre dezamăgirea celor aproape 200.000 de fani şi a artistei.
Procurorii susţin că bărbatul a jurat credinţă grupării jihadiste Stat Islamic (ISIS). Potrivit acestora, tânărul a încercat, fără succes, să cumpere ilegal arme, inclusiv o mitralieră şi o grenadă de mână.
Psihiatrul Peter Hoffmann a declarat în instanţă că tânărul nu prezenta semne de boală mintală, adăugând că „nu există nicio explicaţie psihiatrică” pentru radicalizarea sa.