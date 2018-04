Cine este Amelia Thompson, fetiţa de 12 ani invitată la nunta Prințului Harry

Amelia Thompson, unul dintre copiii supravieţuitori ai atentatului din timpul concertului Arianei Grande de anul trecut în Manchester, se află printre invitaţii la nunta prinţului Harry cu logodnica sa, Meghan Markle, din data de 19 mai, informează Reuters, citat de Agerpres.

Foto: Gulliver/Getty IMages

Fetiţa în vârstă de 12 ani a crezut că este vorba despre o glumă atunci când mama sa i-a spus că a fost invitată la Castelul Windsor. ''Mă întrebam 'Face cineva glume pe seama mea?' Dar apoi am aflat mai multe detalii şi mi-am zis 'se întâmplă cu adevărat''', a mărturisit miercuri Amelia. ''Nu ştiam ce să spun. Am rămas fără cuvinte''.



Luna trecută, prinţul Harry, al cincilea în linia de succesiune la tronul britanic, şi actriţa Meghan Markle au anunţat că vor invita 1.200 de persoane ''membri ai publicului larg" la ceremonia căsătoriei lor din 19 mai, în parcul Castelului Windsor, reşedinţa reginei Elisabeta a II-a, situată în vestul Londrei.

Foto: Gulliver/Getty Images

Printre aceştia se vor afla tineri care au dovedit abilităţi de lideri sau au iniţiat acţiuni în beneficiul comunităţilor din care fac parte, au precizat reprezentanţii prinţului Harry.



Mama Ameliei, Lisa Newton, spune că a propus-o pentru a se afla pe lista de invitaţi la nunta regală pe fiica ei, care se afla la concertul Arianei Grande de la Manchester Arena, în mai anul trecut, când un terorist sinucigaş a comis un atentat cu bombă.



Atacul s-a soldat cu 22 de decese, printre care şapte copii, şi cu 500 de răniţi.



''A trecut prin multe, iar ultimii ani au fost destul de dificili, iar după atacul de la Manchester a fost foarte greu'', a spus Newton.



''Am propus-o pe Amelia... apoi am primit un email joi seară destul de târziu şi... nu mi-a venit să cred. Apoi i-am dat telefonul Ameliei, nu ştiuse nimic până atunci, aşa că atunci când a primit telefonul credea că cineva râde de ea, că este o glumă'', apus mama Ameliei.



Mama fetiţei a primit de asemenea o invitaţie, dar a cedat-o unei femei a cărei nepoată a fost ucisă în atac.



''Amelia a vrut să facă acest lucru. Este lucrul corect şi va face o altă familie fericită'', a spus Newton.



Nici premierul britanic Theresa May, nici preşedintele american Donald Trump nu se numără printre cei 600 de invitaţi la nunta regală, care va fi oficiată la capela St George a Castelului Windsor, şi la recepţia care va urma.