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„Cea mai mare armată terestră din Europa”. Polonia își schimbă strategia de apărare: ce urmărește noul plan

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Soldați polonezi. Foto: Getty Images
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Din articol
Polonia își dezvoltă industria de apărare Peste 220.000 de militari

Pe măsură ce își construiește cea mai mare armată terestră din Europa, Polonia se orientează tot mai mult către producătorii autohtoni de armament și către companiile din Europa Centrală. Varșovia încearcă astfel să reducă dependența de furnizorii aflați la distanță, care nu pot crește rapid livrările, relatează Reuters.

Cheltuielile Poloniei pentru achiziții de echipamente de apărare de la companii autohtone, inclusiv prin proiecte comune cu firme din Europa Centrală, au crescut de aproape patru ori din 2022. Anul trecut, acestea au ajuns la 30,4 miliarde de zloți (8,15 miliarde de dolari), potrivit datelor Agenției pentru Armament analizate de Reuters.

Războiul din Ucraina a dus la creșterea cheltuielilor pentru apărare în întreaga Europă, însă în Polonia acest domeniu a devenit o prioritate majoră. Țara are graniță cu Ucraina și consideră Rusia o amenințare existențială.

„Construim cea mai mare armată terestră din Europa”, a declarat pentru Reuters ministrul adjunct al Activelor Statului, Konrad Golota.

„Faptul că un anumit echipament este folosit de armata noastră și faptul că este fabricat în Polonia devin din ce în ce mai importante”, a spus el.

În acest an, Polonia ar urma să cheltuiască aproximativ 53 de miliarde de euro pentru cheltuielile de bază în domeniul apărării, a patra cea mai mare sumă din Uniunea Europeană, după Franța, Italia și Germania, potrivit datelor NATO. Suma reprezintă aproximativ 4,7% din PIB, față de 44 de miliarde de euro în 2025.

Deși sisteme precum bateriile de rachete Patriot, tancurile Abrams și avioanele de luptă F-35 rămân importante, oficialii polonezi spun că extinderea producției interne și regionale de drone, muniție și alte echipamente utilizate frecvent a devenit o prioritate.

Polonia își dezvoltă industria de apărare

Strategia Poloniei face parte dintr-o schimbare mai amplă la nivel european. Guvernele încearcă să-și refacă industria de apărare după ce războiul din Ucraina a arătat cât de repede pot fi epuizate stocurile de muniție într-un conflict modern.

„Nu este vorba doar despre o investiție menită să ne asigure o industrie de apărare foarte bine dezvoltată, care să servească drept motor al economiei poloneze, ci și despre independența lanțului de aprovizionare”, a declarat ministrul Apărării și vicepremierul Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

„Aceasta asigură aprovizionarea independentă a frontului, dacă va fi nevoie”, a spus el.

Până de curând, Polonia se baza în principal pe producători de stat precum PGZ și pe furnizori americani. Companiile de apărare din Cehia, Slovacia și Ungaria aveau o prezență mai redusă pe piața poloneză. Acum, Varșovia încearcă să atragă mai mulți producători din regiune.

Compania cehă CSG, unul dintre principalii furnizori de muniție pentru Ucraina, a semnat în ultimele luni mai multe acorduri pentru extinderea producției în Polonia. Printre proiecte se numără producția de drone, rachete, muniție și vehicule blindate, dar și transferul unor tehnologii către producătorii polonezi.

„Europa Centrală trece printr-o schimbare mai amplă în ceea ce privește modul în care sunt construite capacitățile industriei de apărare”, a declarat directorul general al CSG Polska, Wojciech Grzonka.

Și alte companii își extind prezența în Polonia. Producătorul polonez Grupa Niewiadow pregătește, împreună cu KNDS Ammo France, producția de muniție de 155 mm, în timp ce compania germană Rheinmetall își dezvoltă capacitățile de producție și un centru regional de mentenanță și reparații în această țară.

Expertul în apărare Zdenek Rod, de la Universitatea CEVRO din Praga, spune că Polonia devine un pionier al eforturilor de a muta producția militară mai aproape de piețele europene.

„Ani de zile, aprovizionarea din Statele Unite a fost o prioritate pentru a asigura interoperabilitatea în cadrul NATO. Acum, Polonia încearcă, de asemenea, să-și asigure reziliența în fața perturbărilor globale, orientându-se mai mult către furnizori regionali și europeni”, a spus Rod.

Peste 220.000 de militari

Forțele Armate Poloneze au depășit în acest an 220.000 de militari, fiind una dintre cele mai mari armate din Europa.

Polonia se numără, alături de Estonia, printre puținele state membre NATO care se apropie de angajamentul Alianței de a cheltui 5% din PIB pentru apărare până în 2035.

Varșovia a propus, de asemenea, luna trecută, producția comună de rachete pentru sistemul de apărare antiaeriană Patriot împreună cu Ucraina și Statele Unite.

„Dacă vreți să vindeți în Polonia, trebuie să investiți în Polonia, trebuie să transferați tehnologie, trebuie să lucrați la proiecte comune cu noi”, a declarat Konrad Golota.

„Cu cât avem mai multe fabrici și mai mult know-how de partea noastră, cu atât apărarea noastră este mai puternică”, a mai spus Golota. 

Editor : C.S.

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