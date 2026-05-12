Actriţa chineză Gong Li şi americana Jane Fonda au declarat deschisă, marţi, cea de-a 79-a ediţie a Festivalului de la Cannes, în cadrul unei ceremonii marcate de decernarea Palme d'honneur regizorului neozeelandez Peter Jackson.

Acest eveniment „ne permite să ne întâlnim şi să ne conectăm” unii cu alţii, a subliniat Gong Li. „Cred că cinematografia a fost întotdeauna un act de rezistenţă, deoarece spunem poveşti, iar poveştile sunt ceea ce defineşte o civilizaţie”, a declarat la rândul ei Jane Fonda, potrivit News.ro.

„Să sărbătorim, aşadar, îndrăzneala, libertatea şi actul de creaţie neînfricat”, a adăugat actriţa şi producătoarea, cunoscută şi pentru angajamentul său militant.

În timpul ceremoniei, Peter Jackson a mulţumit festivalului pentru „acest premiu miraculos, deoarece Palme d’Or este ceva ce nu mi-aş fi imaginat niciodată că voi câştiga”.

Premiul i-a fost înmânat de actorul Elijah Wood, a cărui carieră a fost lansată datorită rolului lui Frodo din „Stăpânul inelelor”. „Ai arătat lumii ceva ce nu mai văzuse până atunci”, a declarat actorul în vârstă de 45 de ani.

Peter Jackson, care a glumit pe seama mustaţei celui pe care l-a angajat la 18 ani pentru a interpreta personajul principal din opera sa, a revenit asupra celor două experienţe ale sale la Cannes.

Prima a avut loc cu ocazia lansării primului său film, „Bad Taste”, care s-a vândut în aproximativ cincizeci de ţări şi i-a lansat cariera. Iar a doua şi ultima a avut loc în 2001, pentru a prezenta câteva minute din prima parte a trilogiei „Stăpânul inelelor”, ceea ce a contribuit la declanşarea entuziasmului mondial în jurul acestei saga.

„Aceste călătorii la Cannes au fost revoluţionare pentru mine”, a declarat regizorul. Prezentatoarea Eye Haďdara l-a invitat apoi pe Peter Jackson pe marginea scenei pentru a asista la o interpretare a piesei „Get Back” a formaţiei The Beatles, al cărui fan este Peter Jackson, susţinută de cântăreţele franceze Theodora şi Oklou.

Filmul lui Pierre Salvadori, „La Vénus électrique”, a fost apoi proiectat în deschiderea festivalului.

