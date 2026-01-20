Posturile radio din portofoliul DIGI, în topul preferințelor, cu peste 2 milioane de ascultători zilnic

Portofoliul radio Campus Media TV, ce cuprinde stațiile Digi FM, Pro FM, Dance FM și Digi24 FM, se bucură de rezultate solide la început de 2026. Potrivit studiului realizat de Mercury Research și Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) în perioada 1 septembrie - 14 decembrie 2025, peste 2 milioane de români, la nivel național, ascultă zilnic frecvențele trustului. Digi FM a avut parte de o majorare considerabilă a audienței, Digi24 FM și-a dublat cifrele pe segmentul său, Dance FM a continuat să atragă publicul pasionat de muzică electronică, iar Pro FM și-a menținut popularitatea în rândul fanilor săi.

Cu peste 1,3 milioane de urmăritori zilnic în toată țara, Digi FM rămâne un brand puternic și relevant în peisajul media local, continuând să crească pe toate palierele într-o piață extrem de competitivă. La finalul anului 2025, s-au adăugat peste 100.000 de ascultători comparativ cu valul III al anului precedent, înregistrând astfel o evoluție remarcabilă în special în mediul urban. În capitală, stația și-a majorat market share-ul și a câștigat aproximativ 30.000 de bucureșteni, în ultimele patru luni ale lui 2025, fiind apreciat cu precădere de publicul adult activ (18–54 ani). De altfel, Digi FM se numără printre puținele radiouri care au crescut simultan la nivel național, atât în mediul urban, cât și în cel rural.

În același timp, Dance FM, post care se adresează unui target comercial premium, preponderent din zona urbană, iubitor de beat-uri electronice, continuă să fie principala destinație pentru toți cei care preferă mixurile dance, poziționându-se ca un trendsetter pe harta divertismentului românesc.

Digi24 FM se diferențiază printr-o direcție editorială specializată, cu o audiență de nișă stabilă, bine targetată, și înregistrează un progres spectaculos, dublându-și cifrele față de perioada similară a anului anterior. Postul, care emite exclusiv în București, a depășit pragul de 54.000 de persoane care aleg zilnic frecvențele sale.

„Pe Digi24 FM livrăm publicului conținut relevant, de actualitate și de încredere. Exact cum găsesc și pe Digi24. Și asta funcționează. Creșterea semnificativă a audienței Digi24 FM și consolidarea poziției produselor Campus Media TV în topul preferințelor arată că românii caută știri credibile și analize pertinente, atât pe radio, cât și pe platformele noastre digitale. Suntem mândri că putem oferi ascultătorilor informații de calitate și o experiență media completă, care sprijină vizibilitatea pe care brandul Digi24 o are deja în televiziune”, a declarat Marius Tian, redactor-șef Digi24.

Parte din portofoliul DIGI, PRO FM, un brand etalon în radioul românesc, se remarcă prin adoptarea unei comunicări apropiate de tinerii din urban, precum și a formatului CHR (Contemporary Hit Radio). Prin selecția de piese actuale și o dinamică a grilei, PRO FM a reușit să își păstreze poziția în clasament și să completeze perfect varietatea oferită de trustul Campus Media TV.

Evoluția cifrelor de audiență din valul III SAR 2025 pentru posturile radio care aparțin Campus Media TV validează direcția strategică a Grupului, bazată pe integritate editorială, consecvență și conținut de calitate, adaptat diferitelor segmente de public.

Despre Digi FM

Sub manifestul "NEWSIC Radio", Digi FM aduce cea mai tare combinație de muzică, știri și divertisment. Radioul privat cu cea mai mare acoperire de pe întreg teritoriul României propune ascultătorilor un conținut dinamic și atractiv, în care știrile de maximă importanță sunt prezentate în echilibru perfect cu poveștile fascinante ale oamenilor de rând și cu dezbaterile consistente sau dialogurile efervescente ON AIR, toate îmbinate cu muzică atent aleasă și premii care fac zilele cu adevărat speciale. Din portofoliul Grupului DIGI mai fac parte posturile TV: Digi24, Digi Sport 1, 2, 3 și 4, primul post TV Ultra HD din România, Digi 4K, televiziunile tematice: Digi World, Digi Life, Film Now și Digi Animal World, cele muzicale: UTV, Music Channel, Hit Music.



Despre PRO FM

PRO FM este una dintre longevive stații radio din România, făcând parte din portofoliul Grupului DIGI din 2015. PRO FM s-a impus ca o voce puternică în peisajul media românesc, oferind o gamă diversificată de conținut muzical și de divertisment pentru ascultătorii din întreaga țară. Prin acoperirea națională de 57% în mediul urban și diversitatea audienței, postul este apreciat pentru selecția inspirată de hituri contemporane, de la pop și rock la dance și hip-hop. Sub sloganul "Open radio", PRO FM reflectă viziunea sa modernă și orientată spre viitor, rămânând destinația preferată pentru ascultătorii care se delectează cu muzică de calitate și experiențe autentice.

Despre DANCE FM

Dance FM este destinația de top pentru iubitorii muzicii electro și dance, în căutarea unei atmosfere pline de energie în fiecare moment al zilei. Cu un playlist actualizat constant, Dance FM conectează comunitatea la cele mai recente hituri sau piese consacrate din lumea muzicii electronice și difuzează săptămânal mixuri realizate de cei mai cunoscuți DJ-i. Dance FM invită audiența să se lase purtată pe beat-uri pulsante, fie că se află pe frecvențele FM din București, Cluj-Napoca, Târgu Mureș sau online.

Despre Digi24 FM

Digi24 FM asigură accesul la informații relevante pentru publicul Digi24 și atunci când privitorii nu au acces la TV. Astfel, cea mai echilibrată televiziune de știri din România se extinde în București și pe frecvența 103,8 FM, continuând să fie o sursă de știri credibilă și la radio. Prin preluarea buletinelor de știri cele mai importante și prin dezvoltarea celor mai căutate subiecte ale zilei, prin emisuni de autor și podcasturi, Digi24 FM menține standardele ridicate de calitate ale Digi24.

