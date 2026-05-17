Live TV

Ministrul Culturii din R. Moldova: „Cu toţii avem nevoie de explicaţii” pentru punctajul acordat României de juriul Eurovision

Data actualizării: Data publicării:
cristian jardan
Foto: Facebook/ Cristian Jardan

Ministrul Culturii din Republica Moldova, Cristian Jardan, a spus că vrea explicaţii după ce juriul moldovean a acordat un punctaj mic României în finala Eurovision, fapt care a stârnit un val de nemulţumire, potrivit News.ro.

„Vreau să se înţeleagă că Ministerul Culturii al Republicii Moldova nu are nicio legătură directă cu organizarea Eurovision în Moldova. Noi am sprijinit cu tot ce se poate organizatorii (compania publică Teleradio-Moldova) şi da, cu toţii avem nevoie de explicaţii, mai ales după aşa un vot al publicului din Republica Moldova”, a spus Jardan, relatează NewsMaker.md.

Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision, a făcut apel la evitarea discursului de ură. Artistul a subliniat că publicul din Republica Moldova a oferit României punctaj maxim, despre care spune că reflectă opinia "onestă" a cetăţenilor.

„Dragi români, vă mulţumim pentru suport şi atitudine! Publicul din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim. Asta reprezintă opinia publică onestă", a scris Satoshi pe contul său de Instagram.

El a făcut un apel 1la raţiune". "Nu alimentaţi ura. Ţările noastre au fost şi vor fi prietene", a menţionat el.

Juriul Republicii Moldova pentru finala Eurovision Song Contest 2026 a acordat doar 3 puncte României, provocând un val de critici în spaţiul public. Pe fondul controversei, Victoria Cuşnir, unul dintre membrii juriului, a declarat că prestaţiile concurenţilor au fost evaluate în timpul repetiţiilor, iar acestea ar fi fost mai slabe decât cele din finală. Ea a mai spus că a dat totuşi o notă „foarte bună" României şi că nu poartă răspundere pentru punctele acordate de colegii săi.

Juriul Republicii Moldova a fost format din şapte membri, printre care directorul general adjunct al „Teleradio-Moldova", Andrei Zapşa.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
oameni cu umbrela
1
Vremea se va răci și mai mult în următoarele zile. Meteorologii anunță când vom avea din...
N18 PISLARU IN FATA TA-SINCRON 250625_00356
2
Dragoș Pîslaru: „PSD a pregătit împreună cu Banca Mondială principiile reformei...
Kirilo Budanov
3
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a...
Vladimir Putin face cu ochiul
4
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face...
Trump Xi
5
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate...
Neverosimil: Neymar și-a ieșit din minți și a arătat biletul la cameră, după o gafă cum rar se vede
Digi Sport
Neverosimil: Neymar și-a ieșit din minți și a arătat biletul la cameră, după o gafă cum rar se vede
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
70. Eurovision Song Contest - Final ESC 2026
Sărbătoare pe aeroportul din Sofia. DARA, câștigătoarea Eurovision 2026, a fost întâmpinată de sute de oameni la întoarcerea în țară
Eurovision Song Contest 2026
Eurovision 2026: Reacția Alexandrei Căpitănescu după votul controversat al juriului din Republica Moldova
Vienna, Austria 20260516. Moldova's Satoshi with "Viva, Moldova!" during Saturday's final of the Eurovision Song Contest 2026 in the Wiener Stadthalle. Photo: Terje Bendiksby / NTB This text is auto translated Credit: NTB/Alamy Live News
Satoshi, reprezentantul R. Moldova la Eurovision, reacționează în scandalul provocat de votul juriului: „Nu alimentați ura”
Alexandra Capitanescu eurovision 2026 Inquam Photos George Calin  2026-03-04-9469
Alexandra Căpitănescu, primele declarații la întoarcerea acasă. Artista a fost întâmpinată cu aplauze la aeroport
victoria cusnir
„S-a cântat diferit”. O membră a juriului Eurovision din R. Moldova explică punctajul mic acordat României
Recomandările redacţiei
2025-12-01 George Calin (8)
Ministrul Economiei Irineu Darău demontează „miturile” despre...
ploaie-umbrela
Vreme schimbătoare în toată țara. Meteorologii anunță ploi și furtuni...
man voting on elections in romania front of flag
Sondaj CURS: Peste jumătate dintre români spun că sunt necesare...
irineu darau 3
Irineu Darău, șocat de minciuna din politică: „Azi stai în față și...
Ultimele știri
Donald Trump amenință din nou Iranul: „Ceasul ticăie”
AUR condiționează sprijinul pentru un nou Executiv. Dungaciu: Nu ne asumăm guvernarea decât cu un premier pe care îl decidem noi
Alertă în Emiratele Arabe Unite după un atac cu drone în apropierea centralei nucleare Barakah
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce se schimbă pentru zodia ta după ce Marte intră în Taur, pe 18 mai. Berbecii atrag ceea ce merită, Racii...
Cancan
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este...
Fanatik.ro
LIVE / Universitatea Craiova – U Cluj 2-0, live video în etapa a 9-a din play-off-ul SuperLigii. Assad...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Cristi Chivu, numit cetățean de onoare într-un județ reprezentativ pentru România. Decizia a fost aprobată
Adevărul
Povestea piesei „Bangaranga”, compusă de un constănțean, care a adus trofeul Eurovision în Bulgaria
Playtech
Cât este rezerva de aur a României. Motivul pentru care Mugur Isărescu o ține blocată
Digi FM
Ce ar fi descoperit Brigitte în telefonul lui Emmanuel Macron înainte de momentul viral din avion: "Te găsesc...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Manchester City a bătut palma cu înlocuitorul lui Pep Guardiola!
Pro FM
Ce i s-a întâmplat lui Mihai Trăistariu imediat după ce a cântat în finala Eurovision, acum 20 de ani: "Mama...
Film Now
Secretul strălucirii lui Michelle Pfeiffer la aproape 70 de ani. Cum își menține lookul tineresc. „Mereu...
Adevarul
Politologul Cristian Pîrvulescu explică miza consultărilor de la Cotroceni și scenariul anticipatelor...
Newsweek
Vestea pe care pensionarii nu voiau să o audă. Ce se întâmplă cu pensiile anul acesta? „E ultimul avertisment”
Digi FM
Cine e personajul în alb care a apărut cu Alexandra Căpitănescu pe scena Eurovision 2026. Povestea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Sharon Stone a uimit asistența la Jimmy Kimmel după o absență de 10 ani. Cum arată actrița din „Basic...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...