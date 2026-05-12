Video&Foto Summitul B9. Nicușor Dan l-a primit pe președintele Poloniei, Karol Nawrocki, la Palatul Cotroceni. Mark Rutte va sosi și el astăzi Data actualizării: 12.05.2026 17:40 Data publicării: 12.05.2026 17:28 Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Presedintele Poloniei, Karol Nawrocki, este primit de președintele României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, 12 mai 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea Preşedintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, a fost primit, marţi, la Palatul Cotroceni, de preşedintele Nicuşor Dan. Șeful NATO, Mark Rutte, va ateriza și el în curând în România. Președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni Foto: Inquam Photos / Octav Ganea Deschide galeria foto Președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni Foto: Inquam Photos / Octav GaneaPreședintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni Foto: Inquam Photos / Octav GaneaPresedintele Poloniei, Karol Nawrocki, este primit de președintele României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, 12 mai 2026. Foto: Inquam Photos / Octav GaneaPresedintele Poloniei, Karol Nawrocki, este primit de președintele României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, 12 mai 2026. Foto: Inquam Photos / Octav GaneaPresedintele Poloniei, Karol Nawrocki, este primit de președintele României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, 12 mai 2026. Foto: Inquam Photos / Octav GaneaPresedintele Poloniei, Karol Nawrocki, este primit de președintele României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, 12 mai 2026. Foto: Inquam Photos / Octav GaneaPresedintele Poloniei, Karol Nawrocki, este primit de președintele României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, 12 mai 2026. Foto: Inquam Photos / Octav GaneaPresedintele Poloniei, Karol Nawrocki, este primit de președintele României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, 12 mai 2026. Foto: Inquam Photos / Octav GaneaPresedintele Poloniei, Karol Nawrocki, este primit de președintele României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, 12 mai 2026. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea, „AUR nu votează niciun guvern din care nu face parte”. Criticile lui Dan Dungaciu la adresa lui Nicușor Dan Theodor Stolojan: Nicușor Dan trebuie să respecte Constituția. Există un partid care a demonstrat deja că are majoritate Nicușor Dan, despre viitorul guvern: „Eu nu o să fac experimente”. Ce întrebare le va pune partidelor la consultări Concluziile lui Nicușor Dan după consultările informale cu partidele pro-Occidentale Nicușor Dan, după consultările informale: Noul Guvern va avea ca obiectiv până în septembrie să propună bugetul pe 2027 Dominic Fritz dezvăluie ce a discutat cu Nicușor Dan la Cotroceni Care sunt variantele pentru formarea unui nou guvern și ce își dorește Nicușor Dan Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se poate forma în perioada următoare Florin Birta, atac la PSD după căderea Guvernului Bolojan: „Au demolat și n-au construit nimic”. Ce îi transmite lui Nicușor Dan Cei doi şefi de stat vor avea convorbiri tete-a-tete, urmate de convorbiri oficiale, la finalul cărora vor susţine o conferinţă de presă. Marţi seara, şeful statului român va avea o cină de lucru cu preşedintele Nawrocki şi cu secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte. Miercuri, preşedintele Nicuşor Dan va găzdui, la Palatul Cotroceni, Summitul Formatului Bucureşti 9 (B9) şi al Ţărilor Nordice, la care va fi prezent şi Mark Rutte. Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, va fi și el prezent. Evenimentul ce reuneşte şefi de stat din regiune va fi coprezidat de Nicuşor Dan şi Karol Nawrocki şi va avea tema generală „Delivering More for Transatlantic Security”, după cum a informat Administraţia Prezidenţială. Editor : A.C. Etichete: nato palatul cotroceni mark rutte presedintele romaniei nicusor dan presedintele poloniei karol nawrocki summitul b9 bucuresti Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce pe noul premier al... 2 „Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria”. Tensiuni fără precedent între Moscova și... 3 Kelemen Hunor nu exclude un Guvern minoritar cu PSD, dacă Nicușor Dan îl nominalizează pe... 4 PNL somează PSD să pună capăt crizei politice: „România este ținută artificial în... 5 Procurorii din Kiev anunță descoperirea unei înșelătorii imobiliare în care e implicat...