Un militar francez a fost ucis și alți trei au fost răniți în urma unui atac asupra forțelor de menținere a păcii din Liban

Căști albastre din cadrul FINUL, în sudul Libanului. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Căști albastre din cadrul FINUL, în sudul Libanului. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

„Sergentul-șef Florian Montorio din cadrule regimentului de geniști parașutiști din Montauban a căzut la datorie în această dimineață în sudul Libanului, în timpul unui atac asupra FINUL”, a anunțat președintele Republicii într-un mesaj pe X.  „Trei dintre camarazii săi au fost răniți și au fost evacuați”, a precizat el, asigurând că „națiunea se înclină cu respect și își exprimă sprijinul față de familiile soldaților noștri și față de toți militarii noștri angajați în misiunea de pace din Liban”. „Totul lasă să se înțeleagă că responsabilitatea pentru acest atac revine Hezbollahului”, a declarat, de asemenea, Emmanuel Macron, cerând autorităților libaneze „să-i aresteze imediat pe vinovați și să-și asume responsabilitățile alături de FINUL”, informează Le Monde.

Prim-ministrul libanez, Nawaf Salam, a făcut sâmbătă referire la un „atac comis împotriva unor membri ai batalionului francez” din cadrul Forței Interimare a Națiunilor Unite în Liban (FINUL), pe care îl „condamnă”.

„Am dat instrucțiuni stricte ca o anchetă să fie efectuată fără întârziere pentru a face lumină asupra circumstanțelor acestui atac și pentru a-i aduce pe autori în fața justiției. Este de la sine înțeles că acest comportament iresponsabil afectează grav Libanul și relațiile sale cu țările prietene care îl susțin la nivel internațional”, a adăugat el.

Un purtător de cuvânt al FINUL a confirmat pentru Agenția France-Presse că un „incident a avut loc” sâmbătă dimineață la Ghandouriyé, în sudul Libanului, și a precizat că a fost deschisă o „anchetă”, fără a oferi deocamdată mai multe detalii cu privire la circumstanțe sau la eventualele victime.

Sergentul-șef Florian Montorio „se afla într-o misiune de deschidere a traseului către un post al FINUL izolat de câteva zile din cauza luptelor din zonă, când a fost prins într-o ambuscadă de un grup armat de la o distanță foarte mică. Atins imediat de un foc direct tras cu o armă ușoară, el a fost ridicat sub foc de către camarazii săi, care nu au reușit să-l resusciteze”, a postat ministrul Apărării Catherine Vautrin pe X.

„Națiunea se înclină în fața memoriei unuia dintre fiii săi care și-a dat viața pentru ea. Gândurile mele se îndreaptă către partenera sa, copiii săi, apropiații săi și frații săi de arme”, a adăugat Vautrin.

Acest deces survine la aproape o lună după moartea unui alt militar francez în Orientul Mijlociu, adjutantul-șef Arnaud Frion, în vârstă de 42 de ani, ucis în regiunea Erbil din Kurdistanul irakian, într-un atac cu drona „perpetrat de o miliție pro-iraniană”, potrivit declarațiilor lui Emmanuel Macron cu ocazia unui omagiu național.

Top Citite
soigu si putin foto kremlin ru
1
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Vicepremierul Gheorghiu: Când cineva spune că ne vindem ţara vorbind despre...
grindeanu bolojan
3
Grindeanu, mesaj pentru Bolojan: „Ai ajuns premier cu voturile PSD”
petrolier stramtoare ormuz golful persic iran
4
„Poarta petrolului”, redeschisă. Reacția lui Donald Trump după ce Iranul a anunțat că...
sistem patriot
5
Dezvăluirea unui comandant ucrainean. Motivul pentru care soldații încalcă regulile când...
Femeia care a luat o decizie fără precedent în SUA și ”a speriat” toată planeta. Reacție la cel mai înalt nivel
Digi Sport
Femeia care a luat o decizie fără precedent în SUA și ”a speriat” toată planeta. Reacție la cel mai înalt nivel
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Iran holds Gulf Drill Amid US Tension
Război în Orientul Mijlociu, ziua 50. Focuri de armă în timp ce nave au vrut să traverseze Strâmtoarea Ormuz. Vasele se întorc din drum
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
Mesajul lui Mojtaba Khamenei după ce Iranul a blocat din nou Strâmtoarea Ormuz
Macron Receives Cecile Kohler and Jacques Paris at Elysee - Paris
Mărturia profesoarei franceze care a rezistat „torturii albe” din infama închisoare iraniană Evin: „Ca să adorm, recitam Odiseea”
"Ukraine’s Unbreakable Generation" discussion in Kyiv
Fost director al CIA: Un acord privind Strâmtoarea Ormuz este încă posibil, dar Iranul nu trebuie să controleze traficul maritim
Image of flag of russian over oil rig
Casa Albă a prelungit cu încă o lună exceptarea de la sancțiuni a petrolului rusesc
Recomandările redacţiei
grindeanu bolojan
Grindeanu, replică pentru Bolojan: Să încerci să vinzi companiile de...
simion georgescu 2
George Simion, reacție după întâlnirea cu Călin Georgescu de la...
sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu, înainte de „Momentul adevărului”: Este evident că...
Serghei Lavrov GESTICULEAZA
Lavrov spune că a venit momentul unor discuţii cu SUA și lansează...
Partenerii noștri
Pe Roz
Se schimbă totul pentru ele pe 18 aprilie 2026. Top trei zodii care scapă, în sfârșit, de griji și își...
Cancan
Andreea Popescu îi dă FATALA lui Dan Alexa! După escapada din Timișoara, bruneta schimbă strategia!
Fanatik.ro
Ce salariu primea marele campion Leonard Doroftei în Canada. ”Moșul” dezvăluie cât de dezamăgit a fost când...
editiadedimineata.ro
Acțiune în justiție împotriva X pentru dezinformare, intentată de o organizație pentru libertatea presei
Fanatik.ro
Dezvăluiri cutremurătoare făcute de fostul jucător de la FCSB: ”Am citit că risc ani grei de închisoare”
Adevărul
2030, termen-limită războiul din Ucraina și pentru Europa. Scenariul care schimbă strategia NATO
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Oana Pellea, revoltată după ce imaginea tatălui ei a fost folosită fără drept: „Păcat este că profitați de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Secretul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii! ”M-am îndrăgostit de zâmbetul său”
Pro FM
O prietenie rară la Hollywood. Taylor Swift, eseu dedicat „empaticei” Dakota Johnson, în „Time”: „Pot garanta...
Film Now
Sandra Bullock surprinde la revenirea în public. Look-ul îndrăzneț cu care a făcut senzație și îmbrățișările...
Adevarul
Securitatea spitalelor, o glumă pe bani publici: de la bătăi cu topoare la furtul instalației de oxigen. Cine...
Newsweek
Sfârșitul Europei. Populația scade cu 50.000.000 de persoane. Pensiile nu se pot plăti. România prinsă în horă
Digi FM
Semnalul de alarmă tras de salvamontiști după ce șerpii sunt tot mai des întâlniți pe munte. Simptomele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Gabriela Spanic, adevărul despre cum se menține în formă la 52 de ani: „Îmi place să fac sport!” Actrița a...
UTV
Andreea Raicu reacționează după piesa „Mamacita”, lansată de băieții Antoniei și ai lui Alex Velea. „Nu m-a...