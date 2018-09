Mesajul lui Rod Stewart pentru români. Ce le promite fanilor din București

Cântăreţul şi compozitorul britanic Rod Stewart a transmis într-un mesaj video, publicat pe pagina sa de Facebook, că este nerăbdător să ajungă la Bucureşti şi promite spectatorilor că va fi o noapte distractivă, palpitantă şi sexy.

„Salut, Bucureşti. Sunt Rod Stewart şi abia aştept să fiu acolo duminică seara, 23 septembrie. Va fi o noapte distractivă, interesantă şi incitantă. Ne vedem atunci'', spune artistul.

Stewart va concerta în Piaţa Constituţiei din Capitală, pe 23 septembrie, în cadrul seriei de evenimente dedicate Zilelor Bucureştiului.

Concertul lui Rod Stewart va fi deschis de trupa Vunk şi face parte din seria de evenimente prin care Primăria marchează 559 de ani de la prima atestare documentară a Bucureştiului şi împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire, scrie News.ro.

Accesul va fi gratuit şi se va face începând cu ora 17.00.

Născut pe 10 ianuarie 1945, Sir Roderick David Stewart este unul dintre cei mai cunoscuţi muzicieni britanici. Artistul englez, care are şi origini scoţiene, este interpretul unor piese celebre, precum „Sailing”, „'Da Ya Think I'm Sexy" şi „Some Guys have All the Luck”. Albumele lui au fost vândute în peste 100 de milioane de copii pe plan mondial.

Şase dintre albumele lui au ajuns, consecutiv, pe primul loc în topul britanic de specialitate, iar 31 de piese, între primele zece poziţii ale clasamentului single-urilor. Cât priveşte Billboard Hot 100, patru dintre single-urile lui au ocupat primul loc.

Rod Stewart a devenit cunoscut la finalul anilor 1960, când făcea parte din The Jeff Beck Group. A cântat apoi cu Faces, în paralel dezvoltându-şi cariera solo. A colaborat cu numeroşi artişti, între care Ronnie Wood, Tina Turner, Sting şi Brian Adams, Mick Fleetwood şi Peter Green.

Ca artist solo, Stewart a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1994. Ca membru al grupului Faces, el a fost inclus în 2012.

Vineri, artistul a anunţat un turneu în Marea Britanie, care va cuprinde şapte concerte, în perioada mai - iunie 2019.

Primăria Capitalei a anunţat că, în perioada 21 - 23 septembrie, prin creart – Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti, va organiza în Piaţa Constituţiei „un program cultural grandios”, o serie de trei evenimente.

Pe 21 septembrie, va concerta Gheorghe Zamfir, în timp ce pe 22 septembrie va avea loc concursul iMapp Bucharest, iar trupa Hurts va urca pe scena din Piaţa Constituţiei.

