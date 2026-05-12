Fiul ultimului șah al Iranului îl critică pe Trump pentru că transmite „semnale contradictorii”: „Nu trebuie să ratezi ocazia”

Președintele american Donald Trump ar trebui să înceteze să transmită mesaje contradictorii cu privire la intențiile sale în conflictul cu Iranul și, în schimb, să „ducă treaba la bun sfârșit” în ceea ce privește înlăturarea regimului islamist de la Teheran, a declarat marți fiul ultimului șah al Iranului, relatează Politico.

Criticile lui Reza Pahlavi la adresa lui Trump vin într-un moment în care Statele Unite și Iranul au făcut schimb de propuneri pentru un proces de pace pe termen lung, pe fondul unui armistițiu fragil.

Pahlavi, care, în general, l-a susținut pe liderul de la Casa Albă, a declarat că Statele Unite și Israelul ar trebui să continue atacurile aeriene și alte bombardamente asupra țintelor iraniene până când cetățenii iranieni se vor simți suficient de încrezători pentru a ieși în stradă și a acționa ca trupe terestre în răsturnarea regimului.

Prin acceptarea unui armistițiu și a unor negocieri cu conducerea de la Teheran, Trump a transmis „semnale contradictorii” care ar putea, în cele din urmă, să consolideze regimul, a declarat Pahlavi în cadrul unui interviu acordat la Summitul de Securitate organizat de Politico.

„Acum că ai o fiară rănită, nu trebuie să ratezi ocazia de a termina treaba și a scăpa odată de ea”, a spus Pahlavi.

Pahlavi era prințul moștenitor al Iranului înainte ca revoluția din 1979 să-l detroneze pe tatăl său. În momentul răsturnării regimului, prințul era la sfârșitul adolescenței și se afla în Statele Unite; de atunci nu s-a mai întors în Iran, petrecându-și cea mai mare parte a timpului în zona Washingtonului.

Personalitatea din opoziție aflată în exil a subliniat că a fost o greșeală din partea oficialilor americani și a altor actori internaționali să creadă că regimul iranian ar putea fi convins prin dialog sau că și-ar putea schimba comportamentul în bine.

„Ar trebui să i se acorde o șansă diplomației? Desigur că da”, a spus Pahlavi, cu un ton disprețuitor. „Dar, pe de altă parte… știm deja că, în esența sa, [regimul] este incapabil să accepte coexistența cu o [societate] liberă și democratică. Misiunea sa este să exporte o ideologie”.

Pahlavi a mai afirmat că amenințările ocazionale ale lui Trump de a ataca infrastructura civilă iraniană și de a distruge „civilizația” iraniană — chiar dacă sunt doar o tactică de negociere — nu sunt de ajutor, „pentru că, din nou, fac parte din transmiterea unui mesaj contradictoriu”, doar că de data aceasta către poporul iranian, care se va întreba: „Ați venit să ne eliberați sau să ne faceți și mai mult rău?”

În ultimii ani, Pahlavi s-a prezentat drept liderul opoziției democratice iraniene. El și susținătorii săi au încercat, adesea prin tactici radicale, să-i marginalizeze pe alți activiști și mișcări de opoziție iraniene.

Această inițiativă i-a sporit vizibilitatea în cercurile politice din întreaga lume, deși cel de-al 47-lea președinte american a minimizat capacitatea lui Pahlavi de a îndeplini rolul de lider într-un viitor Iran. Cel din urmă a declarat că dorește să conducă o tranziție către un regim democratic secular, iar susținătorii săi au elaborat un plan detaliat pentru un Iran post-regim. Deși el însuși nu o spune în mod explicit, mulți dintre susținătorii săi îl consideră un viitor monarh.

Mulți iranieni din diaspora sunt nemulțumiți și chiar îngrijorați de manevrele agresive ale colaboratorilor și susținătorilor lui Pahlavi. Doi susținători ai lui Pahlavi au fost acuzați într-un presupus caz de omor în Canada, deși nu există acuzații împotriva lui Pahlavi însuși.

Întrebat marți despre acest subiect, Pahlavi și-a repetat argumentele obișnuite — că respinge violența politică și că regimul a încercat să semene discordie în rândul opoziției.

Pahlavi susține, de asemenea, că cel puțin 50.000 de persoane din cadrul aparatului militar și birocratic iranian l-au contactat pentru a-și exprima dorința de a dezerta. Cu toate acestea, când a fost întrebat unde s-au aflat acești dezertori pe măsură ce regimul a intensificat represiunea internă în ultimele luni, Pahlavi a răspuns că mulți dintre ei erau probabil nesiguri în privința evoluției conflictului și nu doreau să se expună prea devreme, mai ales în cazul în care Statele Unite ar fi încheiat un acord care să mențină regimul la putere.

În ultimii ani, Pahlavi s-a aliat din ce în ce mai mult cu republicanii, Israelul și alte grupări care au cerut măsuri dure împotriva regimului islamist din Iran.

El a insistat asupra faptului că iranienii de rând din țară înțeleg că Statele Unite și Israelul se opun regimului, nu poporului iranian.

„Majoritatea poporului iranian privește acest lucru ca pe o campanie de eliberare”, a spus el.

