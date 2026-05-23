Max Korzh, un artist cu un stil unic, a cărui muzică adună zeci de mii de oameni din întreaga lume, va concerta sâmbătă, pe Arena Naţională. Biletele pentru show s-au epuizat în doar cinci zile, stabilind un record pentru un artist solo pe un stadion în Bucureşti, potrivit organizatorilor. Peste 40.000 de oameni din Ucraina, Belarus, Republica Moldova, Polonia sunt aşteptaţi să participe sâmbătă seara, pe Arena Naţională, la concertul rapper-ului anti-sistem din Belarus, care a condamnat invazia rusă din Ucraina.

În ultimii ani, concertele lui Max au adunat zeci de mii de oameni pe stadioane din Varşovia, Kiev, Minsk, Moscova, Odesa şi multe alte oraşe. Atmosfera surprinsă în timpul show-urilor sale este impresionantă, iar pentru mulţi fani, să ajungă la un concert Max a devenit un adevărat vis.

După o pauză mai lungă, Max a revenit pe scenă cu un nou turneu, susţinând concerte sold-out pe stadioane din Praga, Riga, Tallinn şi Varşovia. Sâmbătă, artistul ajunge pentru prima dată şi la Bucureşti.

A compus piese anti-război şi a devenit persona non-grata la Kremlin

Max Korzh este unul dintre cei mai reprezentativi artişti ai scenei muzicale est-europene. Stilul său distinct îmbină energia puternică cu versuri sincere şi mesaje aparent simple, dar profund emoţionale. El cântă despre teme universale - prietenie, iubire, drumul către sine, greşeli şi speranţe - lucruri în care milioane de oameni se regăsesc. Tocmai de aceea, piesele sale au o rezonanţă puternică în inimile ascultătorilor din întreaga lume, scrie News.ro.

Încă din primele zile ale războiului din Ucraina, Korzh a condamnat deschis invazia rusă, iar aceste trăiri s-au reflectat în creaţia sa artistică. A compus piese anti-război şi a devenit persona non-grata la Kremlin. Muzica lui a devenit, astfel, o sursă de speranţă şi putere într-o perioadă extrem de dificilă.

Și-a început cariera cu 300 de dolari împrumutați

Korzh a înregistrat prima sa melodie solo în timp ce studia la Universitatea de Stat din Belarus, cea mai mare universitate din Belarus. În al treilea an de studii la universitate, a decis să renunţe la studii şi să se concentreze pe cariera sa muzicală. A împrumutat 300 de dolari de la mama sa, s-a dus la un studio şi a înregistrat „Nebo Pomozhet Nam” (în română: „Cerul ne va ajuta”) şi a postat-o pe VKontakte, cea mai mare reţea socială rusă. La scurt timp după aceea, a fost înrolat în armată. Coproducătorii piesei „Nebo Pomozhet Nam” au fost duo-ul electronic „Magic Sound”. Când s-a întors din armată, a aflat că piesa a devenit virală şi a avut un mare succes în Belarus.

Albumul său de debut „Zhivotniy Mir” (în română: „Lumea animalelor”), care conţinea 16 piese, toate scrise de Korzh, a fost lansat la 1 mai 2012. Mai târziu, în acelaşi an, a semnat un contract cu o casă de discuri rusă: Respect Production.

Primul muzician din Belarus care a susţinut un concert cu casa închisă

În 2013, Korzh a devenit primul muzician din Belarus care a susţinut un concert cu casa închisă în Belarus, la Minsk-Arena, pentru 13.000 de persoane.

În 2014, Korzh a fost nominalizat la categoria Cel mai bun album la Muz-TV Awards pentru al doilea său album, „Zhit’ V Kaif”.

În octombrie 2024, un canal Telegram apropiat de GUBOPiK a scris că Max Korzh a părăsit Belarusul după ce a fost chemat „la discuţii” din motive politice.

Revistă rusă Afisha-Volna a descris muzica lui Korzh ca fiind „pop-rap cu energie de club şi sinceritate de stradă”.

