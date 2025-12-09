Petreceri cu elita de la Hollywood și secretele „Reginei Ketaminei”: Noi dezvăluiri despre furnizoarea de droguri a lui Matthew Perry

Jasveen Sangha părea că le are pe toate: o viață privilegiată, o educație bună și un cerc mare de prieteni. Dar femeia supranumită „Regina Ketaminei” avea un secret murdar pe care l-a ascuns și față de unii dintre prietenii ei cei mai apropiați: era o traficantă de droguri de la care clienții ei faimoși și bogați de la Hollywood cumpărau cocaină, Xanax, capsule de Adderall contrafăcute și ketamină – drogul care, în 2023, a provocat moartea actorului Matthew Perry.

Sangha și alte patru persoane, inclusiv doi doctori, și-au recunoscut vinovăția pentru mai multe infracțiuni legate de moartea lui Perry. Sangha ar putea primi o pedeapsă cu închisoarea de până la 65 de ani, după ce investigația poliției a dezvăluit că femeia conducea o rețea secretă de trafic cu ketamină din Los Angeles.

Agentul special Bill Bodner din cadrul DEA, o agenție federală din SUA responsabilă pentru combaterea traficului și distribuției de droguri, a spus pentru BBC că Sangha este „o persoană cu studii superioare care a decis să trăiască din traficul de droguri și să folosească banii obținuți din vânzarea drogurilor pentru a-și promova imaginea de influencer pe rețelele sociale”.

Sangha conducea „o operațiune de trafic de droguri destul de vastă adresată elitei de la Hollywood”, potrivit lui Bodner. Perry lua ketamină pentru tratarea depresiei, dar începuse să își administreze doze mai mari decât cele prescrise de doctorii lui.

„S-a simțit oribil, încă din prima zi”, le-a spus reporterilor avocatul lui Sangha, Mark Geragos, despre clienta lui, după ce aceasta a pledat vinovat. „A fost o experiență îngrozitoare.”

Poliția a dezvăluit că Jasveen Sangha (în poze) conducea o rețea secretă de trafic cu ketamină în Los Angeles care se adresa în special elitei de la Hollywood. Capturi foto: Instagram / BBC

„Ea avea întotdeauna bani. Călătorea peste tot cu avionul privat”

Cu doar câteva săptămâni înainte de moartea lui Perry, Sangha a vorbit la telefon cu Tony Marquez, un prieten mai vechi. Acesta a spus că Sangha petrecea deseori în Los Angeles și că nu i-a dezvăluit nimic despre activitățile ei legate de traficul de droguri.

Cu câteva luni înainte, casa ei din North Hollywood, unde procurorii spun că femeia ascundea droguri, a fost percheziționată de poliție.

„Era foarte pasionată de muzica dance”, a povestit Jash Negandhi, care a fost coleg cu Sangha la Universitatea din California și a fost prieten cu ea de mai bine de 20 de ani. „Îi plăcea să danseze și să se distreze.”

„Nu știam nimic. Absolut nimic. Nu a vorbit despre asta”, a mai spus Negandhi despre afacerea cu droguri a lui Sangha.

Cei mai mulți dintre prietenii ei presupuneau că Sangha avea destui bani din alte surse și, astfel, nu suspectau sub nicio formă că ea ar fi traficant de droguri.

„Ea avea întotdeauna bani. Călătorea peste tot cu avionul privat, cu mult înainte ca totul să explodeze”, a povestit și Marquez.

„Pisicuțele” și petrecerile cu ketamină la care participau vedete de la Hollywood

Bunicii lui Sangha au făcut milioane de dolari din comerțul cu haine în East London, ea fiind fiica antreprenoarei Nilem Singh și a doctorului Baljeet Singh Chhokar. Sangha urma să moștenească averea familiei.

Mama ei, Nilem, s-a recăsătorit de două ori și s-a mutat în Calabasas, California, acolo unde Sangha a crescut. „Mergeam la grătar sau la petreceri la piscină la casa părinților ei”, a povestit Marquez. „Ne tratau cu multă grijă, iubire, ca și când am fi fost copiii lor.”

Mama și tatăl ei vitreg au avut francize KFC în California și au fost dați în judecată de companie pentru o sumă de peste 50.000 de dolari, în 2013, pentru că s-ar fi folosit de brandul firmei fără să plătească redevențe. Tatăl vitreg al lui Sangha a declarat faliment înainte de încheierea procesului.

Sangha și-a deschis propriul ei salon de manichiură, Stiletto Nail Bar, și le-a spus prietenilor ei că și-ar dori să dețină o franciză de restaurante.

Ceea ce o interesa, însă, cel mai mult pe „Regina Ketaminei” era să petreacă în cluburi de noapte. Sangha avea un grup de prieteni apropiați, majoritatea femei, care își ziceau „Pisicuțele” și cu care organiza petreceri la care participau și vedete.

Petrecerile țineau toată noaptea și, uneori, chiar mai multe zile. Petrecăreții aveau la ei pastile și ketamină. „Dacă urma să luăm ketamină, voiam să o obținem de la sursă”, a povestit Marquez.

„Regina Ketaminei” a devenit dependentă de statutul social câștigat în rolul de furnizor de droguri al celebrităților

Grupul folosea curieri care mergeau în Mexic ca să cumpere drogurile de la veterinari corupți și farmacii de peste graniță.

Cu toate acestea, Marquez a spus că nu avea nicio idee că Sangha se ocupa cu traficul de droguri, însă bănuiește că femeia a devenit „dependentă” de statutul social pe care l-a câștigat odată ce a devenit furnizorul de droguri al unor persoane bogate și faimoase.

„Ea a devenit dependentă de sentimentul că face parte din acel cerc social și că este căutată de vedete pe care oamenii le-au văzut toată viața lor la televizor”, a povestit Marquez.

El nu crede că Sangha ar fi ajuns să conducă o rețea de trafic de droguri, ci pur și simplu a căzut în capcana acestei afaceri ilegale din cauză că îi plăcea ketamina la fel de mult ca restul membrilor grupului ei.

Informațiile prezentate de procurori, însă, prezintă o imagine mult mai cruntă.

În 2019, Sangha i-a vândut ketamină unui bărbat pe nume Cody McLaury, care a apoi a luat o supradoză și a murit. După moartea lui, sora sa i-a scris un mesaj lui Sangha în care i-a spus că drogurile pe care i le-a vândut l-au omorât.

În ciuda dezvăluirilor, Sangha a continuat să se ocupe cu traficul de droguri, potrivit procurorilor, iar câțiva ani mai târziu, drogurile vândute de „Regina Ketaminei” l-au omorât și pe celebrul actor Matthew Perry.

