Preşedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, a fost primit, marţi, la Palatul Cotroceni, de preşedintele Nicuşor Dan. Șeful NATO, Mark Rutte, va ateriza și el în curând în România.

Președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Cei doi şefi de stat vor avea convorbiri tete-a-tete, urmate de convorbiri oficiale, la finalul cărora vor susţine o conferinţă de presă.

Marţi seara, şeful statului român va avea o cină de lucru cu preşedintele Nawrocki şi cu secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte.

Miercuri, preşedintele Nicuşor Dan va găzdui, la Palatul Cotroceni, Summitul Formatului Bucureşti 9 (B9) şi al Ţărilor Nordice, la care va fi prezent şi Mark Rutte.

Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, va fi și el prezent.

Evenimentul ce reuneşte şefi de stat din regiune va fi coprezidat de Nicuşor Dan şi Karol Nawrocki şi va avea tema generală „Delivering More for Transatlantic Security”, după cum a informat Administraţia Prezidenţială.

