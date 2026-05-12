Live TV

Video Ediția 79 a Festivalului de Film de la Cannes, deschisă de Jane Fonda și Gong Li: regizorul Peter Jackson a primit un Palme d'honneur

Data publicării:
Cannes 2026: The Electric Kiss Red Carpet
12 mai 2026, Cannes, Coasta de Azur, Franța: PETER JACKSON pe covorul roșu cu ocazia proiecției în premieră a filmului THE ELECTRIC KISS în cadrul celei de-a 79-a ediții a Festivalului de Film de la Cannes, la Palais des Festivals din Cannes, Franța. Foto: Profimedia

Actriţa chineză Gong Li şi americana Jane Fonda au declarat deschisă, marţi, cea de-a 79-a ediţie a Festivalului de la Cannes, în cadrul unei ceremonii marcate de decernarea Palme d'honneur regizorului neozeelandez Peter Jackson.

Acest eveniment „ne permite să ne întâlnim şi să ne conectăm” unii cu alţii, a subliniat Gong Li. „Cred că cinematografia a fost întotdeauna un act de rezistenţă, deoarece spunem poveşti, iar poveştile sunt ceea ce defineşte o civilizaţie”, a declarat la rândul ei Jane Fonda, potrivit News.ro.

„Să sărbătorim, aşadar, îndrăzneala, libertatea şi actul de creaţie neînfricat”, a adăugat actriţa şi producătoarea, cunoscută şi pentru angajamentul său militant.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În timpul ceremoniei, Peter Jackson a mulţumit festivalului pentru „acest premiu miraculos, deoarece Palme d’Or este ceva ce nu mi-aş fi imaginat niciodată că voi câştiga”.

Premiul i-a fost înmânat de actorul Elijah Wood, a cărui carieră a fost lansată datorită rolului lui Frodo din „Stăpânul inelelor”. „Ai arătat lumii ceva ce nu mai văzuse până atunci”, a declarat actorul în vârstă de 45 de ani.

Peter Jackson, care a glumit pe seama mustaţei celui pe care l-a angajat la 18 ani pentru a interpreta personajul principal din opera sa, a revenit asupra celor două experienţe ale sale la Cannes.

Prima a avut loc cu ocazia lansării primului său film, „Bad Taste”, care s-a vândut în aproximativ cincizeci de ţări şi i-a lansat cariera. Iar a doua şi ultima a avut loc în 2001, pentru a prezenta câteva minute din prima parte a trilogiei „Stăpânul inelelor”, ceea ce a contribuit la declanşarea entuziasmului mondial în jurul acestei saga.

„Aceste călătorii la Cannes au fost revoluţionare pentru mine”, a declarat regizorul. Prezentatoarea Eye Haďdara l-a invitat apoi pe Peter Jackson pe marginea scenei pentru a asista la o interpretare a piesei „Get Back” a formaţiei The Beatles, al cărui fan este Peter Jackson, susţinută de cântăreţele franceze Theodora şi Oklou.

Filmul lui Pierre Salvadori, „La Vénus électrique”, a fost apoi proiectat în deschiderea festivalului.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Hungary Election
1
Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce pe noul premier al...
Nikol Pașinian și Vladimir Putin
2
„Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria”. Tensiuni fără precedent între Moscova și...
Zelenskyy visit
3
Procurorii din Kiev anunță descoperirea unei înșelătorii imobiliare în care e implicat...
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Kelemen Hunor nu exclude un Guvern minoritar cu PSD, dacă Nicușor Dan îl nominalizează pe...
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice: „România este ținută artificial în...
Scandal de proporții! S-a filmat înconjurat de escorte, în timp ce se droghează: "Adio, Cupa Mondială"
Digi Sport
Scandal de proporții! S-a filmat înconjurat de escorte, în timp ce se droghează: "Adio, Cupa Mondială"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Photocall du jury lors du 79ème Festival International du Film de Cannes
Începe Cannes 2026, cel mai mare festival de film din lume: 22 de filme vor concura pentru Palme d'Or
Radu Jude
Lungmetrajul „Jurnalul unei cameriste”, scris și regizat de Radu Jude, în selecția Quinzaine des Cinéastes de la Cannes 2026
Cristian Mungiu_Fjord_photo credits Tudor Panduru
Cristian Mungiu, despre noul său film, nominalizat la Cannes: „E făcut să te îndemne să te îndoiești din când în când de părerile tale”
Conférence de presse avec l'annonce officielle des films en compétition pour le 79ème festival international du film de Cannes
„Refuzăm ca inteligenţa artificială să dicteze legea în cinematografie”. Avertisment dur al organizatorilor Festivalului de la Cannes
profimedia-1089695865
Festivalul de Film de la Cannes 2026: „Fjord”, de Cristian Mungiu, în competiția principală. Lista filmelor selectate
Recomandările redacţiei
A,Simple,Graphic,Portrait,Of,The,President,Of,The,Russian
Cât de repede s-ar încheia războiul din Ucraina dacă Putin ar...
Administratia Prezidentiala 112
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de...
nave in strâmtoarea ormuz
Irakul și Pakistanul au încheiat acorduri energetice cu Iranul, în...
INSTANT_COTROCENI_DAN_RUTTE_NAWROCKI_32_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Summit B9: Nicușor Dan, întâlniri cu președintele Poloniei și Mark...
Ultimele știri
Eurovision 2026: Republica Moldova s-a calificat în finală
Arabia Saudită a atacat, în secret, Iranul, pe fondul escaladării conflictului din Golf. EAU au avut misiuni similare, relata WSJ luni
Fiul ultimului șah al Iranului îl critică pe Trump pentru că transmite „semnale contradictorii”: „Nu trebuie să ratezi ocazia”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Unele dintre cele mai norocoase zile din an. Zodiile avantajate în această săptămână
Cancan
Cine este femeia pe care se bazează Cabral după ce a ajuns aproape de faliment
Fanatik.ro
Ni s-a „stins lumina” în fața lui Cristi Chivu! Cum a ajuns presa din România să fie invizibilă la întâlnirea...
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
Sorana Cîrstea a intrat în istorie după calificarea în semifinale la Roma. Românca, peste Serena Williams
Adevărul
Experimentul Netflix care îți dă peste cap obiceiurile: serialul cu 8 episoade pe care le poți vedea în orice...
Playtech
Ce avere are Călin Popescu-Tăriceanu. Afacerile care l-au îmbogăţit pe fostul premier
Digi FM
Reacție surprinzătoare la apariția lui Ilie Bolojan, de mână cu iubita, în Oradea, după pierderea puterii. Au...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A venit "nota de plată": 0-3 la masa verde și cea mai mare amendă din istorie!
Pro FM
Când este Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu evoluează în a două semifinală
Film Now
Alejandra Silva, imagini rare cu copiii și mesaj emoționant de Ziua Mamei: „Femeile țin lumea unită în moduri...
Adevarul
Trenul „Leon” fabricat la Electroputere Pașcani va transporta astronauți și experți aerospațiali, la 45 de...
Newsweek
Ce trebuie să facă pensionarii ca să primească înapoi CASS plătite la pensie? Greșeala care îi lasă fără bani
Digi FM
Orașul din România în care oamenii ar putea plăti doar 1 leu pe zi pentru transportul public. Când ar urma să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Trei motive pentru care câinele vrea să doarmă în patul tău. Nu este vorba doar de confort
Film Now
"M-a pus în pat lângă acest bărbat foarte cunoscut, care era dezbrăcat". Actrița care a trăit un episod...
UTV
Câți bani au lăsat invitații la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. La eveniment au participat 250 de...