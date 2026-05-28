Un cetăţean austriac în vârstă de 21 de ani, care a recunoscut că a pus la cale un atac jihadist la un concert al lui Taylor Swift din Viena, în timpul turneului Eras Tour din august 2024, a fost condamnat la 15 ani de închisoare, relatează BBC.

Bărbatul a recunoscut şi alte infracţiuni legate de terorism, inclusiv implicarea într-un atac la Mecca.

El le-a spus judecătorilor joi că îi pare rău, înainte ca juriul tribunalului din Wiener Neustadt să se retragă timp de câteva ore pentru deliberări.

Un inculpat este escortat în sala de judecată înaintea pronunţării verdictului în procesul privind complotul care viza un concert al lui Taylor Swift din Viena. Foto: Profimedia

Acesta a fost arestat după o alertă transmisă de CIA, cu puţin timp înainte de primul dintre cele trei concerte sold-out ale lui Taylor Swift programate pe stadionul Ernst Happel din Viena.

Toate cele trei spectacole din Austria au fost anulate imediat, spre dezamăgirea celor aproape 200.000 de fani şi a artistei.

Procurorii susţin că bărbatul a jurat credinţă grupării jihadiste Stat Islamic (ISIS). Potrivit acestora, tânărul a încercat, fără succes, să cumpere ilegal arme, inclusiv o mitralieră şi o grenadă de mână.

Psihiatrul Peter Hoffmann a declarat în instanţă că tânărul nu prezenta semne de boală mintală, adăugând că „nu există nicio explicaţie psihiatrică” pentru radicalizarea sa.

