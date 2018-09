Biletele la concertul Metallica din Bucureşti, puse în vânzare. Cât costă

Biletele pentru cel de-al patrulea concert pe care trupa americană Metallica îl va susţine la Bucureşti vor fi puse în vânzare vineri, începând cu ora 10.00, la preţuri cuprinse între 235 şi 685 de lei.

Metallica va concerta pe Arena Naţională din Capitală, pe 14 august 2019, iar în deschidere vor cânta trupele Ghost şi Bokassa.

Biletele pot fi cumpărate online, de pe metallica.emagic.ro, eventim.ro şi iabilet.ro, la mai multe categorii de preţ: gazon A - 395 lei, gazon B - 285 lei, categoria 1 - 685 lei, categoria 2 - 505 lei, categoria 3 - 395 lei, categoria 4 - 285 lei şi categoria 5 - 235 lei.

Fiecare bilet cumpărat include şi cel de-al 10-lea album Metallica, „Hardwired…To Self-Destruct”, în format digital. Fanii vor primi un e-mail ulterior achiziţiei de bilet cu instrucţiuni pentru a-şi descărca albumul.

Pentru concertul de pe 14 august, fanii vor avea posibilitatea să achiziţioneze pachete VIP, ce includ bilete în zone premium şi alte beneficii, printre care acces cu prioritate, tur prin muzeul itinerant „Memory Remains” şi întâlnire cu trupa.

Formaţia Metallica a fost înfiinţată, pe 28 octombrie 1981, la Los Angeles, de toboşarul Lars Ulrich şi chitaristul şi vocalistul James Hetfield, în urma unui anunţ apărut în ziarul Recycler. Din prima formulă a trupei au făcut parte şi Ron McGovney (bas) şi Dave Mustaine (chitară). Numele Metallica a fost sugerat de un apropiat al celor patru, Ron Quintana.

În 1983, Cliff Burton s-a alăturat grupului, înlocuindu-l pe Ron McGovney, iar locul lui Dave Mustaine a fost luat de Kirk Hammet. În acelaşi an, formaţia a înregistrat primul album, „Kill ‘Em All”, la New York. În 1986, Cliff Burton a murit într-un accident în care a fost implicată întreaga formaţie, iar Jason Newsted s-a alăturat trupei până în 2001.

Metallica a lansat zece albume de studio, care au fost vândute în peste 100 de milioane de copii în întreaga lume. Printre cele mai apreciate de critică şi public se numără „Kill ‘Em All” (1983), „Ride the Lightning” (1984), „Master of Puppets” (1986), „...And Justice for All” (1988) şi „Metallica” (1991). În prezent, Metallica este formată din James Hetfield (voce, chitară), Kirk Hammett (chitară), Robert Trujillo (bas) şi Lars Ulrich (tobe). Trupa a câştigat nouă premii Grammy şi a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2009.

