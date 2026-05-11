Procurorii din Kiev anunță descoperirea unei înșelătorii imobiliare în care e implicat Andrii Iermak, ex-șef de cabinet al lui Zelenski

Agenţia anticorupţie ucraineană (NABU) a anunţat luni că a descoperit un sistem de spălare de bani care, potrivit presei locale, îl implică pe fostul şef de cabinet al preşedintelui Volodimir Zelenski, Andriï Iermak, relatează AFP.

NABU a declarat că a „desfiinţat o grupare organizată implicată în spălarea a 460 de milioane de hrivne (8,8 milioane de euro - n.r.) prin intermediul unui proiect imobiliar de lux în apropierea Kievului”, scrie News.ro.

„Unul dintre membrii acestui grup – un fost şef al Biroului Preşedintelui Ucrainei – a fost informat cu privire la acuzaţiile aduse împotriva sa”, a adăugat agenţia. Acest fost responsabil a fost identificat de presa ucraineană ca fiind Andrii Iermak.

Andrii Iermak, șeful Biroului Președintelui, și-a prezentat demisia din funcție pe 28 noiembrie 202, în urma perchezițiilor efectuate de la sediul său.

Demisia lui Iermak a survenit în contextul în care Ucraina era zguduită de cel mai mare scandal de corupție din mandatul președintelui Volodimir Zelenski, în care sunt implicați aliații săi. La începutul lunii noiembrie 2025, NABU a pus sub acuzare opt suspecți într-un complot care implică compania nucleară de stat Energoatom, numindu-l pe Timur Mindich, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Zelenski, drept liderul grupului. Ministrul justiției, Herman Halushchenko, și ministrul energiei, Svitlana Hrynchuk, au fost demiși pe 19 noiembrie. Ei nu au fost acuzați. Mindich a fugit din Ucraina înainte de a fi acuzat. El a fost sancționat de Zelenski și pus pe lista persoanelor căutate.

Citește și:

„Principalul buton de pe telecomanda președintelui”. Cine e Andrii Iermak, consilierul demis de Zelenski în urma dosarului de corupție

Editor : B.E.