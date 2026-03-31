Céline Dion și-a anunțat revenirea pe scenă pentru o serie de concerte de toamnă la Paris. Va fi prima ei apariție de când pandemia a obligat-o să renunțe la un turneu mondial în martie 2020, moment după care problemele de sănătate au ținut-o departe de scena publică, scrie The Times.

Cântăreața canadiană și-a anunțat luni, chiar de ziua sa (a împlinit 58 de ani), concertele pe care le va susține pe „La Défense Arena”, o sală cu 40.000 de locuri, iar Turnul Eiffel a fost iluminat cu mesajul „Céline Dion, Paris, Je Suis Prête” („Céline Dion, Paris, sunt gata”).

Într-o scurtă apariție înregistrată la France 2 Television, Dion, care suferă de o afecțiune neurologică care a împiedicat-o ani buni să plece în turneu, a spus: „Mă simt bine. În ceea ce privește sănătatea mea, mă simt bine. Vă mulțumesc pentru tot sprijinul vostru.”

Această fotografie prezintă sloganul „Paris, sunt gata” proiectat pe Turnul Eiffel, în momentul în care cântăreața canadiană Celine Dion anunță o serie de concerte în capitala Franței, marcând revenirea sa după o pauză de șase ani de la scenă, la Paris, pe 30 martie 2026. Foto Anna KURTH / AFP / Profimedia

Vorbind în franceză cu accentul ei canadian, ea a adăugat: „Anul acesta, primesc cel mai frumos cadou de ziua mea din viața mea. Am șansa să vă văd, să cânt din nou pentru voi.”

Fanii așteptau anunțul după ce, în ultima săptămână, în Paris au apărut afișe enigmatice monocrome cu titlurile celor mai mari hituri ale sale, printre care „My Heart Will Go On”, „The Power of Love” și „Encore un soir”.

Deși compania de producție a lui Dion a încercat să țină secretă știrea, canalul de știri francez BFMTV a rupt embargoul luni dimineață cu imagini dintr-o repetiție a iluminării Turnului Eiffel în onoarea ei, care a avut loc peste noapte.

Singura apariție importantă a divei din Québec de la ultimul său concert din turneu, susținut la Newark, New Jersey, în 2020, a fost interpretarea sa plină de forță a piesei „Hymne à l’amour” a lui Édith Piaf, de pe nivelul inferior al Turnului Eiffel, în cadrul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024. De atunci, ea a apărut ocazional în cadrul unor evenimente private, inclusiv la un spectacol de modă Elie Saab din Riad, în noiembrie 2024.

Într-un documentar din 2024, Dion a oferit detalii despre afecțiunea neurologică rară de care suferă, cunoscută sub numele de sindromul persoanei rigide, care i-a fost diagnosticată în 2022 și care a determinat-o să anuleze aparițiile programate. Ea a spus că o făcea să se simtă de parcă ar fi fost „strangulată” când încerca să cânte. Afecțiunea, care afectează între una și două persoane la un milion, provoacă rigiditate musculară severă și spasme.

Revenirea ei pe scenă sugerează că a reușit să-și gestioneze afecțiunea suficient cât să facă față rigorilor unui sezon într-o singură sală de concerte, deși nu și unui turneu internațional. Concertele ei vor fi eșalonate, având loc miercurea și sâmbăta, în perioada 12 septembrie – 14 octombrie anul acesta.

De asemenea, se așteaptă ca ea să lanseze un album în limba franceză, la zece ani de la ultimul său album, „Encore un soir”, care a fost un omagiu adus regretatului său soț și mentor, René Angélil.

