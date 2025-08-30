Foto Cele mai spectaculoase apariții de la Festivalul de Film de la Veneția. Vedetele care au furat toate privirile
Cel mai faimos festival de film din Italia și cel mai vechi din lume a început oficial miercuri, iar căile navigabile ale Veneției sunt pline de vedete transportate pe covorul roșu. Iată care au fost cele mai uimitoare apariții de până acum, potrivit CNN.
Cea de-a 82-a ediție, Festivalul de Film de la Veneția prezintă o serie de filme mult așteptate, precum „Bugonia” de regizorul Yorgos Lanthimos, „Frankenstein” de Guillermo Del Toro și „Jay Kelly” de Noah Baumbach.
Strălucirea festivalului le-a făcut pe celebrități să aleagă stiluri vestimentare unice.
Amal Clooney a sosit joi într-o rochie din tafta din 1995, cu trenă bufantă și tiv asimetric, creată de creatorul francez Jean-Louis Scherrer, în timp ce rochia personalizată Louis Vuitton a Emmei Stone a avut un tiv răsucit cu bule, care îi conferea un drapaj în stil vintage.
Actrița italiană Alba Rohrwacher le-a oferit pasionaților de modă o avanpremieră a viziunii lui Jonathan Anderson pentru îmbrăcămintea feminină Dior, programată să debuteze la Săptămâna Modei de la Paris în octombrie.
Starul a purtat o rochie personalizată din satin albastru închis.
Naomi Watts a purtat o rochie fără bretele, împodobită cu paiete, de la Valentino, completată cu un detaliu negru în formă de fundă.
Tilda Swinton a purtat o bluză albă din mătase personalizată de la Chanel și o fustă mikado cu talie înaltă de la același brand.
Amal Clooney și-a făcut apariția pe covorul roșu lângă George Clooney într-o rochie roz din tafta Jean-Louis Scherrer din colecția toamnă-iarnă 1995 a brandului.
Cate Blanchett a purtat o rochie elegantă neagră Armani Privé cu un decolteu adânc împodobit cu pietre prețioase. Blanchett a purtat anterior această rochie la Screen Actor's Guild Awards în 2022.
Barbara Palvin a apărut într-o rochie neagră în stil lenjerie intimă de la Intimissimi.
Alicia Silverstone a ales o rochie albă tip chemisier de la Prada.
Nicole Avant și-a făcut apariția într-o rochie metalică plisată, iar Ted Sarandos într-un smoking negru clasic.
Greta Gerwig a ales o rochie personalizată din tul negru, realizată de Rodarte.