Video „Toată lumea mi-a zis: Ești nebun!”. Un tânăr din Brașov a demisionat din corporație și și-a urmat visul. Povestea lui inspiră zi de zi

Cristi a deschis două cofetării în Brașov, după ce și-a dat seama că viața de IT-ist nu este ceea ce își dorește.

Cristi Vasile, cunoscut și ca „omulețul cu basca roșie”, își întâmpină clienții, zi de zi, cu deserturi colorate și zâmbete. A fost IT-ist ani de zile, însă visul lui dintotdeauna a fost să fie cofetar, ceea ce a și reușit. Astăzi are propria cofetărie în Brașov, unde lucrează cot la cot cu cei 10 angajați. E mândru când își privește vitrina și spune despre el simplu: „Livrez bucurie”.

„Avem prăjitură Iubi, avem Geta Bioenergeta, tort cu fluturi în stomac, tort pasiune neîmblânzită”, își prezintă tânărul oferta.

Vorbăreț și plin de viață, Cristi a deschis două cofetării în Brașov, după ce și-a dat seama că viața de IT-ist, în fața calculatorului, nu este ceea ce își dorește.

„Am ajuns în zona de vânzări, am vândut echipamente și scule pentru industrie, apoi am trecut în telecomunicații. Totuși, lucrurile parcă nu-mi aduceau satisfacția la care eu visam. Astfel că am ajuns de la acel visător să am propriile mele dulciuri, cu care să îi bucur pe toți”, povestește Cristian Vasile, cofetar.

Cristi a primit cadou o bască roșie, care a devenit ușor, ușor un accesoriu permanent pentru el.

„Toată lumea mi-a zis 'Ești nebun! De unde până unde? Cum așa ceva? nu ai făcut nimic în domeniu'. M-am întâlnit cu un coleg și, când ne-am văzut, s-a uitat foarte mirat la mine și zice: 'Vai, Cristi, ai ajuns să livrezi pizza? / Nu! Livrez prăjituri și bucurie și sunt făcute de mine!', își amintește tânărul zâmbind.

El se implică în toate activitățile de la cofetărie, alături de cei 10 angajați. Zilnic este mult de muncă, dar mai ales în perioada sărbătorilor.

„Mi se pare foarte fain că și-a urmat visul, că și-a urmat pasiunea și face ceva din placere și chiar luptă pentru asta”, spune una dintre clientele fidele ale cofetăriei.

„Este o diferență foarte mare, dar cred că este mai constructivă partea cu cofetăria decât să rămâi, pur și simplu, blocat între informații”, e de părere altcineva.

În ciuda provocărilor apărute pe parcurs, Cristi și-a urmat visul, iar povestea lui inspiră acum.

reporter: Bianca Venter
operator: Dan Dascălu

Editor : Izabela Zaharia

