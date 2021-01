A murit compozitorul unuia dintre cele mai celebre imnuri ale galeriilor de fotbal. Mesajul clubului Liverpool

Muzicianul britanic Gerry Marsden, solist al formaţiei Gerry And The Pacemakers, a încetat din viață, a anunţat familia sa duminică, relatează DPA, potrivit Agerpres. Trupa a compus piesa „You'll Never Walk Alone”, devenită unul dintre cele mai cunoscute imnuri ale galeriilor de fotbal.

„Gerry a murit în cursul dimineţii zilei de azi după o scurtă suferinţă care nu a avut nicio legătură cu COVID-19. Soţia sa, fiicele şi nepoţii sunt devastaţi”, a transmis duminică familia artistului într-un comunicat citat de agenţia PA.

Prezentatorul radio Pete Price, un prieten al muzicianului, scrisese anterior pe Twitter despre moartea lui Marsden, la vârsta de 78 de ani. Managerul artistului, Robert Pratt, a confirmat de asemenea decesul, potrivit Sky News.

Una dintre cele mai cunoscute piese ale grupului înfiinţat la Liverpool, ale cărui prime trei single-uri au devenit hituri care au ajuns în fruntea topurilor din Marea Britanie, este piesa „You'll Never Walk Alone”.

Cântecul a devenit imnul clubului englez de fotbal Liverpool FC timp de decenii şi poate fi adesea auzit şi pe alte stadioane de fotbal.

Liverpool FC i-a adus un omagiu lui Marsden, duminică, pe Twitter.

„Cu mare tristeţe aflăm despre trecerea în nefiinţă a lui Gerry Marsden”, a scris clubul. „Cuvintele lui Gerry vor trăi pentru totdeauna alături de noi. Nu vei fi niciodată singur”, se mai arată în mesaj, cu referire la titlul melodiei.

Formaţia Gerry And The Pacemakers a avut origini comune cu grupul mai bine cunoscut din Liverpool, de pe aşa-numita scenă Merseybeat, The Beatles, dar şi acelaşi manager, Brian Epstein, şi acelaşi producător, George Martin.

Editor : B.P.