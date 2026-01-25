Live TV

Cum să eviți certurile cu copiii: Sfaturile unei foste negociatoare de ostatici

Data actualizării: Data publicării:
Father telling off naughty daughter
Calmul și comunicarea sunt esențiale în situații de criză. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Oferă-i copilului o „alegere fără alegere” Așteaptă 90 de secunde înainte să răspunzi Privește lucrurile din perspectiva copilului

A fi părinte și a gestiona situații de criză cu ostatici par, la prima vedere, două lucruri fără legătură. Totuși, Nicky Perfect, fost ofițer al Poliției Metropolitane din Londra și negociatoare în cazuri de luare de ostatici timp de un deceniu, spune că tehnicile învățate în situații extreme pot fi utile și acasă.

Cu peste 30 de ani de experiență în poliție, ea explică faptul că momentele tensionate dintre părinți și copii pot semăna cu situațiile de criză, în care calmul și comunicarea sunt esențiale. Într-un interviu acordat unui podcast BBC de parenting, Nicky Perfect a prezentat trei tehnici care îi pot ajuta pe părinți să rămână echilibrați și să evite conflictele.

Oferă-i copilului o „alegere fără alegere”

Copiii testează frecvent limitele părinților și, de multe ori, vor să facă exact opusul a ceea ce li se cere. În astfel de situații, în loc să îți impui autoritatea cu replica „pentru că așa am spus eu”, Nicky recomandă folosirea tehnicii numite „alegerea fără alegere”.

Aceasta presupune reformularea situației astfel încât să menții o singură opțiune reală, dar să îi oferi copilului senzația că are control și influență.

De exemplu, în loc să-l întrebi dacă vrea să-și pună haina, îl poți întreba dacă preferă să o îmbrace în casă sau afară. Astfel, copilul se simte ascultat, respectat și implicat, chiar dacă rezultatul este același.

Un alt exemplu este atunci când copilul refuză să mănânce legume: îi poți oferi de ales între broccoli și varză de Bruxelles. Metoda nu funcționează de fiecare dată, dar poate reduce rezistența imediată.

Așteaptă 90 de secunde înainte să răspunzi

Atunci când este vorba despre subiecte sensibile, Nicky recomandă să aștepți 90 de secunde înainte de a răspunde, pentru a evita reacțiile emoționale.

Ea își amintește sfatul unui agent FBI care i-a spus odată: „Treaba ta în viață nu este să schimbi oamenii, pentru că nu poți. Singurul lucru pe care îl poți alege este cum reacționezi”. Este important să ne amintim acest lucru chiar și atunci când emoțiile amenință să copleșească partea rațională a creierului, susține Nicky.

„Răspunsul poate fi simplu: Știi ce? Sunt foarte emoționată acum. Am nevoie de puțin timp să mă gândesc”, spune ea. „Sau poate nu spui nimic și asculți ce are de spus.”

Ca părinte, ea a pus acest principiu în practică atunci când fiica fostului ei partener i-a mărturisit că vrea să petreacă ziua de Crăciun cu tatăl și frații ei, după ce aceștia se mutaseră. Deși, în sinea ei, își dorea cu disperare ca fata să rămână cu ea, Nicky spune că „la un moment dat trebuie să apeși butonul de pauză și să spui: acesta este Crăciunul tău. Pentru mine este o zi din viață. Ce îți dorești?”

Acceptarea acestei realități a ajutat-o să decidă mai ușor cum să-și petreacă ziua și să planifice o nouă modalitate de a sărbători împreună, înainte sau după Crăciun.

Privește lucrurile din perspectiva copilului

A privi lumea din punctul de vedere al celuilalt, fie că este copil sau adult, este esențial, spune Nicky. În acest fel, poți explica beneficiile deciziei tale, făcându-l pe celălalt să se simtă ascultat și respectat.

„Se numește «puterea negocierii», pentru că atunci când le oferi oamenilor motive pentru care ceva ar trebui sau nu ar trebui să se întâmple, sunt mai dispuși să accepte”, explică ea. „Este vorba despre a recunoaște lucrurile și a fi sincer. Oamenii sunt mult mai receptivi la onestitate decât credem noi”.

Un exemplu frecvent este refuzul legat de ora de culcare. Copiii pot resimți pierderea bruscă a autonomiei atunci când li se spune dintr-odată că trebuie să meargă la somn. Soluția este să încerci să vezi situația din perspectiva copilului, nu din cea a adultului.

Dacă se joacă fericit și, brusc, aude că trebuie să meargă la culcare, acest lucru poate părea abrupt și frustrant. În loc de asta, ea recomandă să pregătești copilul încă de când ajunge acasă, integrând rutina de seară în conversație și reamintind-o pe parcursul serii.

O formulare de tipul „mâncăm, ne uităm puțin la televizor și apoi mergem la culcare” oferă un cadru clar. Astfel, copilul se simte mai implicat și știe la ce să se aștepte, chiar dacă nu îi place neapărat, ceea ce poate duce, în timp, la mai puține manifestări zgomotoase de protest.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească...
Lingouri de aur
2
Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste 1.200 de tone, a...
Vicepremierul Oana Gheorghiu
3
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi...
Xi Jinping la o paradă militară
4
Partidul Comunist Chinez a deschis o anchetă asupra a doi înalți oficiali militari, din...
Lista ajutoarelor sociale în 2026. Foto Getty Images
5
Lista ajutoarelor sociale de care beneficiază românii în 2026. Cuantumul indemnizațiilor...
S-a terminat: OUT, după umilința FCSB-ului cu CFR! Gigi Becali: ”E prima măsură pe care o iau”
Digi Sport
S-a terminat: OUT, după umilința FCSB-ului cu CFR! Gigi Becali: ”E prima măsură pe care o iau”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
emmanuel macron
Emmanuel Macron: „Interzicem rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani”. Franța vrea să restricționeze accesul la telefoane în licee
Child and the book
Aproape o treime dintre copiii britanici nu știu să folosească cărțile când încep școala și încearcă să le gliseze ca pe smartphone
femeie gravida
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de ce ar trebui să ținem cont: „Să fie ușor de purtat”
picioarele unui bebelus cu scutec alb
Guvernul vrea să continue programul de sprijin pentru cuplurile infertile. Ce sume sunt prevăzute pentru beneficiari
Colaj foto realizat de Centrul Național de Rezistență Ucraina
Rusia militarizează copiii din teritoriile ocupate din Ucraina prin tabere deghizate în proiecte „patriotice”
Recomandările redacţiei
photo-collage.png (54)
Ministrul Energiei, despre limitele articolului 5 al NATO privind...
N16 MIRUTA CEAUSESCU-SINCRON250126_03121
Radu Miruță aduce argumente despre „patriotismul” lui Nicolae...
PALATUL PARLAMENTULUI
Sondaj CURS: Cum ar arăta Parlamentul, dacă ar fi alegeri duminica...
bogdan ivan sustine o conferinta de presa
Urmează un nou val de ger. Cum vor arăta facturile. Bogdan Ivan: „Am...
Ultimele știri
Este orb, trăiește 500 de ani și vine din apele Groenlandei. Controversele din jurul uneia dintre cele mai enigmatice specii din lume
Noua generație de case cu „facturi zero”, unde locatarii nu plătesc nimic la energie, se extinde în Europa. Cum funcționează inițiativa
Astronomii au descoperit o structură cosmică misterioasă care ar putea dezvălui noi indicii despre soarta Pământului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Avantajele anului 2026, dezvăluite de astrologi. Nu e un an „obișnuit”, începe o eră a curajului, adevărului...
Cancan
Cine a fost prima victimă a criminalului lui Mario Berinde. Adolescentul de 13 ani nu e la prima abatere
Fanatik.ro
Cum arată o zi din viața fiicei unuia dintre patronii din Premier League. E căsătorită cu un angajat din club
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Ce şanse mai are, de fapt, FCSB la play-off după 1-4 cu CFR Cluj! Toate calculele şi programul ultimelor etape
Adevărul
Războinicii nopții. După operațiunea din Venezuela, forțele aeriene speciale ale SUA se pregătesc pentru un...
Playtech
Băiatul de 13 ani implicat în crima lui Mario avea antecedente. Ce a mai făcut în trecut, noi detalii ies la...
Digi FM
Irina Shayk, criticată dur de fani după un pictorial provocator: „De ce ai acceptat asta?” Cum s-a lăsat...
Digi Sport
Încă unul! Românii stau ”la coadă la ușa ei” și-i plătesc 500 €/ședință, dar Pancu nu e de acord: ”Am fost o...
Pro FM
Cum reușește Anca Țurcașiu să se mențină în formă la 55 de ani. Artista a dezvăluit secretele siluetei sale...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
Adevarul
Lux în Alpi, furie la Moscova. Elita Rusiei petrece în Occident, în timp ce războiul din Ucraina continuă
Newsweek
Cum vrea ministrul muncii să salveze sistemul de pensii fără să crească vârsta de pensionare. „Oferim 3.000€”
Digi FM
Dan Negru cere schimbarea legilor pentru minori, după cazul șocant al adolescentului ucis: „În multe alte...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Cum i-a schimbat procesul cu Johnny Depp viața lui Amber Heard. Actrița, declarații sfâșietoare: „Nu mai...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat