Macron și Tusk vor o Europă mai puternică militar. Summit decisiv la Gdansk

Data publicării:
Coalition Of The Willing Summit At The Elysee Palace
Președintele francez Emmanuel Macron și premierul polonez Donald Tusk. Sursa foto: Profimedia Images
Gdansk este orașul natal al premierului polonez

Preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul polonez Donald Tusk se întâlnesc luni la Gdansk în Polonia pentru întări o apropiere strategică bilaterală, în special privind descurajarea nucleară, într-o perioadă marcată de puternice incertitudini transatlantice şi un an cu alegeri-cheie în cele două ţări, informează AFP.

Acest summit se înscrie pe linia directă a tratatului franco-polonez de prietenie şi cooperare întărită semnat în 9 mai 2025 la Nancy (estul Franţei), care a readus Polonia la nivelul celor mai apropiaţi aliaţi ai Franţei, cu Germania, Italia şi Spania.

Cei doi lideri nu vor ezita să salute victoria proeuropeanului Peter Magyar în Ungaria în faţa premierului prorus Viktor Orban, care pozase ca şef al taberei iliberale şi naţionaliste în Europa.

Summitul va lua în discuţie descurajarea nucleară franceză, la care Emmanuel Macron a propus să i se asocieze opt ţări europene, între care Polonia, sub diferite formate chiar dacă decizia ultimă a utilizării armei atomice va reveni întotdeauna Franţei.

Mizele securităţii europene nu încetează să crească în faţa îndoielilor asupra solidarităţii în cadrul NATO, întărite şi prin tensiunile cu Donald Trump în problema Iranului, şi faţă de ameninţarea rusă la porţile Europei, după deja patru ani de război în Ucraina.

„Preşedintele Macron şi cu mine avem puncte de vedere foarte apropiate asupra modului de a construi forţa Europei (...), suveranitatea Poloniei, a Franţei şi a Europei, şi asupra modului de a coopera în materie de securitate, inclusiv utilizând potenţialul nuclear al Franţei”, a declarat vineri Donald Tusk.

Gdansk este orașul natal al premierului polonez

Ca un semn al acestei bune înţelegeri, Donald Tusk i-a dat întâlnire oaspetelui său la Gdansk în oraşul său natal, emblematic pentru cutremurele europene din secolul al 20-lea, pe malurile Mării Baltice, de la cucerirea sa de către Germania nazistă în 1939 până la apariţia sindicatului Solidarnost în şantierele sale navale, care a stimulat lupta împotriva dominaţiei sovietice.

În propunerea sa de descurajare „avansată” din 2 martie, Emmanuel Macron îşi exprimase dorinţa „participării convenţionale a forţelor aliate” la activităţile nucleare ale Franţei, prin exerciţii comune de loviri.

„Unul dintre obiectivele acestui summit va fi continuarea acestei discuţii”, a confirmat Palatul Elysee, amintind că această „protecţie convenţională” ar putea duce la "alertă avansată, apărare antiaeriană şi lovituri în adâncime".

La un an de încheierea mandatului său, Emmanuel Macron face campanie mai mult ca niciodată pentru consolidarea suveranităţii europene în faţa crizelor internaţionale care se repetă, de la războiul din Ucraina la cel din Orientul Mijlociu.

Dar dacă Polonia îşi reface legătura cu Franţa după ani de îngheţ sub guvernul naţionalist al partidului Lege şi Justiţie (PiS), „ea rămâne foarte ataşată fundamental de relaţia cu SUA”, subliniază - sub rezerva anonimatului - un cunoscător avizat al acestei ţări, consultat de AFP.

„Întregul sistem de apărare polonez este foarte tributar armamentului american”, subliniază acest diplomat european, amintind că Polonia, angajată într-o modernizare în marş forţat a armelor sale, a plasat făcut „comenzi faraonice de avioane de luptă F35, elicoptere de atac Apache, rachete Patriot şi tancuri Abrams”.

Summitul de la Gdansk capătă o importanţă specială cu un an înainte de alegerile prezidenţiale în Franţa şi cele legislative în Polonia, care ar putea marca sosirea la putere a extremei drepte la Paris şi revenirea naţionaliştilor la Varşovia.

Potrivit lui Donald Tusk, a afişa apropierea cu Franţa „într-un moment în care legătura transatlantică este totuşi foarte şubredă” poate constitui „şi un argument de campanie”, afirmă diplomatul citat.

Top Citite
soigu si putin foto kremlin ru
1
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Vicepremierul Gheorghiu: Când cineva spune că ne vindem ţara vorbind despre...
grindeanu bolojan
3
Grindeanu, mesaj pentru Bolojan: „Ai ajuns premier cu voturile PSD”
sistem patriot
4
Dezvăluirea unui comandant ucrainean. Motivul pentru care soldații încalcă regulile când...
petrolier stramtoare ormuz golful persic iran
5
„Poarta petrolului”, redeschisă. Reacția lui Donald Trump după ce Iranul a anunțat că...
Te-ar putea interesa și:
Căști albastre din cadrul FINUL, în sudul Libanului. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Un militar francez a fost ucis și alți trei au fost răniți în urma unui atac asupra forțelor de menținere a păcii din Liban
Macron Receives Cecile Kohler and Jacques Paris at Elysee - Paris
Mărturia profesoarei franceze care a rezistat „torturii albe” din infama închisoare iraniană Evin: „Ca să adorm, recitam Odiseea”
nicusor dan videoconferinta stramtoarea ormuz
Reuniune privind Strâmtoarea Ormuz. Nicușor Dan: Accentul a fost pus pe sprijinul încetării focului și pe securizarea rutelor maritime
kanye west
S-a anulat și concertul pe care Kanye West urma să îl susțină în Polonia. „Nu putem pretinde că este vorba doar de divertisment”
Polish government set to reduce fuel prices due to the US-Israel war on Iran
Neîncredere în Europa privind sfârşitul crizei energetice: Polonia nu renunţă la plafonarea preţurilor la combustibili
Recomandările redacţiei
grindeanu bolojan
Grindeanu, replică pentru Bolojan: Să încerci să vinzi companiile de...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
Mesajul lui Mojtaba Khamenei după ce Iranul a blocat din nou...
Bogdan Ivan
Bogdan Ivan, atac la Oana Gheorghiu privind listarea companiilor: „Nu...
simion georgescu 2
George Simion, reacție după întâlnirea cu Călin Georgescu de la...
Ultimele știri
Bărbatul care a furat componente din instalaţia de oxigen a Spitalului Pantelimon, arestat preventiv
Tânăr, salvat de jandarmi după ce a fost fugărit de un urs. El şi-a aruncat lucrurile și motocicleta pentru a scăpa de animal
O casă din Dolj a poetului Mircea Dinescu, incendiată. La cât se ridică prejudiciul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Se schimbă totul pentru ele pe 18 aprilie 2026. Top trei zodii care scapă, în sfârșit, de griji și își...
Cancan
Andreea Popescu îi dă FATALA lui Dan Alexa! După escapada din Timișoara, bruneta schimbă strategia!
Fanatik.ro
Dan Șucu și-a trimis oamenii la Dinamo – U Cluj! Transfer surpriză pentru Genoa!
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Ce salariu primea marele campion Leonard Doroftei în Canada. ”Moșul” dezvăluie cât de dezamăgit a fost când...
Adevărul
2030, termen-limită războiul din Ucraina și pentru Europa. Scenariul care schimbă strategia NATO
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Oana Pellea, revoltată după ce imaginea tatălui ei a fost folosită fără drept: „Păcat este că profitați de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce lovitură: Jurgen Klopp și-a ales următoarea echipă și nu e Real Madrid!
Pro FM
O prietenie rară la Hollywood. Taylor Swift, eseu dedicat „empaticei” Dakota Johnson, în „Time”: „Pot garanta...
Film Now
Sandra Bullock surprinde la revenirea în public. Look-ul îndrăzneț cu care a făcut senzație și îmbrățișările...
Adevarul
Securitatea spitalelor, o glumă pe bani publici: de la bătăi cu topoare la furtul instalației de oxigen. Cine...
Newsweek
Sfârșitul Europei. Populația scade cu 50.000.000 de persoane. Pensiile nu se pot plăti. România prinsă în horă
Digi FM
Semnalul de alarmă tras de salvamontiști după ce șerpii sunt tot mai des întâlniți pe munte. Simptomele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Gabriela Spanic, adevărul despre cum se menține în formă la 52 de ani: „Îmi place să fac sport!” Actrița a...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...