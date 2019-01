Adevăratul star de la Globurile de Aur. Cine este tânăra care a apărut în poze cu toate vedetele

Zeci de vedete și-au etalat ținutele spectaculoase pe covorul roșu, la decernarea Globurilor de Aur, însă cea care a atras atenția tututor a fost o tânără angajată să le servească apă participanților, scrie Mashable.

Tânăra a reușit să apară în zeci de imagini cu vedetele de la Hollywood, zâmbind ca și când fotografii ar fi avut camerele ațintite asupra ei și a părut să fie prezentă peste tot.

La scurt timp, internauții au început să remarce prezența tinerei și i-au descoperit identitatea. Este vorba despre modelul Kelleth Cuthbert, din Los Angeles, angajată de compania Fiji să le servească apă plată vedetelor care soseau la Globurile de Aur.

Deși la eveniment au mai fost angajate alte trei fete să servească apă, Cuthbert a fost singura care s-a remarcat prin prezența ei în toate fotografiile cu actorii și actrițele de la Hollywood.

This woman holding FIJI Water at the #GoldenGlobes truly came to SERVE. pic.twitter.com/Aln54zOhKY

