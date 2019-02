Berlinala 2019. "Synonymes", de Nadav Lapid, recompensat cu Ursul de Aur pentru cel mai bun film

Lungmetrajul "Synonymes", al regizorului israelian Nadav Lapid, despre un tânăr fost soldat israelian care fuge la Paris, a câştigat sâmbătă Ursul de Aur, fiind desemnat cel mai bun film din competiţia oficială a celei de-a 69-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Şaisprezece filme au concurat pentru trofeul suprem al Berlinalei - Ursul de Aur. Şapte dintre cele 16 filme aflate în competiţie au fost regizate de femei, inclusiv pelicula "The Kindness of Strangers", de Lone Scherfig, care a deschis festivalul pe 7 februarie.

Juriul internaţional al ediţiei de anul acesta a Berlinalei a fost prezidat de actriţa franceză Juliette Binoche, căreia i s-au alăturat criticul de film american Justin Chang, actriţa germană Sandra Huller, regizorul chilian Sebastian Lelio, curatorul de film al Muzeului de Artă din New York, Rajendra Roy, şi actriţa şi producătoarea britanică Trudie Styler.

În 2018, Ursul de Aur pentru cel mai bun film i-a revenit lungmetrajului "Nu mă atinge-mă/ Touch me not", al regizoarei românce Adina Pintilie, care a fost recompensată şi cu trofeul pentru cel mai bun film de debut.

LISTA câştigătorilor la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin 2019:

Ursul de Aur pentru cel mai bun film - "Synonymes", de Nadav Lapid

Ursul de Argint - Marele Premiu al juriului - "Grâce à Dieu" (By the Grace of God), de Francois Ozon

Ursul de Argint pentru cel mai bun regizor - Angela Schanelec pentru regia filmului "Ich war zuhause, aber" (I Was at Home, But)

Ursul de Argint pentru cea mai bună actriţă - Yong Mei, pentru rolul din filmul “Di jui tian chang” (So Long, My Son)

Ursul de Argint pentru cel mai bun actor - Wang Jingchun pentru rolul din filmul “Di jui tian chang” (So Long, My Son)

Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu - “La paranza dei bambini (Piranhas)”, de Maurizio Barucci

Premiul "Alfred Bauer" pentru noi perspective în arta cinematografică - "Systemsprenger" (System Crasher), de Nora Fingscheidt

Ursul de Aur pentru cel mai bun scurtmetraj - “Umbra”, de Florian Fisher şi Johannes Krell

Ursul de Argint pentru cel mai bun scurtmetraj - “Blue Boy”, de Manuel Abramovich

Premiul juriului secţiunii de scurtmetraje (Audi Short Film Award, 20.000 euro) - “Rise”, de Barbara Wagner şi Benjamin DeBurca

Original Documentary Award - “Talking about trees”, de Suhaib Gasmelbari

Ursul de Argint pentru realizări artistice şi tehnice deosebite - imagine - “Out Stealing Horses”, de Rasmus Videbaek

Cel mai bun lungmetraj de debut (premiu în valoare de 50.000 de euro) - “Oray”, de Mehmet Akif Buyukatalay.

Ursul de Aur pentru întreaga carieră - Charlotte Rampling

Ursul de Cristal pentru cel mai bun film din Generation 14plus, acordat de juriul tânăr - “Hölmö nuori sydän” (Stupid Young Heart), de Selma Vilhunen (Finlanda, Olanda, Suedia)

Menţiune specială din Generation 14plus, acordată de juriul tânăr - “We Are Little Zombies”, de Makoto Nagahisa (Japonia)

Ursul de Cristal pentru cel mai bun scurtmetraj din Generation 14plus, acordat de juriul tânăr - “Tattoo”, de Farhad Delaram, Iran

Menţiune specială din Generation 14plus, acordată de juriul tânăr - “Four Quartets”, de Marco Alessi, Marea Britanie

Marele premiu din Generation 14plus, acordat de juriul internaţional - “Beol-sae” (House of Hummingbird), de Kim Bo-ra, Coreea de Sud

Menţiune specială din Generation 14plus, acordată de juriul internaţional - “Bulbul Can Sing”, de Rima Das, India

Premiul special din Generation 14plus, acordat de juriul internaţional - “Liberty”, de Faren Humes, Statele Unite

Menţiune specială Generation 14plus - “Sœurs Jarariju” (The Jarariju Sisters), de Jorge Cadena, Elveţia

Ursul de Cristal pentru cel mai bun film din Generation Kplus - “Une colonie”, de Geneviève Dulude-De Celles, Canada

Menţiune specială din Generation Kplus - “Daniel fait face”, de Marine Atlan, Franţa

Ursul de Cristal pentru cel mai bun scurtmetraj Generation Kplus, acordat de juriul tânăr - “Juste moi et toi”, de Sandrine Brodeur-Desrosiers, Canada

Menţiune specială pentru scurtmetraj Generation Kplus, acordată de juriul tânăr – “#pestverhaal”, de Eef Hilgers, Olanda

Marele premiu din Generation Kplus, acordat de juriul internaţional (7.500 de euro) - “Di yi ci de li bie (A First Farewell)”, de Wang Lina, China

Premiul special din Generation Kplus, acordat de juriul internaţional - “Mijn bijzonder rare week met Tess (My Extraordinary Summer with Tess)”, de Steven Wouterlood, Olanda, Germania

Premiul special din Generation Kplus, acordat de juriul internaţional pentru scurtmetraj - “El tamaño de las cosas”, de Carlos Felipe Montoya, Columbia

Menţiuni speciale Generation Kplus, acordate de juriul internaţional - “Pappa”, de Atle S. Blakseth/ Einar Dunsæd, Norvegia

Etichete:

,

,