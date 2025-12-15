Părinții redescoperă, prin joacă, plăcerea de a fi copii

Programele derulate în cadrul Destiny Park nu sunt doar pentru cei mici și a lor educație prin joacă, ci și pentru adulții care vor să redescopere, chiar și doar pentru câteva clipe, copilul ascuns în fiecare dintre ei.

„Recreația este un concept special în Destiny Park, care se adresează celor mari. Cam la trei-patru luni în Destiny Park, îi invităm pe cei mari, pe părinți, pe oamenii adulți, să vină și să încerce toate experiențele din Destiny Park. Asta se întâmplă în această seară, asta se întâmplă din când în când, cum vă spuneam. Așadar, haideți să ne distrăm și să găsim copilul din noi și să nu uităm să fim copii”, spune Ana Maria Pascaru, director de marketing Destiny Park.

Editor : A.D.V.