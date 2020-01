Cameron Diaz a devenit mamă la 47 de ani şi a transmis un avertisment către toţi fanii ei

Actriţa americană Cameron Diaz şi soţul acesteia, muzicianul Benji Madden, au anunţat vineri că au devenit părinţii unei fetiţe, care a primit numele de Raddix, informează CBSNews.com.

"La mulţi ani din partea familiei Madden! Suntem atât de fericiţi şi recunoscători să începem această nouă decadă cu anunţul naşterii fiicei noastre, Raddix Madden", a scris actriţa pe Instagram. "Ne-a cucerit imediat inimile şi ne-a completat familia", a adăugat Diaz (47 de ani) în mesajul postat pe reţeaua de socializare.

Vedeta şi-a avertizat însă fanii că nu va posta imagini cu micuţa şi nu va oferi alte detalii cu privire la naşterea acesteia.

"Deşi suntem încântaţi să împărtăşim această veste, vrem (...) să protejăm intimitatea micuţei noastre. Aşadar, nu vom posta fotografii şi nici alte detalii, în afară de faptul că este foarte, foarte drăguţă", se indică în acelaşi mesaj.

Actriţa, cunoscută pentru filme ca "There's Something About Mary" sau "Bad Teacher", şi membrul formaţiei rock Good Charlotte (40 de ani) s-au căsătorit în ianuarie 2015 în reşedinţa lor din Beverly Hills.

Deşi cei doi au fost extrem de discreţi cu privire la relaţia lor, Diaz a vorbit despre posibilitatea de a deveni mamă într-un interviu acordat revistei Marie Claire în 2014.

sursa: Agerpres

Redactare G.M.