Ministrul Culturii din R. Moldova: „Cu toţii avem nevoie de explicaţii” pentru punctajul acordat României de juriul Eurovision

Ministrul Culturii din Republica Moldova, Cristian Jardan, a spus că vrea explicaţii după ce juriul moldovean a acordat un punctaj mic României în finala Eurovision, fapt care a stârnit un val de nemulţumire, potrivit News.ro.

„Vreau să se înţeleagă că Ministerul Culturii al Republicii Moldova nu are nicio legătură directă cu organizarea Eurovision în Moldova. Noi am sprijinit cu tot ce se poate organizatorii (compania publică Teleradio-Moldova) şi da, cu toţii avem nevoie de explicaţii, mai ales după aşa un vot al publicului din Republica Moldova”, a spus Jardan, relatează NewsMaker.md.

Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova la Eurovision, a făcut apel la evitarea discursului de ură. Artistul a subliniat că publicul din Republica Moldova a oferit României punctaj maxim, despre care spune că reflectă opinia "onestă" a cetăţenilor.

„Dragi români, vă mulţumim pentru suport şi atitudine! Publicul din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim. Asta reprezintă opinia publică onestă", a scris Satoshi pe contul său de Instagram.

El a făcut un apel 1la raţiune". "Nu alimentaţi ura. Ţările noastre au fost şi vor fi prietene", a menţionat el.

Juriul Republicii Moldova pentru finala Eurovision Song Contest 2026 a acordat doar 3 puncte României, provocând un val de critici în spaţiul public. Pe fondul controversei, Victoria Cuşnir, unul dintre membrii juriului, a declarat că prestaţiile concurenţilor au fost evaluate în timpul repetiţiilor, iar acestea ar fi fost mai slabe decât cele din finală. Ea a mai spus că a dat totuşi o notă „foarte bună" României şi că nu poartă răspundere pentru punctele acordate de colegii săi.

Juriul Republicii Moldova a fost format din şapte membri, printre care directorul general adjunct al „Teleradio-Moldova", Andrei Zapşa.

