Un militar francez a fost ucis și alți trei au fost răniți în urma unui atac asupra forțelor de menținere a păcii din Liban

„Sergentul-șef Florian Montorio din cadrule regimentului de geniști parașutiști din Montauban a căzut la datorie în această dimineață în sudul Libanului, în timpul unui atac asupra FINUL”, a anunțat președintele Republicii într-un mesaj pe X. „Trei dintre camarazii săi au fost răniți și au fost evacuați”, a precizat el, asigurând că „națiunea se înclină cu respect și își exprimă sprijinul față de familiile soldaților noștri și față de toți militarii noștri angajați în misiunea de pace din Liban”. „Totul lasă să se înțeleagă că responsabilitatea pentru acest atac revine Hezbollahului”, a declarat, de asemenea, Emmanuel Macron, cerând autorităților libaneze „să-i aresteze imediat pe vinovați și să-și asume responsabilitățile alături de FINUL”, informează Le Monde.

Prim-ministrul libanez, Nawaf Salam, a făcut sâmbătă referire la un „atac comis împotriva unor membri ai batalionului francez” din cadrul Forței Interimare a Națiunilor Unite în Liban (FINUL), pe care îl „condamnă”.

„Am dat instrucțiuni stricte ca o anchetă să fie efectuată fără întârziere pentru a face lumină asupra circumstanțelor acestui atac și pentru a-i aduce pe autori în fața justiției. Este de la sine înțeles că acest comportament iresponsabil afectează grav Libanul și relațiile sale cu țările prietene care îl susțin la nivel internațional”, a adăugat el.

Un purtător de cuvânt al FINUL a confirmat pentru Agenția France-Presse că un „incident a avut loc” sâmbătă dimineață la Ghandouriyé, în sudul Libanului, și a precizat că a fost deschisă o „anchetă”, fără a oferi deocamdată mai multe detalii cu privire la circumstanțe sau la eventualele victime.

Sergentul-șef Florian Montorio „se afla într-o misiune de deschidere a traseului către un post al FINUL izolat de câteva zile din cauza luptelor din zonă, când a fost prins într-o ambuscadă de un grup armat de la o distanță foarte mică. Atins imediat de un foc direct tras cu o armă ușoară, el a fost ridicat sub foc de către camarazii săi, care nu au reușit să-l resusciteze”, a postat ministrul Apărării Catherine Vautrin pe X.

„Națiunea se înclină în fața memoriei unuia dintre fiii săi care și-a dat viața pentru ea. Gândurile mele se îndreaptă către partenera sa, copiii săi, apropiații săi și frații săi de arme”, a adăugat Vautrin.

Acest deces survine la aproape o lună după moartea unui alt militar francez în Orientul Mijlociu, adjutantul-șef Arnaud Frion, în vârstă de 42 de ani, ucis în regiunea Erbil din Kurdistanul irakian, într-un atac cu drona „perpetrat de o miliție pro-iraniană”, potrivit declarațiilor lui Emmanuel Macron cu ocazia unui omagiu național.

Editor : M.C