Live TV

Președintele Columbiei transmite un avertisment către SUA: O „rebeliune” pândește America Latină

Data publicării:
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta). Sursa colaj foto: Profimedia Images

Preşedintele Columbiei, Gustavo Petro, a avertizat că presiunile exercitate de Statele Unite asupra liderilor latino-americani care nu sunt de acord cu politica Washingtonului ar putea provoca „o rebeliune” în regiune, transmite Reuters.

Într-un interviu acordat ziarului spaniol El País şi publicat sâmbătă, Petro a criticat modul în care sancţiunile americane sunt folosite împotriva liderilor care adoptă poziţii diferite de cele ale Washingtonului. Donald Trump şi administraţia sa l-au inclus pe Petro pe o listă de sancţiuni a Trezoreriei americane, administrată de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), pe baza unor acuzaţii privind implicarea în comerţul global cu droguri ilegale.

Petro, în vârstă de 65 de ani şi fost membru al gherilei de stânga M-19, a declarat că aceste sancţiuni sunt folosite ca instrument politic pentru a constrânge liderii cu poziţii diferite.

„Este un sistem asemănător celui pe care îl avea regele Spaniei cu câteva secole în urmă. Iar răspunsul Americii Latine a fost rebeliunea. Asta se va întâmpla din nou dacă guvernul Statelor Unite nu este capabil să îşi regândească relaţiile cu America Latină”, a spus el.

Preşedintele columbian a afirmat că bombardarea capitalei Venezuelei, Caracas, într-o operaţiune americană din ianuarie menită să îl captureze pe liderul venezuelean Nicolás Maduro a stârnit teamă în rândul multor lideri din regiune.

Cu toate acestea, Petro a spus că relaţia sa personală cu Donald Trump este bună. Cei doi au discutat recent de două ori şi, potrivit liderului columbian, au clarificat neînţelegeri reciproce. „Nu am mers la Washington să îngenunchez şi să cer favoruri. Ne-am întâlnit ca egali”, a declarat Petro.

Gustavo Petro a fost ales preşedinte al Columbiei în 2022, însă Constituţia ţării nu îi permite să candideze pentru un nou mandat consecutiv, iar mandatul său se va încheia în luna august.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Iranienii continuă: după executarea unui sportiv, au condamnat pentru prima dată la moarte o femeie! De ce e acuzată
Digi Sport
Iranienii continuă: după executarea unui sportiv, au condamnat pentru prima dată la moarte o femeie! De ce e acuzată
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Se schimbă totul pentru ele pe 18 aprilie 2026. Top trei zodii care scapă, în sfârșit, de griji și își...
Cancan
Andreea Popescu îi dă FATALA lui Dan Alexa! După escapada din Timișoara, bruneta schimbă strategia!
Fanatik.ro
Locul de muncă pe care l-ar fi avut Aryna Sabalenka dacă nu ar fi făcut tenis. Ar fi câștigat bani frumoși...
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
S-a accidentat! Lovitură pentru olteni înainte de Universitatea Craiova – Rapid! Noul transfer e în drum spre...
Adevărul
2030, termen-limită războiul din Ucraina și pentru Europa. Scenariul care schimbă strategia NATO
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Thalía, mărturisiri neașteptate după 30 de ani de carieră: „Fiecare zi este o oportunitate nouă de a o lua de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce lovitură: Jurgen Klopp și-a ales următoarea echipă și nu e Real Madrid!
Pro FM
O prietenie rară la Hollywood. Taylor Swift, eseu dedicat „empaticei” Dakota Johnson, în „Time”: „Pot garanta...
Film Now
Sandra Bullock surprinde la revenirea în public. Look-ul îndrăzneț cu care a făcut senzație și îmbrățișările...
Adevarul
Securitatea spitalelor, o glumă pe bani publici: de la bătăi cu topoare la furtul instalației de oxigen. Cine...
Newsweek
Sfârșitul Europei. Populația scade cu 50.000.000 de persoane. Pensiile nu se pot plăti. România prinsă în horă
Digi FM
O tânără de 23 de ani spune că inteligența artificială i-a salvat viața, după ce medicii au diagnosticat-o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Gabriela Spanic, adevărul despre cum se menține în formă la 52 de ani: „Îmi place să fac sport!” Actrița a...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...