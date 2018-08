Actorul din Galați care a jucat cu Tom Cruise în filmul „Mission Impossible”

A părăsit România în urmă cu cinci ani şi a ajuns să împartă platourile de filmare cu Tom Cruise. Este povestea lui Nicholas Lupu, un absolvent de Conservator de la noi. Experienţa muzicală şi multă muncă i-au adus un rol în filmul Mission Impossible. Iar de aici la un alt succes, n-a mai fost decât un pas. Recent, tânărul actor român, originar din judeţul Galaţi, a jucat în filmul Mars 1001, considerat a fi cel mai bun documentar SF.

Nicholas Lupu, actor: Am plecat două săptămâni ca turişti, hai sa vedem cum este şi ne-a plăcut foarte mult atmosfera, am simţit că e mediul în care poţi să te dezvolţi.

Nici nu împlinise 30 de ani când Nicholas Lupu şi-a luat inima în dinţi şi s-a mutat la Londra, împreună cu soția lui, care este și ea actriță. La început, pentru a-și putea întreține familia, promova atracţii turistice şi juca în reclame.

Nicholas Lupu, actor: Nu am avut timp să mă gândesc la partea de greutate, a trebuit să o iau de undeva.

Nicholas este abolvent de Conservator, iar înainte să plece din România a mai cochetat cu actoria. După luni întregi de audiţii în Londra, într-una din zile avea să îi surâdă norocul.

Nicholas Lupu: Se căuta un actor care putea să dirijeze o orchestră în timpul scenei. Am mers, am dat audiţia propriu-zisă, neştiind pentru ce film dau audiţie şi cred că le-a plăcut foarte mult implicarea mea. Ulterior am aflat că voi zbura la Viena şi este pentru Mision Imposible.

Pe acordurile orchestrei dirijate de el în Opera din Viena, Tom Cruise, în rolul personajului Ethan Hunt a oprit asasinatul cancelarului Germaniei în cea de-a cincea serie a filmului Mision Imposible.

Nicholas Lupu: Am dirijiat literalmente London Philharmonic Orchestra în timpul filmării, pe viu.

Despre Tom Cruise spune ca i-a devenit model și sursă de inspiratie.

Nicholas Lupu: Unul dintre cei mai faini oameni şi generos, generos. Constant pe platou el era motorul care îi trăgea pe cei din jur. Nu mi-a fost dat să văd aşa ceva până acum. Era neobosit, nu avea nicio problemă să repete scene care erau pentru ceilalţi.

Dacă aici a avut un rol minor, Nicholas avea să joace în scurt timp în filmul Mars 1001, considerat a fi cel mai reușit documentar SF de până acum. În film, 6 astronauți ajung pe Marte în anul 2033.

Nicholas Lupu: Eu l-am interpretat pe Anatoli Nicolaiev de la Roskomos, agenţia spaţială rusească şi este inginerul de care depinde practic funcţionarea navei misiune foarte grea şi delicată. Erau elemente tehnice prin excelență. A fost nevoie de o documentare cu Google în față să înțeleg toate acele elemente.

Producţia a fost coordonată de NASA. A fost filmată cu vedere 360 de grade şi rezoluţie 8k. Astfel că filmul poate fi văzut în planetariile din întreaga lume.

Nicholas Lupu: Am avut șansa să fim alături de Rick Armsotrong, filmul lui Neil Armstrong. A fost invitat în film să vorbească ca el însuși și s-a făcut o paralelă cu ce a simțit el când era copil, când tatăl lui a plecat în expediție.

Nicholas s-a întors în ţară unde vrea să predea din lecţiile lui de viaţă şi celorlalţi. Organizează frecevent întâlniri de dezvoltare personală, la care participă zeci de oameni. În paralel, ne-a dezvăluit că poartă discuţii pentru un nou proiect cinematografic de anvergură.

