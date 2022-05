Numeroşi actori în fracuri negre şi actriţe purtând rochii de seară elegante i-au impresionat pe localnicii din sudul Franţei marţi după-amiază, odată cu deschiderea oficială a Festivalului de Film de la Cannes. Cea de-a 75-a ediţie a celui mai mare festival cinematografic din lume a readus vedetele de la Hollywood pe Riviera Franceză la jumătatea lunii mai, în pofida faptului că numărul cazurilor de COVID-19 a reînceput să crească în mai multe regiuni ale lumii.

Amandine Petit, Cannes 2022 FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

Festivalul de la Cannes a ţinut întotdeauna la respectarea tradiţiilor, dar, în acest an, organizatorii au relaxat puţin regulile şi au încheiat parteneriate cu sponsorii digitali Brut şi TikTok şi au ales să prezinte în seara de deschidere un film franţuzesc cu zombi, "Coupez!" ("Final Cut"), regizat de Michel Hazanavicius.

Această ediţie a Cannes-ului este, de asemenea, cel mai amplu eveniment cinematografic organizat de la începutul pandemiei de coronavirus, reunind numeroşi reprezentanţi ai acestei industrii şi un număr mare de spectatori. Ediţia din 2020 a fost anulată, iar cea din 2021 a fost amânată pentru luna iulie şi organizată într-un format relativ redus din cauza îngrijorărilor cauzate de COVID-19.

Marţi după-amiază, pe covorul roşu de la Cannes 2022, unde puţine vedete au purtat măşti sanitare, ca şi cum pandemia ar fi fost doar o amintire îndepărtată, au păşit numeroase staruri franceze şi personalităţi ale industriei cinematografice, inclusiv protagoniştii din "Final Cut", actorii Romain Duris şi Berenice Bejo, precum şi preşedintele juriului festivalului, Vincent Lindon - un actor veteran francez, care a jucat recent în filmul "Titane", regizat de Julia Ducournau şi recompensat anul trecut cu trofeul Palme d'Or. Pe covorul roşu au fost prezenţi şi ceilalţi membri ai juriului, printre care s-au aflat Asghar Farhadi, Joachim Trier, Rebecca Hall, Jeff Nichols şi Noomi Rapace. Au foste prezente şi actriţa premiată cu Oscar Julianne Moore, Eva Longoria şi una dintre vedetele filmului "No Time to Die", Lashana Lynch.

O primire demnă de un mare star i-a fost rezervată preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a participat la ceremonia de deschidere prin intermediul unui streaming video, în timpul căruia a vorbit despre războiul din ţara lui. "Sunt sigur că dictatorul va pierde", a spus preşedintele ucrainean, referindu-se la Vladimir Putin. "Vom câştiga acest război. Glorie Ucrainei!", a adăugat el.

În interiorul Palais des Festivals et des Congres din Cannes, puţini spectatori au purtat măşti sanitare. Discuţiile despre numărul persoanelor fără măşti sanitare care îl depăşeşte pe cel al persoanelor care poartă astfel de măşti au devenit o temă recurentă la Cannes, de la terasele locale şi până în sala de presă, unde juriul s-a reunit marţi după-amiază în faţa jurnaliştilor, care nici ei nu purtau acest obiect de protecţie sanitară. Oficialii festivalului au precizat că această abordare "liberă" din domeniul măsurilor de siguranţă este în concordanţă cu normele sanitare adoptate în Franţa, unde numărul cazurilor de COVID-19 este în scădere. Totuşi, organizatorii au menţionat creşteri ale infectărilor cu noul coronavirus în oraşe precum New York şi Los Angeles, unde locuiesc mulţi dintre actorii şi regizorii care sunt prezenţi la Cannes în acest an.

Deşi organizatorii festivalului au semnat un contract de parteneriat cu TikTok, ei au menţinut totuşi regula privind interdicţia de a face selfie-uri pe covorul roşu. Dacă un participant încearcă totuşi să îşi facă repede un selfie, unul dintre angajaţii festivalului îl va deposeda imediat de telefonul mobil.

Marţi seară, organizatorii de la Cannes i-au acordat un Palme d'Or onorific actorului american Forest Whitaker, care a fost recompensat în timpul ceremoniei de deschidere. Forest Whitaker a câştigat premiul de interpretare masculină la Cannes în anul 1988 cu rolul jucat în filmul "Bird", regizat de Clint Eastwood.

"Este o mare onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici alături de voi şi să celebrăm împreună puterea artiştilor, purtătorii torţelor lumii, care spun povestea omenirii", a declarat starul american.

Spectatorii din sală au reacţionat cu multă emoţie atunci când Forest Whitaker s-a referit şi la pandemia de coronavirus, spunând că "vieţile noastre, ale tuturor, au fost schimbate în perioada de izolare la domiciliu".

"Timp de mulţi ani, vom procesa trauma provocată de ceea ce ni s-a întâmplat. Pentru a găsi un sens în toate aceste lucruri, prin intermediul magiei viselor şi al imaginaţiei", a adăugat starul american.

Gazda principală a ceremoniei de deschidere, actriţa franceză Virginie Efira, protagonista filmului "Benedetta", s-a referit în discursul ei la contextul politic complicat în care are loc festivalul din acest an. Purtând o rochie elegantă, ea a vorbit despre puterea filmelor de a deschide minţile oamenilor în perioade întunecate.

Selecţia Oficială a Festivalului de la Cannes 2022 conţine o varietate largă de filme şi include unele dintre cele mai aşteptate titluri ale anului, precum "Crimes of the Future Past", de David Cronenberg, "Top Gun: Maverick", de Joseph Kosinski, şi "Armageddon Time", de James Gray. În competiţia pentru trofeul Palme d'Or se află şi regizorul român Cristian Mungiu, selectat în acest an cu filmul "R.M.N.".

Cea de-a 75-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes se desfăşoară în perioada 17-28 mai.

