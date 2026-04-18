Președintele Columbiei transmite un avertisment către SUA: O „rebeliune” pândește America Latină

Preşedintele Columbiei, Gustavo Petro, a avertizat că presiunile exercitate de Statele Unite asupra liderilor latino-americani care nu sunt de acord cu politica Washingtonului ar putea provoca „o rebeliune” în regiune, transmite Reuters.

Într-un interviu acordat ziarului spaniol El País şi publicat sâmbătă, Petro a criticat modul în care sancţiunile americane sunt folosite împotriva liderilor care adoptă poziţii diferite de cele ale Washingtonului. Donald Trump şi administraţia sa l-au inclus pe Petro pe o listă de sancţiuni a Trezoreriei americane, administrată de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), pe baza unor acuzaţii privind implicarea în comerţul global cu droguri ilegale.

Petro, în vârstă de 65 de ani şi fost membru al gherilei de stânga M-19, a declarat că aceste sancţiuni sunt folosite ca instrument politic pentru a constrânge liderii cu poziţii diferite.

„Este un sistem asemănător celui pe care îl avea regele Spaniei cu câteva secole în urmă. Iar răspunsul Americii Latine a fost rebeliunea. Asta se va întâmpla din nou dacă guvernul Statelor Unite nu este capabil să îşi regândească relaţiile cu America Latină”, a spus el.

Preşedintele columbian a afirmat că bombardarea capitalei Venezuelei, Caracas, într-o operaţiune americană din ianuarie menită să îl captureze pe liderul venezuelean Nicolás Maduro a stârnit teamă în rândul multor lideri din regiune.

Cu toate acestea, Petro a spus că relaţia sa personală cu Donald Trump este bună. Cei doi au discutat recent de două ori şi, potrivit liderului columbian, au clarificat neînţelegeri reciproce. „Nu am mers la Washington să îngenunchez şi să cer favoruri. Ne-am întâlnit ca egali”, a declarat Petro.

Gustavo Petro a fost ales preşedinte al Columbiei în 2022, însă Constituţia ţării nu îi permite să candideze pentru un nou mandat consecutiv, iar mandatul său se va încheia în luna august.

