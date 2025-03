Echitația revine la modă printre adolescenți. Tot mai mulți tineri aleg să își petreacă timpul liber printre cai. Fac mișcare în natură și, în plus, îi ajută la concentrare și comunicare. Într-un centru de echitație de lângă Brașov, sub îndrumarea instructorilor cu experiență, copiii învață să stăpânească mersul la trap, dar și să-și dezvolte echilibrul și încrederea în sine.

La doar 15 kilometri de Brașov, într-un peisaj pitoresc, un centru de echitație primește zilnic tineri dornici să învețe. Instructorii își învață cursanții să călărească, dar și să aibă grijă de cai.

Instructor: Are șaua lui și doar el își folosește echipamentul. E foarte important, contează pentru mărimea calului, unul e mai înalt, altul e mai și atunci fiecare are echipamentul lui, nu se folosește de la un cal la altul.

Cursantă: Parcă trăiești mai mult când ești pe cal, nu numai cu ochii în telefoane. E mai frumos să faci ceva și am încercat foarte multe sporturi, cred că toate sporturile. Am făcut și gimnastică, și balet.

În timp ce unii își cresc deja această pasiune, alții abia și-o descoperă.

Cursantă: Să fiu sinceră, este visul meu din copilărie să devin jocheu, dar nu am avut șansa.

Cursantă: Am văzut-o și m-am îndrăgostit instant de ea. Sincer, aș prefera să stau cu un cal, decât pe telefon. E dorința mea cea mai mare să am un cal, să fie al meu și să pot să fac ce vreau cu el.

Maria Colciar, jurnalist Digi24: Se spune că un călăreț începător are nevoie de un cal cu experiență pentru a învăța. Eu am primit-o pe Sabrina, are 20 ani și de la ea învăț nu doar să călăresc, ci și să-mi îmbunătățesc postura, coordonarea și forța musculară.

Centrul are 60 de cai, printre care și rase deosebite, andaluzi și frizieni, renumiți pentru eleganța și temperamentul lor blând. O oră de echitație costă aproape 200 de lei, dar există și un abonament de 10 ședințe, la prețul de 1.500 de lei.

reporter: Maria Colciar

operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia