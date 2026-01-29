Daniel Băluță, după ce PSD a blocat proiectele lui Ciprian Ciucu în ședința CGMB: „Se încerca mascarea amatorismului”

Președintele PSD București și actual primar al Sectorului 4, Daniel Băluță, îl acuză pe Ciprian Ciucu de strategii „cinice” și de amatorism, după ce primarul general a supus votului în ședința Consiliului General un proiect prin care urmau să fie majorate tarifele STB. Consilierii PSD s-au opus proiectului, care a fost respins.

„O „strategie” cinică prin care se încerca mascarea amatorismului, a lipsei totale de viziune și a incompetenței administrative, prin împovărarea brutală a oamenilor deja sufocați de traiul greu, de creșterea TVA, a taxelor și a impozitelor.

Astăzi, în ședința CGMB, acest mod de a face administrație a fost confirmat fără echivoc, de către Primarul General, cel care a propus creșterea (de fapt, aproape dublarea) tarifelor STB pentru transportul public. Doar intervenția consilierilor generali a făcut ca această nedreptate să fie împiedicată. ”, a scris Daniel Băluță, joi, pe Facebook.

Acesta îl acuză pe actualul primar general de „lipsă de soluții”, dar a avut un atac și la adresa premierului Ilie Bolojan.

„Ceea ce vedem astăzi în București nu este un accident, ci este continuarea și radicalizarea unei politici nocive promovate de premierul Ilie Bolojan, o politică ce distruge puterea de cumpărare, prăbușește nivelul de trai și încearcă, în mod deliberat, să îngenuncheze Capitala.

NU putem vorbi despre scumpiri ale serviciilor publice în București, mai ales atunci când ne referim la nevoi de bază, precum transportul, atâta timp cât salariile angajaților PMB ajung la suma de 15 milioane de euro pe lună.

Și NU, nu putem vorbi despre scumpiri ale serviciilor publice în București, atâta timp cât administrațiile PNL care au condus orașul au cheltuit, numai anul trecut, 20 de milioane de euro pe paranghelii”, mai spune social-democratul.

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a respins, joi, proiectul privind majorarea preţului unei călătorii metropolitane de la 3 lei la 5 lei. Proiectul a fost respins cu 23 de voturi „pentru”, 22 abţineri si 5 voturi împotrivă. Primarul Ciprian Ciucu a declarat în şedinţa Consiliului că este extrem de îngrijorat cu privire la situaţia STB.

