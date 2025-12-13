Live TV

Home Alone 2
Scenă din filmul „Home Alone 2” în care apar Kevin (Macauley Culkin) și Donald Trump. Foto: Profimedia
Preferatul a milioane de familii

Dacă aveți de gând să refaceți în curând călătoria iconică a lui Kevin McCallister la New York din Singur acasă 2, sper că ați economisit bani, pentru că nu va costa puțin, ne asigură Unilad.

Kevin — interpretat de Macauley Culkin — pleacă singur la New York în sequelul filmului „Home Alone”, după ce părinții lui îl pierd la aeroport pentru a doua oară.
În timpul călătoriei sale, el nu trăiește deloc modest, rezervându-și un sejur de lux la Hotelul Plaza (aparținând lui Donald Trump, care și apare într-o scenp cameo) și comandând room service după bunul plac, folosind cardul de credit al tatălui său.

La momentul lansării filmului în cinematografe, în 1992, o noapte de cazare într-o suită la Hotelul Plaza ar fi costat, potrivit unor surse, 1.100 de dolari, dar acum situația este cu totul alta, relatează Digi24.

Conform unei noi analize realizate de iSelect.com, același apartament ar costa astăzi 6.244 de dolari, ceea ce reprezintă o creștere masivă de 468%.

În ceea ce privește festinul comandat de Kevin prin room service, acesta ar fi costat aproximativ 967 de dolari în 1992, dar acum ar costa 2.233 de dolari.

Chiar și simpla înghețată cu trei boluri a tânărului a crescut în preț, de la 18 dolari la 24 de dolari.

Aceste cifre nici măcar nu includ călătoria cu limuzina în Big Apple sau cursele cu taxiul pe care probabil le-a făcut pentru a vizita locuri precum podul Gapstow din Central Park și bradul de Crăciun din Rockefeller Center.

Regizorul Home Alone 2 spune că se teme că va fi deportat dacă taie din film celebra scenă în care apare Donald Trump

Preferatul a milioane de familii

Deși Home Alone 2 este cu siguranță unul dintre filmele preferate ale familiei în majoritatea gospodăriilor în perioada sărbătorilor, Macauley Culkin a recunoscut că nu era unul dintre filmele sale preferate de Crăciun.

Recent, în cadrul evenimentului „A Nostalgic Night with Macaulay Culkin”, organizat pentru a marca cea de-a 35-a aniversare a primului film Home Alone, Culkin a fost întrebat despre filmele sale preferate de sărbători.

„Un film important în familia noastră când eram mici era A Christmas Story, care era mereu la televizor”, a spus el. „Un clasic uitat sau unul pe care oamenii îl uită: Scrooged... Scrooged este însă minunat. Da, îl vedem tot timpul. Acestea erau filmele care ieșeau cu adevărat în evidență.”

