După Neil Young, și Joni Mitchell îşi retrage muzica de pe Spotify. James Blunt reacționează și el

James Blunt a ameninţat că va lansa muzică nouă pe Spotify, în semn de protest faţă de podcast-ul lui Joe Rogan. Cântăreaţa de muzică country Joni Mitchell protestează și ea. A anunţat vineri că a decis să îşi retragă muzica de pe Spotify din cauza „minciunilor” privind COVID-19 promovate de această platformă de streaming prin intermediul podcast-ului lui Joe Rogan, urmându-l pe Neil Young, care a luat această decizie cu câteva zile înainte, informează AFP.

La începutul acestei săptămâni, Neil Young a cerut să îi fie eliminată muzica de pe Spotify, după ce a scris o scrisoare deschisă în care spunea că podcast-ul lui Joe Rogan „răspândeşte informaţii false despre vaccinuri”.

„Pot avea ori pe Rogan, ori pe Young. Nu pe ambii”, a scris muzicianul. „Cu aproximativ 11 milioane de ascultători per episod, JRE, care este găzduit exclusiv pe Spotify, este cel mai mare podcast din lume şi are o influenţă extraordinară. Spotify are responsabilitatea de a atenua răspândirea dezinformării pe platforma sa”, a declarat artistul, citat de New Musical Express.

Joi, platforma a scos toate piesele lui Young, acesta pierzând 60% din veniturile sale din streaming.

I s-a alăturat şi Joni Mitchell, care a spus că îşi va scoate catalogul de pe Spotify „în solidaritate cu Neil Young”, potrivit Mediafax.

Şi James Blunt s-a alăturat protestului, făcând-o însă în felul său unic.

„Dacă Spotify nu îl elimină imediat pe Joe Rogan, voi lansa muzică nouă pe platformă”, a scris artistul pe Twitter.

„Am decis să îmi retrag toată muzica de pe Spotify”, a anunţat interpreta hitului „Big Yellow Taxi” pe site-ul său, în semn de sprijin pentru starul rock canadiano-american în lupta sa împotriva podcast-ului popularului şi controversatului prezentator american Joe Rogan.

„Persoane iresponsabile răspândesc minciuni care îi costă pe oameni vieţile. Sunt solidară cu Neil Young şi cu comunităţile ştiinţifice şi medicale globale în această privinţă”, a precizat cântăreaţa canadiană în vârstă de 78 de ani, cu 3,7 milioane de abonaţi pe platforma Spotify, mai notează sursa citată de Agerpres.

Platforma suedeză nu a reacţionat la acest anunţ.

Popularul prezentator Joe Rogan, al cărui contract semnat anul trecut cu Spotify a fost estimat la 100 de milioane de dolari, este acuzat că a descurajat vaccinarea anti-COVID-19 în rândul tinerilor şi că a promovat utilizarea unui tratament neautorizat, cu Ivermectină, împotriva noului coronavirus.

