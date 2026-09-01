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Putin și Xi reafirmă legăturile dintre Rusia și China într-o lume „imprevizibilă”

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Vladimir Putin și Xi Jinping. Foto Profimedia
Vladimir Putin și Xi Jinping. Foto: Profimedia
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Din articol
Umbrele războiului „Calea către un acord”

Președintele chinez Xi Jinping și omologul său rus Vladimir Putin și-au reafirmat alianța strategică pe fondul unei incertitudini globale tot mai mari, cu ocazia întâlnirii pe care au avut-o cu ocazia summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) din Republica Kârgâză, relatează Al Jazeera.

La prima lor întâlnire din luna mai, Xi i-a spus luni lui Putin că este „fericit” să se reîntâlnească. El i-a spus liderului rus, a cărui țară se află în al cincilea an de război împotriva Ucrainei, că relațiile bilaterale dintre Beijing și Moscova au devenit „mai solide”.

Acest lucru ar trebui să continue în ciuda „incertitudinii și imprevizibilității crescute din ordinea internațională”, a adăugat el. China a negat în mod constant că ar fi acordat Rusiei sprijin material pentru atacul asupra vecinului său.

Xi i-a spus lui Putin că perspectivele relațiilor dintre Beijing și Moscova sunt „și mai luminoase”, deși „gradul de incertitudine și imprevizibilitate din ordinea internațională a crescut în mod evident”, a afirmat Xi.

Putin a fost de acord, afirmând că „cooperarea se dezvoltă cu succes pe toate fronturile”.

Umbrele războiului

Summitul de două zile al SCO din capitala Kârgâzstanului, Bișkek, marchează cea de-a 25-a aniversare a grupării regionale de securitate și economică.

La eveniment participă mai mulți de șefi de stat, printre care președintele iranian Masoud Pezeshkian, prim-ministrul indian Narendra Modi și prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif, alături de președintele turc Recep Tayyip Erdogan în calitate de partener de dialog.

Summitul are loc la patru ani și jumătate de la invazia Rusiei în Ucraina și la șase luni de la izbucnirea războiului dintre Statele Unite și Iran.

Putin și Xi au folosit anterior summiturile SCO pentru a-și promova viziunea asupra unei lumi multipolare și pentru a prezenta un front unit împotriva Occidentului.

Din cauza sancțiunilor occidentale impuse ca urmare a invaziei din Ucraina, economia Rusiei a devenit din ce în ce mai dependentă de China. Acest lucru a determinat țările occidentale să solicite Beijingului să exercite presiuni asupra Moscovei pentru a pune capăt ofensivei sale.

Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat presei ruse că cei doi lideri au discutat în mare parte despre relațiile economice, iar despre războiul din Ucraina au vorbit doar „în treacăt”.

Putin s-a întâlnit, de asemenea, cu Modi, cei doi lideri sosind în aceeași mașină pentru discuțiile programate.

Modi a afirmat că New Delhi este pregătit să depună eforturi pentru încetarea conflictului din Ucraina. Liderul rus a spus că Moscova „urmează calea” către o soluționare, fără a oferi detalii.

Negocierile de pace, mediate de Statele Unite, rămân în impas. Cu toate acestea, relatări din săptămâna trecută au arătat că directorul CIA, John Ratcliffe, a vizitat capitala rusă pentru discuții.

„Calea către un acord”

Rusia și Iranul se numără printre statele cele mai sancționate din lume și și-au consolidat legăturile militare și economice de când Moscova a invadat Ucraina. Iranul a furnizat drone pentru invazia rusă în curs.

Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat Moscova și Beijingul să nu înarmeze Iranul. Presa americană a speculat că, pe lângă problema Ucrainei, Ratcliffe a încercat să transmită un avertisment omologilor ruși, subliniind că Moscova ar trebui să se abțină de la furnizarea de arme către Teheran.

Vorbind la Bișkek după primul schimb de focuri dintre Statele Unite și Iran din ultima lună, Pezeshkian, din Iran, a afirmat că continuarea războiului nu este în interesul Teheranului.

„Continuăm să ne străduim să găsim o cale a acordului și a înțelegerii și considerăm că continuarea războiului nu este nici în interesul nostru, nici în interesul regiunii”, i-a spus acesta lui Modi, premierul Indiei.

Pe lângă cei 10 membri ai SCO, alianța are acum 15 „parteneri de dialog”, printre care Turcia, Arabia Saudită și Qatar. De asemenea, are două țări cu statut de observator: Afganistanul și Mongolia.

Deși blocul susține că reprezintă aproximativ 40% din populația mondială și 25% din PIB-ul global, acesta rămâne divers, existând dezacorduri între membri.

Editor : M.C

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