Zelenski îl acuză pe Putin că răpește copii și îi antrenează să lupte. „Avem dovezi. Imaginaţi-vă tineri ucraineni care ucid ucraineni”

Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, îl acuză pe Vladimir Putin că Rusia răpește copii ucraineni și îi antrenează pentru a lupta împotriva propriilor compatrioți, susținând că autoritățile de la Kiev dețin dovezi în acest sens. Într-un interviu acordat CBS News, liderul ucrainean a afirmat că unii dintre copiii luați din Ucraina sunt învățați să-și urască țara și propriul popor, ajungând ulterior să lupte pe front împotriva ucrainenilor.

Acuzaţia ar putea constitui o crimă de război, potrivit Curţii Penale Internaţionale (CPI). Este pentru prima dată când Zelenski formulează public această acuzaţie, care merge dincolo de dovezile deja documentate privind existenţa unui program susţinut de statul rus prin care copii ucraineni sunt duşi în tabere de „reeducare” sau „rusificare”.

Când aceşti copii cresc şi sunt împinşi pe câmpul de luptă”, a spus Zelenski.

Întrebat dacă Ucraina are dovezi în acest sens, liderul ucrainean a răspuns afirmativ, însă nu a oferit detalii despre natura acestora.

Da, avem dovezi. I-au învăţat pe aceşti copii să-şi urască ţara natală, să-şi urască propriul popor”, a declarat Zelenski.

„Şi imaginaţi-vă: tineri ucraineni, băieţi ucraineni, ajung pe câmpul de luptă şi ucid ucraineni.”

Curtea Penală Internaţională a emis în 2023 un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin pentru ceea ce a descris drept un program de „deportare ilegală a populaţiei (copii)”. Kremlinul a susţinut că este vorba despre un efort umanitar de îngrijire a copiilor rămaşi orfani în urma războiului şi a difuzat imagini în care Putin şi Maria Lvova-Belova, şefa programului inculpată de CPI, apar alături de unii dintre copii.

În interviul acordat jurnalistei Margaret Brennan pentru emisiunea „Face the Nation”, difuzată duminică, Zelenski a subliniat că Rusia tratează de mult timp copiii ca pe nişte combatanţi şi că a propus schimbarea acestora în schimbul soldaţilor capturaţi pe front. Dreptul internaţional umanitar oferă însă protecţii extinse copiilor, consideraţi necombatanţi.

Este important să ne recuperăm militarii şi prizonierii de război, dar nu îi putem schimba pe copii”, a spus Zelenski.

„Vă puteţi imagina cum am putea să ne schimbăm copiii? Nu putem. În primul rând, este împotriva legii. Nu putem schimba civili.”

Laboratorul de Cercetare Umanitară al Şcolii de Sănătate Publică Yale, finanţat anterior de guvernul SUA şi specializat în investigarea crimelor de război, a concluzionat într-un raport publicat în martie că firmele ruseşti de stat Gazprom şi Rosneft au contribuit la finanţarea programelor de reeducare pentru peste 2.000 de copii ucraineni.

Raportul susţine, de asemenea, că decizia administraţiei Trump de a acorda temporar scutiri de la sancţiuni pentru transporturile maritime de petrol rusesc a generat câştiguri importante pentru cele două companii.

Gazprom şi Rosneft sunt primele entităţi corporative afiliate Federaţiei Ruse implicate în deportarea copiilor despre care se ştie că obţin venituri din cheltuielile consumatorilor americani la momentul publicării acestui raport”, se arată în documentul Yale.

Statele Unite au acordat pentru prima dată această derogare de la sancţiuni în martie, într-o încercare de a stabiliza piaţa şi de a compensa creşterea accentuată a preţurilor provocată de războiul cu Iranul. Derogarea a fost prelungită de două ori, iar secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a afirmat că decizia a fost luată la solicitarea unor state asiatice care au nevoie de aprovizionare cu petrol.

Întrebată dacă relaxarea temporară a sancţiunilor americane asupra unor vânzări de petrol rusesc contribuie indirect la finanţarea acestui program, Margaret Brennan i-a cerut opinia lui Zelenski.

Ridicarea sancţiunilor reprezintă un ajutor pentru soldaţii Rusiei”, a răspuns liderul ucrainean.

El a afirmat că autorităţile de la Kiev au discutat cu membri ai Congresului SUA despre posibilitatea introducerii unor sancţiuni mai dure împotriva Rusiei ca răspuns la presupusul program de răpire a copiilor.

Sper că Congresul va găsi din nou posibilitatea de a impune sancţiuni ruşilor din cauza copiilor. Am discutat cu congresmeni, am discutat de foarte multe ori despre acest subiect. Sper că vor face acest pas”, a declarat Zelenski.

Preşedintele ucrainean a mai spus pentru CBS că Ucraina a documentat cel puţin 20.000 de cazuri de copii ucraineni răpiţi şi doreşte sprijin internaţional pentru identificarea altor copii despre care suspectează că au avut aceeaşi soartă.

