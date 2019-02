Liam Neeson, mărturie tulburătoare: Mi-a spus că a fost violată. Am vrut să-l omor

Mărturisire şocantă şi tulburătoare din partea unuia dintre cei mai îndrăgiţi şi bine cotaţi actori de la Hollywood. Liam Neeson a declarat că în tinereţe a vrut să omoare un om, ca răzbunare, după ce o prietenă a sa a fost violată. A umblat înarmat câteva zile.

Din fericire pentru toată lumea, actorul şi-a venit în fire înainte de a face la rândul său un gest cumplit şi necugetat. Acum, Liam Neeson spune că este îngrozit de ceea ce ar fi putut face şi spune că acele momente îngrozitoare i-au dat o lecţie de viaţă: răzbunarea nu provoacă decât mai multă violenţă, suferinţă şi uneori chiar moarte.

Liam Neeson, actor: Mi-a spus că a fost violată. Dar s-a descurcat în această situaţie într-un mod extraordinar. Însă reacţia mea imediată a fost... Am întrebat-o dacă-l ştie pe violator. Mi-a spus că nu. Ce culoare avea? Mi-a spus că a fost un negru. Am bântuit prin diverse zone cu un baston, în speranţa că mă va aborda cineva. Îmi este ruşine să spun aceste lucruri. Am făcut asta cam o săptămână, sperând să iasă dintr-un bar vreun ticălos negru şi se va lua de mine. Înţelegeţi? Astfel încât... să-l omor. A fost îngrozitor, îngrozitor, când mi-am venit în fire în cele din urmă şi mi-am zis: "Ce naiba faci"? Provin dintr-o societate - am crescut în Irlanda de Nord în timpul Tulburărilor - şi de aceea înţeleg nevoia de a te răzbuna. Dar asta duce doar la alte crime şi de acolo la şi mai multe crime. Înţelegeţi? Irlanda de Nord stă mărturie. Şi tot ce se întâmplă în lume, toată violenţa asta, dovedeşte acest lucru.

