PNL somează PSD să pună capăt crizei politice: „România este ținută artificial în incertitudine”. Reacția lui Sorin Grindeanu

La 18 zile de la retragerea miniștrilor PSD din Guvern și la șase zile după votarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului, PNL îi acuză pe social-democrați că nu au prezentat nicio soluție pentru guvernarea României și că au generat o criză politică ce afectează stabilitatea țării. În schimb, Sorin Grindeanu a respins criticile PNL și a afirmat că România nu depinde de un singur lider, Ilie Bolojan, și a susținut că soluția pentru criza politică este un acord rapid între partide, dacă discuțiile sunt purtate „onest la masă”.

„Au trecut 18 zile de la retragerea miniștrilor PSD din Guvern. Au trecut 6 zile de la votarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Tot atâtea zile în care PSD nu a prezentat românilor nicio soluție serioasă pentru guvernarea țării, după ce a decis demolarea unei majorități funcționale și apropierea politică de AUR”, spune PNL, într-un comunicat de presă.

Liberalii susțin că menținerea situației actuale are costuri directe pentru economie și pentru cetățeni.

„Fiecare zi în care această criză politică și guvernamentală, generată de PSD, este menținută artificial costă România. Costă nivelul de trai al fiecărui român, costă încredere, stabilitate economică, investiții și capacitatea statului de a lua decizii importante pentru cetățeni”, mai arată sursa citată.

Solicitare publică pentru clarificarea poziției PSD

PNL cere social-democraților să explice ce propuneri au prezentat în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni.

„PSD are obligația să spună public cu ce soluții a mers la consultările de la Palatul Cotroceni. Românii au dreptul să știe dacă există un plan real de guvernare sau dacă tot acest demers a fost doar un joc politic iresponsabil”, precizează liberalii în comunicat.

În același timp, PNL acuză lipsa de coerență a PSD în raport cu programul de guvernare asumat în coaliție.

„Timp de 10 luni, PSD nu a venit cu soluții alternative la programul de guvernare, pe care l-a asumat, pentru ca, în același timp să se dezică de el, constant, pe măsură ce aproba în interiorul Coaliției și în Guvern măsurile impopulare, dar necesare și urgente”, mai indică sursa menționată.

Apelul PNL la stabilitate

Liberalii afirmă că lipsa unor soluții clare agravează incertitudinea politică și economică.

„Dacă PSD nu are soluții pentru România, atunci trebuie să aibă măcar onestitatea de a recunoaște public acest lucru. Nu poți provoca o criză majoră și apoi să lași țara suspendată în incertitudine”, potrivit sursei amintite.

În finalul comunicatului, PNL își reafirmă poziția privind stabilitatea politică și orientarea externă a României.

„PNL rămâne un partid responsabil, preocupat de stabilitatea țării, de continuarea investițiilor și de consolidarea statutului european și euroatlantic al României”, au conchis liberalii, în comunicatul de presă.

Grindeanu, replică pentru PNL: „România nu se învârte în jurul unui singur om”

Președintele PSD Sorin Grindeanu a reacționat la criticile venite din partea PNL, în contextul tensiunilor politice generate de criza guvernamentală și discuțiile privind formarea unui nou executiv.

„România nu se învârte în jurul unui singur om. România înseamnă mai mult decât Ilie Bolojan. România înseamnă că putem avea rapid un guvern, dacă se așază toată lumea în mod onest la masă. PSD e dispus să facă acest lucru. În două zile vom avea datele economice care vor veni de la INS și care vor arăta care e starea economiei după primul trimestru. Adică până la sfârșitul lunii martie, care va fi de fapt o oglindă a managementului domnului Bolojan. Asta este realitatea. De aici plecăm”, a declarat Sorin Grindeanu, luni la Parlament.

„Trebuie să discutăm onest, dincolo de orgolii”

Liderul PSD a subliniat că discuțiile politice trebuie purtate pe baze raționale, fără conflicte de imagine sau orgolii politice.

„Acestea sunt lucrurile pe care cred că trebuie să le discutăm onest, dincolo de orgoliile unora sau altora. Iar aceste lucruri le spunem de luni de zile - că direcția este greșită. O să vedem miercuri dacă avem dreptate sau nu. Direcția economică a României este greșită și această direcție trebuie a fi schimbată”, a mai spus Grindeanu.

El a adăugat că o eventuală soluție politică depinde de disponibilitatea tuturor actorilor de a negocia fără tensiuni.

„Dacă discutăm dintr-o perspectivă de orgoliu, atunci s-ar putea să dureze găsirea unei soluții”, a subliniat liderul PSD.

PSD, deschis la negocieri pentru un nou guvern

Sorin Grindeanu a reiterat că PSD este dispus să participe la discuții pentru formarea rapidă a unui nou executiv, dacă există deschidere din partea celorlalte partide.

„PSD e dispus să facă acest lucru”, a subliniat președintele social-democraților, referindu-se la posibilitatea unui acord politic pentru deblocarea situației guvernamentale.

Declarațiile vin în contextul schimbului de replici dintre PSD și PNL privind responsabilitatea pentru actuala criză politică și direcția economică a României.

Întrebat dacă ar accepta să fie premier, Grindeanu a răspuns: „Dacă există această propunere, dacă ai mei colegii consideră că sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic”.

