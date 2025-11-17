Tom Cruise a acceptat un Oscar onorific la gala Governors Awards de duminică unde a ţinut un discurs emoţionant despre pasiunea sa de-o viaţă pentru cinematografie.

Premiul onorific al Academiei de Arte şi Ştiinţe Cinematografice din Statele Unite i-a fost înmânat de Alejandro G Inarritu, care regizează un film cu Tom Cruise, al cărui titlu nu a fost dezvăluit şi a cărui lansare este prevăzută pentru anul viitor, scrie Agerpres care citează DPA/PA Media.Actorul nominalizat de patru ori la Oscar a declarat că actoria nu este doar o meserie, ci „cine sunt eu”. „Mă poartă în jurul lumii”, a spus Cruise. „Mă ajută să apreciez şi să respect diferenţele. Îmi arată, de asemenea, umanitatea pe care o împărtăşim, cât de asemănători suntem în atât de multe feluri. Şi, indiferent de unde venim, în acel cinematograf râdem împreună, simţim împreună, sperăm împreună, iar asta este puterea acestei forme de artă. Şi de aceea este importantă, de aceea este importantă pentru mine. Aşadar, a face filme nu este ceea ce fac eu, ci ceea ce sunt eu”.Actorul principal din seria de filme „Mission: Impossible” a fost recompensat cu un Oscar onorific alături de coregrafa Debbie Allen şi de scenograful filmului „Do The Right Thing”, Wynn Thomas.Istoric, mulţi dintre cei care au fost recompensaţi cu acest premiu nu au câştigat încă un Oscar.Tom Cruise a fost nominalizat de două ori la categoria „Cel mai bun actor” pentru „Born the Fourth of July” şi „Jerry Maguire”, o dată la categoria „Cel mai bun actor în rol secundar” pentru „Magnolia" şi o dată la categoria „Cel mai bun film” pentru „Top Gun: Maverick”.El a povestit publicului că dragostea lui pentru cinematografie a debutat în copilărie. „Dragostea mea pentru cinematografie a început la o vârstă foarte fragedă, de când mă ştiu. Eram doar un puşti într-o sală de cinema întunecată şi-mi aduc aminte acea rază de lumină care a traversat sala şi îmi amintesc că m-am uitat în sus şi părea că explodează pe ecran. Dintr-o dată, lumea era mult mai mare decât cea pe care o cunoşteam”, a spus el.Cântăreaţa Dolly Parton a fost, de asemenea, recompensată cu premiul Jean Hersholt Humanitarian Award pentru demersurile sale caritabile de-a lungul mai multor decenii. Parton, care nu a putut participa la ceremonie din motive de sănătate, a transmis mulţumiri prin intermediul unei înregistrări video.Preşedinta Academiei de Arte şi Ştiinţe Cinematografice din Statele Unite, Janet Yang, a lăudat în iunie „angajamentul incredibil al lui Cruise faţă de comunitatea noastră de cineaşti, faţă de experienţa teatrală şi faţă de comunitatea cascadorilor”.Premiile „Governors Awards din acest an vor celebra patru personalităţi legendare ale căror cariere extraordinare şi angajament faţă de comunitatea noastră de cineaşti continuă să aibă un impact durabil”, a declarat ea.

Editor : B.E.