Festivalurile de muzică, noua „armă culturală” a Kremlinului pentru a cultiva subtil patriotismul: S-au săturat de propaganda de război

„Patrie mamă, mesteacăn alb / Pentru mine, este Sfânta Rusie, pentru alții o așchie”, a cântat Tatiana Kurtukova de pe scena din Poklonnaia Gora din Moscova, locul unde se află un muzeu dedicat victoriei sovietice în al Doilea Război Mondial. Mii de voci din mulțime au cântat împreună cu ea hitul „Matushka”, relatează The Moscow Times.

Kurtukova cânta la un festival organizat cu ocazia aniversării Moscovei, unde unul dintre co-headlineri era Lyube, trupa rock considerată a fi preferata președintelui Vladimir Putin.

„Oamenii nu mai ascultă asta în mod ironic – le place cu adevărat. Toată lumea începe să privească înapoi la rădăcinile noastre, la valorile culturale ale Rusiei”, a spus pentru sursa citată o femeie care a participat la concert. „În special generația tânără – aceștia au început să se identifice cu Rusia și cultura sa. Acordă mai multă atenție cântecelor tradiționale rusești”, a adăugat ea.

„Oamenii sunt obosiți de acest război fără sfârșit”

Acum, autoritățile ruse par să încurajeze loialitatea în moduri mai subtile — căutând să distreze și să apeleze la rădăcinile culturale ale rușilor, mai degrabă decât să se bazeze pe propaganda militaristă deschisă care a dominat primele luni ale războiului.

În opinia experților, conținutul cultural care celebrează identitatea colectivă câștigă adesea popularitate în perioadele de tulburări sociale și crize.

„Oamenii sunt obosiți de acest război fără sfârșit și fără ieșire, iar patriotismul militarist a cedat locul escapismului”, a declarat criticul muzical Artemy Troitsky. „Cei mai mulți oameni, în special tinerii, s-au săturat de propaganda de război. În schimb, divertismentul și temele nostalgice ocupă locul central”.

Anul acesta, autoritățile au organizat o serie de evenimente culturale în toată țara. Numărul festivalurilor de vară a crescut cu mai mult de o treime la nivel național față de anul trecut.

În Moscova, administrația orașului a lansat programul „Vara în Moscova”, prezentat ca „cel mai mare program urban” și care a inclus evenimente culturale, caritabile și sportive, majoritatea gratuite.

Moscoviții care au vorbit cu sursa citată au spus că aceste evenimente au fost concepute pentru a face oamenii să simtă că „este cel mai bun oraș de pe pământ — și cam așa părea”.

„Au fost DJ, zone de activități, multă distracție și cafenele la modă... coșuri de baschet, animatori, fotolii pufoase împrăștiate pe peluze pentru relaxare și ateliere de pictură cu șevaleturi. Totul era gratuit, erau destul de mulți oameni, dar nu era aglomerat”, a spus un moscovit, descriind evenimentele din vară.

Conform unei femei, autoritățile folosesc pe scară largă evenimentele muzicale, cu „valul muzical actual înclinând spre melodii de inspirație folclorică”, în timp ce cântecele pro-război erau în general evitate la adunările publice mari.

Cu toate acestea, multe festivaluri din Rusia au subtile conotații politice, măcar pentru că artiștii anti-război nu au voie să participe.

Aplicația Max, promovată la festivalul VK

Pe lângă evenimentele mai puțin politice, în această vară au avut loc numeroase festivaluri militare-patriotice atât în Moscova, cât și în regiuni.

Printre exemple se numără festivalul Avtomat i Gitara din regiunea Omsk, festivalul de cântece patriotice „Țara noastră – Rusia mea” din Tiumen, și un concurs de cântece patriotice organizat de partidul Rusia Unită în Udmurtia.

Cu toate acestea, prezența statului se simte în continuare chiar și la festivalurile care nu sunt organizate direct de autorități.

La Festivalul VK organizat de gigantul rus din domeniul tehnologiei în Moscova, Sankt Petersburg și alte orașe importante, bannerele de la intrare promovau accesul rapid pentru vizitatorii care descărcaseră aplicația de mesagerie MAX susținută de stat — o alternativă internă la WhatsApp și Telegram, care a fost criticată pentru că partajează datele utilizatorilor cu autoritățile.

„Festivalul este de amploare, dimensiunea lui este impresionantă”, a declarat pentru The Moscow Times o persoană care a participat la Festivalul VK. „Pe lângă mai multe scene cu spectacole non-stop, există o mulțime de atracții gratuite, de la astrologi la împletituri ale părului. Se pare că majoritatea vizitatorilor au venit din regiuni, fiind multe familii, dar și copii.”

„Înainte de spectacolul final, toată lumea a cântat imnul național rus”, a adăugat ea.

Kremlinul pare să colaboreze cu personalități din domeniul cultural pentru a exploata emoțiile colective generate de război, a afirmat Oshank Hashemi, cercetător în domeniul culturii ruse.

În vremuri de război, a spus Hashemi, „oamenii își exprimă adesea sprijinul pentru stat și afișează mai vizibil simbolurile identitare — de exemplu, pot purta sau picta tricolorul rus pe fețe”.

„Acestea sunt și momente în care oamenii se agață mai puternic de ceea ce îi face mândri și îi unește. Kremlinul investește în mod clar și susține artiștii care exprimă aceste sentimente”, a spus el.

Numărul evenimentelor patriotice a crescut

Deși suma totală cheltuită pentru propaganda culturală de la începutul războiului rămâne neclară, Kremlinul ar fi alocat aproximativ 1,7 miliarde de dolari pentru proiecte patriotice și pro-război începând din 2022. Datele oficiale arată că numărul evenimentelor, concursurilor și festivalurilor patriotice a crescut de la 514 în 2023 la 905 în 2024.

Troitsky a afirmat că eforturile statului de a promova ideile politice pot avea succes numai atunci când acestea rezonează cu sentimentul publicului.

Un exemplu frapant este Intervision, pe care Rusia l-a reînviat anul acesta ca alternativă la Eurovision. În timp ce Putin a declarat că scopul evenimentului era „promovarea dialogului cultural și consolidarea prieteniei între popoare”, criticii l-au considerat un eveniment organizat în mod deliberat în scopuri politice, cu figuranți plătiți aduși pentru a umple sala.

Concursul părea să fie strict controlat de Kremlin. Șeful politicii interne a lui Putin, Serghei Kiriyenko, a prezidat consiliul de supraveghere al Intervision și a ținut o conferință de presă pe această temă alături de ministrul de Externe, Serghei Lavrov, și viceprim-ministrul Dmitri Cernîșenko.

Rusia a fost reprezentată de cel mai cunoscut cântăreț patriotic al țării, Shaman, care a cerut juriului format din 23 de țări — printre care China, Kazahstan și Brazilia — să nu acorde puncte pentru prestația sa.

Unii au interpretat acest gest ca un semn că nu putea fi văzut pierzând în calitate de reprezentant al Rusiei, în timp ce o victorie ar fi stricat suspansul concursului.

Potrivit lui Troitsky, Shaman este „singurul proiect relativ reușit” în ceea ce privește propaganda muzicală pro-război.

„Este o realizare modestă, în cel mai bun caz, mai ales având în vedere sumele uriașe de bani publici investite în propaganda pop”, a spus el.

Cu toate că ascultătorii au dezbătut talentul și prestația lui Shaman, temele patriotismului și mândriei naționale au părut să atingă o coardă sensibilă pentru unii.

„Nu-mi plăceau cântecele patriotice, dar de data aceasta m-au emoționat”, a spus o femeie care a participat la concertul susținut de Kurtukova.

„Îmi place această tendință de a-ți iubi țara – nu statul sau autoritățile, ci țara în sine: natura, cultura, educația și oamenii ei. Este cu adevărat minunat”, a spus ea. „Lăsați oamenii să iubească ceea ce au – fără a se implica în politică, ci acordând atenție aspectelor bune și pozitive.”

