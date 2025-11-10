Ambasada României în SUA: Joi începe Festivalului de Film Românesc de la Washington

La Washington va începe joi cel mai mare festival de film românesc din Statele Unite, anunță Ambasada României în SUA. Festivalul va fi deschis cu propunerea României pentru Oscar, „Jaful secolului”.

Ambasada României în Statele Unite și Institutul Cultural Român de la New York organizează, între 13 și 16 noiembrie 2025, cea de-a șasea ediție a Festivalului de Film Românesc de la Washington/ Romanian Film Festival of Washington, D.C., „cel mai mare eveniment de acest gen din spațiul nord american”, a anunțat luni Ambasada României la Washington într-o postare pe Facebook.

Evenimentul va avea loc în unul dintre cele mai cunoscute cinematografe ale capitalei americane - AMC Georgetown 14, Washington, D.C., situat în cartierul Georgetown, nu departe de Kennedy Center.

Sub titlul „New Romanian Perspectives”, festivalul prezintă filme recente. În deschidere, va fi prezentat „Jaful secolului”, propunerea României la Premiile Oscar 2026.

„Se vor întâlni cu publicul american, în persoană, actrița Daniela Nane, protagonista dramei „Comatogen” și Tudor D. Popescu, unul dintre regizorii documentarului dedicat lui Ilie Năstase, precum și, online, Teodora Ana Mihai, regizoarea filmului aflat în cursa pentru Oscar. Cristian Mungiu va trimite un mesaj înregistrat”, mai transmite ambasada.

Festivalul, care a devenit unul dintre cele mai mari și mai longevive proiecte de diplomație culturală ale României în America de Nord, va fi deschis de către Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite, și de Dorian Branea, directorul ICR New York.

„Festivalul de Film Românesc din Washington este o punte între două lumi culturale și un spațiu de dialog prin cinema, întărind legăturile umane dintre România și Statele Unite, printr-un limbaj universal – filmul”, afirmă ambasadorul Andrei Muraru.

Festivalului de Film Românesc de la Washington este organizat de Ambasada României la Washington și Institutului Cultural Român de la New York, cu sprijinul a numeroși sponsori și parteneri locali.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-urile: www.romanianfilmfestivaldc.com și www.rciusa.info.

Editor : B.P.