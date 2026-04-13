Britney Spears, la reabilitare, după ce a fost arestată pentru că a condus sub influența drogurilor și a alcoolului

Cântăreața americană Britney Spears a intrat într-un program de reabilitare, la o lună după ce a fost arestată pentru că șofat sub influența alcoolului și a drogurilor. Artista s-a internat voluntar într-o unitate de tratament, a declarat reprezentantul său pentru mai multe publicații americane, potrivit BBC.

După arestarea din 4 martie, acesta a descris incidentul drept „complet inacceptabil” și a spus că apropiații ei vor „elabora un plan, necesar de mult timp, pentru a-i asigura bunăstarea și succesul”.

Internarea are loc cu trei săptămâni înainte ca artista, în vârstă de 44 de ani, să se prezinte în instanță californiană, pentru a răspunde acuzațiilor.

Luna trecută, Britney Spears a fost reclamată autorităților pentru că și-a condus autovehiculul „în mod haotic și cu viteză mare” pe o autostradă, potrivit California Highway Patrol.

Artista a fost supusă unor teste de sobrietate după ce a fost oprită în trafic.

Ulterior, reprezentantul său a declarat pentru BBC: „Britney va face pașii corecți și va respecta legea, iar acesta poate fi primul pas într-o schimbare necesară de mult timp în viața ei. Sperăm că va primi ajutorul și sprijinul de care are nevoie în această perioadă dificilă.”

Editor : M.C

