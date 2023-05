Controversă după ce un copil de 7 ani a câștigat marele premiu la „Românii au talent”. Rareș a împărțit internetul în două

Rareș Prisacariu, un copil de 7 ani din Botoșani, a fost votat câștigător al emisiunii „Românii au Talent”. Anunțul a stârnit o dezbatere aprinsă pe rețelele sociale. În timp ce unii utilizatori i-au lăudat recitalurile, unele cu tentă naționalistă, alții spun că au fost concurenți mult mai talentați care ar fi meritat să câștige.

„Sunt foarte emoționat pentru că am putut să fac o impresie bună și pentru că oamenii m-au votat. Mă așteptam ca oamenii să mă voteze, dar nu mă așteptam să câștig premiul cel mare „Românii au talent”. Parcursul emisiunii a fost foarte frumos, am avut foarte multe emoții și cred că de asta am transmis atât de mult” a spus Rareș, după ce a aflat că este marele câștigător, relatează ProTV.

Controversă pe rețele sociale

Reacțiile nu au întârziat să apară pe rețelele sociale. Unii laudă talentul copilului, alții spun că nici nu înțelege sensul cuvintelor pe care le recită. Sunt și utilizatori care spun că alți concurenți erau mult mai talentați și ar fi meritat să câștige marele premiu.

Iată câteva dintre comentarii, așa cum au fost ele publicate, fără editare:

„Copil minunat și binecuvântat,mergi mai departe nu conteaza ce spune lumea,ei te-au ales ,oricum nu poți mulțumi pe toți niciodată !!”

„Dacă rezultatul reprezintă votul publicului...înseamnă că votanții sunt doar din anturajul acestui copil și restul publicului a dormit!”

„Serios, pentru audiență punem un copil sa recite și asta a fost talentul,oricum nu înțelege tot din ce recită și asta nu este copilărie”.

„Este ce place romanilor! Amestecul religiei cu românismul exacerbat, impanat cu propozitii moralizatoare. Si cand te gandesti ce talente reale erau in finala ( cei doi pianisti, ucrainienii, Veghiu, Oleg)...”

„Și care e talentul ???? Dacă mergem în școlile primare găsim măcar 1 ,2 copiii care răcită poezii.

A ,,deraiat ,,mult emisiunea asta . Talentul sa câștige talentul ....ceva ce nu poate face chiar oricine. Totuși felicitări.”

„Felicitari copil-geniu! De la inceput am avut incredere ca, tu ve-i fi cîstigatorul. Felicitari si succese pe drumul lung al vietii.”

„Felicitări pentru sentimentul trezit din sufletul meu. Ești minunat.”

„Națiunea română va fi o țară prin excelență ; de fapt este pentru că ne- au demonstrat toți concurenții din acest concurs. Celui mai mic și mai inimoș îi doresc sănătate multă și felicitări pentru trezirea generală care a transmis o românilor.”

„Nu că nu ar fi meritat , dar cei din spatele lui , foarte inteligent , au pariat pe o categorie de public și victorie garantată , au câștigat . Pe români când îi atingi la sentiment, despre cele sfinte , îți atingi scopul negreșit .”

„N-am nimic cu copilul să-i dea Dumnezeu, Sănătate, dar de asta nu merge țara asta înainte tot timpul am știut să furăm, să facem numai manevre. Pentru că copilul ăsta nu zic că nu merita,un loc dar nici premiul întâi au fost mult mai talentați ca copilul.”

„A avea talent înseamnă a avea aptitudini remarcabile. Acest copil este inteligent, fără dar și poate. Însă, câștigarea marelui premiu, este total nejustificată.”

„Un copil GENIAL ! Felicitări părinților pt educație și mulțumim lui Dumnezeu pt astfel de copil !

Mult succes în viață, Rareș ! Poate vei rămâne la fel de perseverent în studiu și performanță !”

„Este o mare diferența între talent, inteligenta și o buna memorie. Credeam ca emisiunea asta este despre talent.”

