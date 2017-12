Jane Fonda: Am crezut că voi muri singură şi depedentă de ceva

Jane Fonda, care a sărbătorit împlinirea vârstei de 80 de ani săptămâna trecută, a mărturisit într-un interviu că nu se gândea că va ajunge la 30 de ani, că va muri singură şi dependentă de ceva, potrivit Reuters citat de News.ro.

Foto: Gulliver/GettyImages

"Nu m-am imaginiat niciodată la 30 de ani", a declarat actriţa pentru revista People într-un interviu publicat miercuri.

"Am presupus că nu voi trăi foarte mult şi că voi muri singură şi depedentă de cine ştie ce. Nu m-am gândit că voi trăi atât de mult, că voi fi energică şi sănătoasă şi încă în activitate. Sunt recunoscătoare", a adăugat ea.

Mama lui Jane Fonda s-a sinucis pe când actriţa avea 12 ani şi în acelaşi an, tatăl ei, actorul Harry Fonda, s-a recăsătorit. Ea a vorbit în trecut despre suferinţa ei, bulimia, despre faptul că a luat droguri şi că a fost abuzată în copilărie.

Fonda a câştigat primul Oscar în 1972, la vârsta de 35 de ani, pentru rolul din "Klute" şi l-a câştigat pe al doilea în 1978, pentru interpretarea din drama de război "Coming Home".

A devenit o activistă care a militat împotriva războaielor şi drepturile femeilor, a lansat o serie de înregistrări video cu exerciţii fizice care au creat isterie în anii 1980, s-a căsătorit de trei ori şi este nominalizată în ianuarie la premiile Sindicatului Actorilor Americani (Screen Actors Guild) pentru rolul din serialul de televiziune "Grace and Frankie".

Actriţa a împlinit 80 de ani pe 21 decembrie.

"Sunt recunoscătoare că am devenit mai bună la 80 de ani", a declarat actriţa. "Sunt mai puţin critică. Sunt iertătoare. Nu am fost mereu sinceră. Am muncit din greu ca să devin un om mai bun".

Jane Fonda, născută în 1937, în New York. Este câştigătoare a două premii Oscar - pentru ”Klute” (1971) şi ”Coming Home” (1978) -, a şapte Globuri de Aur, a două trofee BAFTA şi a fost distinsă cu Palme d'Or onorific, în 2007. A jucat în peste 50 de filme artistice şi de televiziune, între acestea numărându-se ”Desculţ în parc/ Barefoot in the Park” (1967), ”Călăreţul electric/ The Electric Horseman” (1979) şi ”Stanley & Iris” (1990). În acest an, a apărut în este filmul ”Our Souls At Night”, alături de Robert Redford, vechiul său partener de platou.

Jane Fonda a fost căsătorită de trei ori - cu regizorul Roger Vadim, în perioada 1965-1973, cu Tom Hayden, în perioada 1973-1990, şi cu magnatul media Ted Turner, în perioada 1991-2001.