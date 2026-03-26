Administratorul unor asociaţii de proprietari este acuzat că furat, timp de 7 ani, 4,3 milioane de lei din banii de întreținere

Administratorul mai multor asociaţii de proprietari din Târgu Mureş acuzat că, timp de şapte ani, a furat sume din banii pe care îi gestiona, a fost trimis în judecată. Prejudiciul adus asociaţiilor depăşeşte 4,3 milioane de lei.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş precizează că un procuror din cadrul unităţii a dispus astăzi trimiterea în judecată, în stare de arest la domiciliu, a administratorului a 15 asociaţii de proprietari, pentru delapidare cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, relatează News.ro.

În fapt, acesta şi-a însuţit fără drept, în calitate de administrator al acestor asociaţii din Târgu Mureş, între anii 2018-2025, diverse sume de bani pe care le gestiona, prejudiciind astfel patrimoniul asociaţiilor cu suma totală de 4.369.397 lei, precizează procurorii.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mureş.

