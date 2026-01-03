Live TV

Izolat la Kremlin sau în palatul unde își ascunde familia: Detaliile învăluite în mister despre viața lui Vladimir Putin

Data publicării:
Vladimir Putin la pescuit
Vladimir Putin a ajuns să petreacă din ce în ce mai mult timp la Kremlin și a devenit tot mai izolat. Foto: Profimedia Images
Rușii îi cunosc mai bine pe copiii președinților americani decât pe cei ai liderilor din țara lor „Micuții membri ai familiei mele vorbesc fluent chineză”

Președintele rus Vladimir Putin a fost în atenția publicului timp de un sfert de secol și, totuși, viața lui privată a rămas învăluită în mister. Orice detaliu dezvăluit este trecut prin filtrul propagandei de stat sau a fost obținut cu greu de jurnaliștii de investigație. Un lucru este clar, însă: Kremlinul a devenit pentru Putin a doua sa casă, pe care o împarte cu „fantomele” predecesorilor săi, de la Ivan cel Groaznic la Iosif Stalin.

Într-un documentar difuzat anul trecut de televiziunea de stat din Rusia, Putin a spus că acum își petrece cea mai mare parte a timpului la Kremlin și că lucrează până noaptea târziu. Într-un interviu despre care canalul Rusia-1 a spus că a fost filmat la ora 1:30 noaptea, Putin le-a prezentat reporterilor apartamentul său din interiorul Kremlinului.

Camera principală era decorată cu lambriuri de lemn aurite și avea un pian alb despre care Putin a spus că îl folosește „rareori”. Un portret cu țarul Alexandru al III-lea, cunoscut pentru că a inversat reformele liberale adoptate de tatăl lui, Alexandru al II-lea, era agățat pe perete.

putin-apartament-kremlin
Putin le-a spus reporterilor ruși că acum își petrece cea mai mare parte a timpului la Kremlin și că lucrează până noaptea târziu. Captură foto: The Times

Apartamentul era dotat și cu o sală de sport și o „bisericuță” decorată în același stil aurit folosit în tot restul locuinței lui Putin, potrivit The Times.

Liderul de la Kremlin (73 de ani) nu bea alcool aproape deloc și are o dietă sănătoasă. În documentar, Putin le-a oferit reporterilor kefir, merișoare și ceai. Pe masa din apartamentul său se mai aflau și banane și sos de soia.

putin-apartament-kremlin-4
Vila opulentă și foarte bine păzită de la Valdai unde locuiește o parte din familia lui Putin. Captură foto: The Times

Rușii îi cunosc mai bine pe copiii președinților americani decât pe cei ai liderilor din țara lor

Deși afirmația lui Putin, potrivit căreia el ar petrece aproape tot anul la Kremlin, este considerată o exagerare, președintele rus petrece puțin timp în opulenta și foarte bine păzita sa reședință de lângă Lacul Valdai, acolo unde ar locui Alina Kabaeva, fosta gimnastă olimpică, și cei doi copii pe care i-a făcut cu Putin.

Ivan are 10 ani și Vladimir Jr. are 6 ani. Ei au o viață de lux, dar sunt aproape complet izolați de lumea exterioară, potrivit site-ului de jurnalism de investigație Dossier Centre. Putin îi vizitează noaptea târziu, după orele de muncă, conform raportului.

Alina Kabaeva
Putin are doi copii cu fosta gimnastă olimpică Alina Kabaeva: Ivan (10 ani) și Vladimir Jr. (6 ani). Foto: Profimedia

Rușii îi cunosc mai bine pe copiii președinților americani decât pe cei ai liderilor din țara lor. Putin are două fiice adulte cu fosta soției, Liudmila, dar nu a recunoscut niciodată identitatea lor.

Maria Voronțova (40 de ani) este medic endocrinolog, iar Katerina Tihonova (39 de ani) este o directoare în domeniul tehnologiei și fostă acrobată. Ambele au, la rândul lor, copii.

Voronțova ar avea un fiu cu Evgheni Nagorni, un afacerist rus care lucrează în industria gazelor, în timp ce Tihonova ar avea o fiică cu Igor Zelenski, un dansator de balet care nu are nicio legătură de rudenie cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Russia: Russian President Putin visits St Petersburg
Unul dintre cei mai apropiați prieteni ai lui Putin, Nikolai Patrușev, a spus că SUA plănuiesc să invadeze Rusia pentru că elitele din Occident vor să se asigure că au unde să se refugieze în caz că erupe supervulcanul Yellowstone. Foto: Profimedia Images

„Micuții membri ai familiei mele vorbesc fluent chineză”

Putin a vorbit deschis despre faptul că are nepoți, dar nu i-a menționat niciodată pe nume și nici nu a spus câți ani au. „Micuții membri ai familiei mele vorbesc chineză, vorbesc fluent”, a spus Putin anul trecut.

Președintele rus a spus că nu este strict cu nepoții lui și că îi vede atunci când are o pauză în programul său de lucru „non-stop”.

Printre prietenii cei mai apropiați ai lui Putin se numără Iuri Kovalciuc, un magnat din domeniul bancar și media, și fratele lui, Mihail, șef al unui institut de cercetare nucleară. Ambii sunt adepți ai teoriilor conspirației anti-americane.

Liderul rus ar avea relații bune și cu Nikolai Patrușev, fostul șef al consiliului național de securitate al Rusiei. În 2023, Patrușev a spus în presă că Statele Unite plănuiesc să invadeze Rusia pentru că elitele din Occident vor să se mute în Siberia după ce va erupe supervulcanul din Parcul Național Yellowstone.

