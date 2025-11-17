Live TV

Video Tom Cruise, premiat cu un Oscar onorific: „A face filme nu este ceea ce fac eu, ci ceea ce sunt eu”

Data actualizării: Data publicării:
16th Governors Awards, Inside, Los Angeles, California, USA - 16 Nov 2025
Tom Cruise , alături de Alejandro G Inarritu, cel care i-a înmânat Oscarul onorific Foto: Profimedia

Tom Cruise a acceptat un Oscar onorific la gala Governors Awards de duminică unde a ţinut un discurs emoţionant despre pasiunea sa de-o viaţă pentru cinematografie.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media



Premiul onorific al Academiei de Arte şi Ştiinţe Cinematografice din Statele Unite i-a fost înmânat de Alejandro G Inarritu, care regizează un film cu Tom Cruise, al cărui titlu nu a fost dezvăluit şi a cărui lansare este prevăzută pentru anul viitor, scrie Agerpres care citează DPA/PA Media.

Actorul nominalizat de patru ori la Oscar a declarat că actoria nu este doar o meserie, ci „cine sunt eu”. „Mă poartă în jurul lumii”, a spus Cruise. „Mă ajută să apreciez şi să respect diferenţele. Îmi arată, de asemenea, umanitatea pe care o împărtăşim, cât de asemănători suntem în atât de multe feluri. Şi, indiferent de unde venim, în acel cinematograf râdem împreună, simţim împreună, sperăm împreună, iar asta este puterea acestei forme de artă. Şi de aceea este importantă, de aceea este importantă pentru mine. Aşadar, a face filme nu este ceea ce fac eu, ci ceea ce sunt eu”.

Actorul principal din seria de filme „Mission: Impossible” a fost recompensat cu un Oscar onorific alături de coregrafa Debbie Allen şi de scenograful filmului „Do The Right Thing”, Wynn Thomas.

Istoric, mulţi dintre cei care au fost recompensaţi cu acest premiu nu au câştigat încă un Oscar.

Tom Cruise a fost nominalizat de două ori la categoria „Cel mai bun actor” pentru „Born the Fourth of July” şi „Jerry Maguire”, o dată la categoria „Cel mai bun actor în rol secundar” pentru „Magnolia" şi o dată la categoria „Cel mai bun film” pentru „Top Gun: Maverick”.

El a povestit publicului că dragostea lui pentru cinematografie a debutat în copilărie. „Dragostea mea pentru cinematografie a început la o vârstă foarte fragedă, de când mă ştiu. Eram doar un puşti într-o sală de cinema întunecată şi-mi aduc aminte acea rază de lumină care a traversat sala şi îmi amintesc că m-am uitat în sus şi părea că explodează pe ecran. Dintr-o dată, lumea era mult mai mare decât cea pe care o cunoşteam”, a spus el.

Cântăreaţa Dolly Parton a fost, de asemenea, recompensată cu premiul Jean Hersholt Humanitarian Award pentru demersurile sale caritabile de-a lungul mai multor decenii. Parton, care nu a putut participa la ceremonie din motive de sănătate, a transmis mulţumiri prin intermediul unei înregistrări video.

Preşedinta Academiei de Arte şi Ştiinţe Cinematografice din Statele Unite, Janet Yang, a lăudat în iunie „angajamentul incredibil al lui Cruise faţă de comunitatea noastră de cineaşti, faţă de experienţa teatrală şi faţă de comunitatea cascadorilor”.

Premiile „Governors Awards din acest an vor celebra patru personalităţi legendare ale căror cariere extraordinare şi angajament faţă de comunitatea noastră de cineaşti continuă să aibă un impact durabil”, a declarat ea. 

Citește și:

VIDEO Tom Cruise a intrat în Cartea Recordurilor pentru cascadoriile din „Mission: Impossible 8”

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
campul magnetic al pamantului
1
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii...
ludovic orban
2
Ludovic Orban: Poziţia magistraţilor este nerezonabilă. Dacă nu acceptă condiţiile, să...
Grigori Perelman, matematician rus
3
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a...
Timisoara, Romania
4
Topul celor mai bune orașe în care să trăiești în România. Criteriile după care a fost...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
5
SONDAJ Candidatul aflat pe primul loc înaintea alegerilor pentru Primăria Capitalei...
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat
Digi Sport
Cristi Chivu a plecat din Italia. Jurnaliștii din "Cizmă" au aflat totul de la soția lui și au reacționat imediat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
criminal beciu teleorman
Nereguli grave descoperite în dosarul femeii ucise de soţ în...
bărbat cu umbrelă pe ninsoare în bucurești
„O întreagă suită de manifestări meteorologice”. Vremea se schimbă...
Atac căi ferate
Siberia, noul front al Kievului în războiul cu Putin. Conflictul...
drone
Atac rusesc cu drone, în apropierea frontierei cu România. A fost...
Ultimele știri
Văduva primului inginer mort de la Cernobîl a fost ucisă într-un atac cu drone rusești asupra Kievului. „O nouă tragedie”
Calea ferată prin care este livrat armamentul din Polonia în Ucraina a fost distrusă. Anunțul lui Donald Tusk
SUA vor clasifica drept grup terorist un cartel care ar fi condus de Nicolas Maduro
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
dolly parton
Dolly Parton își liniștește fanii, după ce sora ei le-a cerut să se roage pentru sănătatea artistei: „Încă n-am murit”
Jaful secolului
„Jaful Secolului”, după scenariul lui Cristian Mungiu, este propunerea României pentru Premiile Oscar
Tom Cruise „Mission: Impossible 8 - The Final Reckoning“ Film Festival in Cannes
Tom Cruise a intrat în Cartea Recordurilor pentru cascadoriile din „Mission: Impossible 8”
*EXCLUSIVE* *WEB MUST CALL FOR PRICING* It's "Mission Possible" for the family of the American director Spike Lee as the All Action American Hero Tom Cruise pilots them in his helicopter as they arrive at London's Helipad.
Tom Cruise vrea să facă filme până la 100 de ani. Strategia cu care se menține tânăr e folosită de centenari
Actorul Tom Cruise face o nouă cascadorie spectaculoasă
Cascadorie uimitoare a lui Tom Cruise la 2.400 metri altitudine, cu vânt de 225 km/h, pentru „Misiune imposibilă 8”
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămâna 16-22 noiembrie 2025. Luna Nouă în Scorpion aduce provocări pentru unele zodii și...
Cancan
Dan Bittman și-a tras medic personal! Cât noroc să ai?! Bruneta cu ochii verzi îi “reglează” pulsul
Fanatik.ro
Veste teribilă pentru Filipe Coelho înaintea debutului la Universitatea Craiova. Doi jucători importanți s-au...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Ceartă monstruoasă în direct Dănuț Lupu – Robert Niță, după dezvăluirile unui arbitru fan Dinamo de pe vremea...
Adevărul
Cum poate fi învinsă Rusia „pe cale inteligentă”
Playtech
Se schimbă vremea în toată țara: urmează zile reci, lapoviță și ploi abundente, anunță ANM
Digi FM
Problema de matematică care le-a dat bătăi de cap utilizatorilor de internet. Tu poți găsi răspunsul corect...
Digi Sport
Bosniacii, revoltați! Cum ne-au numit după ce au aflat că România face plângere la FIFA
Pro FM
Raluka, zi de naștere serbată în costum de baie, în Mexic, acolo unde iubitul deține un resort. Emană...
Film Now
James Pickens Jr., starul din „Anatomia lui Grey”, diagnosticat cu cancer la prostată: „Am început să râd...
Adevarul
Cum a ajuns România la mâna lui Hitler. Ce opțiuni avea Antonescu în afara alianței cu Germania Nazistă
Newsweek
Când intră pensiile pe card și prin poștă în decembrie? Care pensionari primesc 575 lei în plus?
Digi FM
Kim Kardashian, imagini de la o petrecere în pijama, alături de Britney Spears. Fanii au reacționat vehement...
Digi World
Înaintarea în vârstă reduce riscul de cancer? Noi cercetări răstoarnă teoriile actuale
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Tom Cruise, discurs emoționant la primirea Oscarului onorific: A face filme nu este o meserie, ci ceea ce...
UTV
Cum arată apartamentul în care a locuit Horia Moculescu. Locuința boemă se află lângă Parcul Cișmigiu