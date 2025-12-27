Obiceiul care te face mai puternic fizic, deși este criticat de societate. Cum poate fi înjuratul benefic pentru sănătate

Un nou studiu arată că înjurăturile pot îmbunătăți performanța fizică, ajutându-i pe oameni să fie mai concentrați, mai încrezători și mai puțin distrași. Deși înjuratul nu este tocmai acceptat în societate, cercetătorii susțin că ar putea fi, paradoxal, cheia unei condiții fizice mai bune, relatează Euronews.

Studiul publicat în jurnalul American Psychologist arată că persoanele care înjură în timpul unor exerciții fizice reușesc să obțină performanțe mai bune. Participanții au raportat că înjuratul le-a crescut încrederea în sine și capacitatea de concentrare.

Cu alte cuvinte, dacă îți vine să scapi o înjurătură la sală, oamenii de știință spun că acest impuls ar putea, de fapt, să te ajute.

„În multe situații, oamenii se rețin – conștient sau inconștient – să folosească întreaga lor forță”, explică autorul principal al studiului, Richard Stephens, lector în psihologie la Keele University din Marea Britanie.

„Înjuratul este o modalitate ușor de accesat prin care te poți simți mai concentrat, mai încrezător și mai puțin distras – și prin care poți ‘trage mai tare’”, mai spune el.

Studiul se bazează pe cercetări anterioare care au arătat legătura dintre înjurături și performanța fizică, dar pentru prima dată autorii au încercat să identifice mecanismul din spatele acestei relații.

O „stare de dezinhibare”

Cercetătorii de la Keele University și University of Alabama (Huntsville) cred că înjuratul îi poate duce pe oameni într-o „stare de dezinhibare”, în care comportamentele sunt mai puțin controlate și mai spontane.

„În momentul în care înjurăm, renunțăm temporar la constrângerile sociale și ne permitem să depunem un efort mai mare”, spune Stephens.

În cadrul studiului, 192 de participanți au fost rugați, în două experimente separate, să repete la fiecare două secunde fie o înjurătură aleasă de ei, fie un cuvânt neutru, în timp ce efectuau ridicări de pe scaun.

Ulterior, participanții au fost întrebați cât de concentrați, încrezători sau distrași s-au simțit în timpul exercițiului.

Rezultatul: cei care au înjurat au reușit să-și susțină greutatea corpului semnificativ mai mult timp decât cei care au repetat un cuvânt neutru. Ei au raportat, de asemenea, că s-au simțit mai încrezători și mai „absorbiți” de exercițiu, intrând într-o stare psihologică de tip „flow”.

„Aceste concluzii explică de ce înjuratul este atât de răspândit”, afirmă Stephens. „Este, la propriu, un instrument fără calorii, fără medicamente, ieftin și mereu la îndemână atunci când avem nevoie de un plus de performanță”, mai spune el.

Editor : C.S.