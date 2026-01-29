Live TV

Daniel Băluță, după ce PSD a blocat proiectele lui Ciprian Ciucu în ședința CGMB: „Se încerca mascarea amatorismului”

Data actualizării: Data publicării:
ciprian ciucu daniel baluta
Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Foto: Inquam Photos/ George Călin, Gyozo Baghiu

Președintele PSD București și actual primar al Sectorului 4, Daniel Băluță, îl acuză pe Ciprian Ciucu de strategii „cinice” și de amatorism, după ce primarul general a supus votului în ședința Consiliului General un proiect prin care urmau să fie majorate tarifele STB. Consilierii PSD s-au opus proiectului, care a fost respins.

„O „strategie” cinică prin care se încerca mascarea amatorismului, a lipsei totale de viziune și a incompetenței administrative, prin împovărarea brutală a oamenilor deja sufocați de traiul greu, de creșterea TVA, a taxelor și a impozitelor.

Astăzi, în ședința CGMB, acest mod de a face administrație a fost confirmat fără echivoc, de către Primarul General, cel care a propus creșterea (de fapt, aproape dublarea) tarifelor STB pentru transportul public. Doar intervenția consilierilor generali a făcut ca această nedreptate să fie împiedicată. ”, a scris Daniel Băluță, joi, pe Facebook. 

Acesta îl acuză pe actualul primar general de „lipsă de soluții”, dar a avut un atac și la adresa premierului Ilie Bolojan.

„Ceea ce vedem astăzi în București nu este un accident, ci este continuarea și radicalizarea unei politici nocive promovate de premierul Ilie Bolojan, o politică ce distruge puterea de cumpărare, prăbușește nivelul de trai și încearcă, în mod deliberat, să îngenuncheze Capitala.

NU putem vorbi despre scumpiri ale serviciilor publice în București, mai ales atunci când ne referim la nevoi de bază, precum transportul, atâta timp cât salariile angajaților PMB ajung la suma de 15 milioane de euro pe lună.

Și NU, nu putem vorbi despre scumpiri ale serviciilor publice în București, atâta timp cât administrațiile PNL care au condus orașul au cheltuit, numai anul trecut, 20 de milioane de euro pe paranghelii”, mai spune social-democratul. 

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a respins, joi, proiectul privind majorarea preţului unei călătorii metropolitane de la 3 lei la 5 lei. Proiectul a fost respins cu 23 de voturi „pentru”, 22 abţineri si 5 voturi împotrivă. Primarul Ciprian Ciucu a declarat în şedinţa Consiliului că este extrem de îngrijorat cu privire la situaţia STB.

Citește și: Consilierii Capitalei au respins auditurile dorite de primarul general la STB și Termoenergetica. Ciucu: Nu voi vă luaţi înjurăturile!

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
accident lugojel E70
2
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
bancnote de 100 de lei
3
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru...
Natalia Morari. Foto Facebook
4
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
vladimir-putin-karin-kneissl
5
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne...
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
Digi Sport
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
stb
CGMB a respins scumpirea biletelor STB. Primarul Ciprian Ciucu: „ANAF-ul va opera sistemul de transport public în București”
ciprian ciucu face declaratii
Consilierii Capitalei au respins auditurile dorite de primarul general la STB și Termoenergetica. Ciucu: Nu voi vă luaţi înjurăturile!
primaria bucuresti wikipedia
PSD şi PUSL au format un grup comun în cadrul Consiliului General al Capitalei
ID329607_INQUAM_Photos_George_Calin
Tensiuni în CGMB între Ciprian Ciucu și consilierii PSD care îi resping propunerile: „Este momentul în care se testează o majoritate”
primaria capitalei
Consilierii Capitalei decid azi dacă se scumpește biletul STB: propunerea pentru noile tarife și ce alte măsuri sunt pe agenda ședinței
Recomandările redacţiei
hnshjns
Adriana Georgescu și falsul general SIE au fost arestați preventiv...
accidentul din timis
Noi date în cazul accidentului din Timiș: șoferul avea în sânge un...
Flags of iran and United States of america against the background of a fiery explosion. The concept of enmity and war between countries. Tense politic
Şeful armatei iraniene amenință cu o „ripostă zdrobitoare” în cazul...
ana maria barbosu
Ana Maria Bărbosu a rămas fără medalia olimpică. Cazul a fost trimis...
Ultimele știri
Ungaria avertizează: antrenamentele UE în Ucraina ar putea declanșa un război mondial
Doi dintre adolescenții care au atacat cu cuțitul un taximetrist au fost arestați preventiv. Băiatul de 13 ani a fost lăsat liber
BNR, anunț despre evoluția inflației din acest an. Ce spune despre creșterea economică
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bruce Willis nu are habar că suferă de demență. Soția lui e “cu adevărat recunoscătoare că nu știe”: “Ne-am...
Cancan
Ce pensie primește un român care a muncit 40 de ani pe salariul minim. Contează mult cât a contribuit
Fanatik.ro
Câte locuri trebuia să aibă, de fapt, stadionul lui Dinamo, care astăzi este demolat. Numărul era uriaș, i...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Nsimba, Bîrligea sau Karamoko? Care este cel mai bun atacant în acest moment în SuperLiga
Adevărul
Cine sunt tinerii fani PAOK care au murit în accidentul din Timiș. Nu au ratat niciun meci în deplasare al...
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
Un câștigător de loterie în vârstă de 80 de ani a construit un imperiu al drogurilor de sute de milioane de...
Digi Sport
S-a făcut transferul lui Denis Alibec de la FCSB!
Pro FM
Cine e în spatele Lolitei Cercel, artista AI care a iscat dezbateri aprinse: "Am creat-o așa cum un scriitor...
Film Now
Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick, apariție rară alături de cei trei copii. Gemenele cuplului s-au...
Adevarul
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea. Părinții, alertați să...
Newsweek
La ce pensie poți spera după 30-35 ani de muncă? Unii pensionari nu iau nici 2.000 lei pensie. Care e motivul?
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Natalie Portman, critici dure la adresa Oscarurilor din 2026: „Regizoarele sunt ignorate. Mai avem mult de...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN